Капките вода по прозорците сутрин са един от най-честите проблеми в жилищата през студените месеци. Макар на пръв поглед да изглеждат безобидни, те могат да доведат до образуване на мухъл, увреждане на дограмата и неприятна миризма в помещенията. Специалисти по поддръжка на жилища обясняват, че кондензът може да бъде ограничен с няколко сравнително лесни мерки, без непременно да се увеличават разходите за отопление.

Кондензът се образува, когато топлият и влажен въздух в помещението достигне студена повърхност, най-често прозоречното стъкло. При достатъчно ниска температура водните пари преминават в течно състояние и се натрупват под формата на капки. Това явление е особено характерно за зимата, когато температурната разлика между вътрешната и външната среда е най-голяма.

Влагата в жилището се увеличава непрекъснато от обичайни домакински дейности като готвене, къпане, пране и дори дишане. Според британски оценки едно домакинство може да отделя около 12 литра влага дневно, като количеството зависи от броя на обитателите и техните навици. Сушенето на мокри дрехи в затворено помещение допълнително натоварва въздуха с водни пари.

Как да ограничим кондензацията?

Една от най-ефективните мерки срещу конденза е редовното проветряване. Рейчъл Мънби от британската компания Anglian Home Improvements препоръчва прозорците да се отварят за 10–15 минути всеки ден, включително през най-студените месеци.

Краткото, но интензивно проветряване позволява натрупаният влажен въздух да бъде заменен с по-сух външен въздух. През зимата това често е по-ефективно от оставянето на прозорец леко открехнат в продължение на часове, тъй като ограничава продължителното охлаждане на стените и мебелите.

При възможност е добре да се осигури и кратко течение между две помещения. Особено полезно е проветряването сутрин след сън, когато влагата в спалнята обикновено е по-висока.

Специалистите препоръчват и вентилационните клапи на прозорците да останат отворени, когато условията позволяват. Те осигуряват постоянен слаб въздушен поток и намаляват вероятността влагата да се натрупва през нощта.

Съществено значение има и вентилацията в банята. Нийл Томпсън от Nôsa съветва вентилаторът да се включва около пет минути преди къпане и да продължава да работи поне 30 минути след това.

По този начин голяма част от влажния въздух се отвежда навън, преди да достигне останалите помещения. При къпане е препоръчително вратата на банята да остане затворена, а след приключване на водните процедури мокрите повърхности да се подсушават, когато е възможно.

В кухнята използването на аспиратор с отвеждане на въздуха навън също помага за ограничаване на влагата. Поставянето на капаци върху тенджерите и тиганите намалява количеството водни пари, отделяни при готвене. Аспираторите, които само филтрират и връщат въздуха обратно в помещението, обикновено не отстраняват влагата по същия начин.

Друг фактор е свободната циркулация на въздуха около прозорците. Саймън Браун от Luxaflex препоръчва щорите и капаците да не се затварят плътно през студените нощи, тъй като така между тях и стъклото може да се задържи влажен въздух.

Оставянето на малък отвор позволява по-добра циркулация, а сутрин завесите и щорите трябва да се разтворят напълно. Това подпомага изсъхването на прозорците и намалява времето, през което влагата остава върху рамките и уплътнителите.

Разположението на мебелите също може да има значение. Джеймс Робъртс, директор на Sanctuary Bathrooms, препоръчва гардеробите, диваните и останалите свободно стоящи мебели да не се поставят плътно до външните стени.

Разстояние от около 10 сантиметра, когато пространството позволява, осигурява по-добра циркулация на въздуха и намалява риска от натрупване на влага зад мебелите. Това е особено важно в жилища със слаба топлоизолация и студени външни стени.

Експертите обръщат внимание и на относителната влажност в помещенията. Американската Агенция за опазване на околната среда (EPA) препоръчва тя да се поддържа под 60%, като за предпочитане е диапазонът между 30 и 50%.

За повечето отоплявани жилища през зимата практически ориентир е влажност около 40–50%. Продължителните стойности над 60% повишават риска от развитие на мухъл, особено върху студени повърхности и в помещения с недостатъчна вентилация.

Един обикновен дигитален хигрометър може да помогне за проследяването на влажността. Ако тя остава висока въпреки редовното проветряване, може да се наложи използването на влагоуловител, особено в жилища, където прането се суши на закрито.

Важно е също температурата в помещенията да не се понижава прекомерно. Студените стени и прозорци увеличават вероятността от конденз, дори когато количеството влага във въздуха не се е променило. По-равномерното отопление и добрата топлоизолация помагат за поддържане на по-топли вътрешни повърхности.

Сред популярните домашни трикове срещу изпотяване на прозорците е нанасянето на малко количество препарат за съдове върху стъклото. Почистващият експерт Линзи Кръмби обяснява, че тънкият слой променя начина, по който водата се задържа върху повърхността.

Този подход обаче не премахва влагата от помещението и няма доказана ефективност като дългосрочно решение на проблема. Освен това препаратът може да остави следи и да влоши видимостта през стъклото.

При вече образуван конденз най-практичната мярка е капките да се отстранят с чиста кърпа или стъклочистачка, а събраната вода да не остава върху первазите и уплътненията.

Особено внимание заслужава и мястото, на което се появява влагата. Ако кондензът е по вътрешната повърхност на прозореца, причината най-често е комбинация от висока влажност и студено стъкло. Ако обаче капките се намират между двата или трите стъклопакета, това може да означава нарушено уплътнение и необходимост от ремонт или подмяна на стъклопакета.

При постоянен мухъл, мокри петна по стените или влага, която не изчезва след проветряване, е необходимо да се провери и за течове, термомостове или проблеми с изолацията.

Специалистите подчертават, че борбата с конденза не се свежда до един универсален трик. Най-добри резултати дава съчетаването на контролирана влажност, редовно проветряване, добра вентилация в кухнята и банята и достатъчно отопление през студените месеци.