Микровълновите печки се превръщат в нещо от миналото, какво избират хората

Въздушният фритюрник постепенно заема мястото на най-обсъждания малък кухненски уред, но микровълновата печка все още не е изчезнала от домовете. Данните за американския пазар показват по-скоро промяна в начина, по който хората използват кухненската техника, отколкото внезапен край на една епоха.

През 2025 г. в САЩ са продадени 16,2 милиона микровълнови печки, което е спад от 0,2% в обема на продажбите. В същото време стойността на пазара е нараснала с 3% до 7,1 милиарда долара заради по-високите цени и търсенето на по-скъпи, вградени и многофункционални модели. Данните са на Euromonitor International.

Въздушният фритюрник влиза в ежедневието

Основният конкурент на микровълновата печка вече не е само традиционната фурна. Въздушният фритюрник, който използва циркулация на горещ въздух, се превърна в предпочитан уред за малки порции, затопляне на пица, картофи, месо и замразени храни.

По данни на Circana 66% от американските домакинства са имали въздушен фритюрник през 2024 г. Уредът е участвал в 4,9% от основните хранения, докато микровълновата печка е достигнала 23,3% от тях. Това е увеличение с 0,4 процентни пункта спрямо предходната година и показва, че микровълновата печка все още е далеч по-често използвана при ежедневното хранене.

Популярността на фритюрниците обаче е свързана с различно очакване към храната. Микровълновата печка затопля бързо, но често оставя тестените и пържените продукти меки. Въздушният фритюрник отнема повече време, но връща хрупкавата текстура, без да е необходимо включване на голяма фурна.

Трендът не е еднакъв за всички

Проучване на HelloFresh за 2025-2026 г. показва, че 37% от американците използват рядко въздушния си фритюрник. Това поставя граница пред твърдението, че уредът автоматично заменя микровълновата печка във всеки дом. Често той се превръща в допълнителен уред, а не в единствено решение.

Във Великобритания тенденцията изглежда по-силна. Проучване сред 2000 души, цитирано от NationalWorld, показва, че 64% използват въздушния фритюрник по-често от конвенционалната печка, а 57% го използват повече, отколкото преди две години. Говорител на Utilita, която е поръчала изследването, заявява: „За разлика от краткотрайните моди, интересът към въздушния фритюрник не намалява.“

Следващата стъпка са комбинираните уреди

Производителите все по-често съчетават няколко функции в един корпус: микровълново нагряване, конвекция, печене и въздушно пържене. Така потребителят не избира непременно между микровълнова печка и фритюрник, а купува уред, който изпълнява и двете роли.

Микровълновата печка запазва предимството си при супи, напитки, размразяване и бързо затопляне. Въздушният фритюрник печели при храни, при които са важни коричката и текстурата. Затова данните засега показват не изчезване на микровълновите печки, а разделяне на функциите между по-малки и по-гъвкави уреди.

Източници: nationalworld.com, hellofresh.com, hfndigital.com