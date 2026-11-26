Първите китарни акорди на „Smells Like Teen Spirit“ отново застанаха в центъра на музикален списък, посветен на 90-те години. Песента на Nirvana от 1991 г. оглави класацията на Rolling Stone за 200-те най-добри песни от десетилетието.
Списъкът е съставен от музикалния критик и дългогодишен редактор на списанието Роб Шефилд. В него са включени песни от различни стилове – от гръндж и хип-хоп до бритпоп, техно, соул, диско, кънтри, пънк и готик. Основното правило е всеки водещ изпълнител да присъства само с една песен.
Rolling Stone определя музикалния взрив на 90-те като „истински златен век“. В класацията попадат световни имена като Мадона, Джордж Майкъл, Metallica, Принс, Уитни Хюстън, Oasis, Radiohead, Бритни Спиърс, U2 и Depeche Mode.
Как изглежда първата десетка
- „Smells Like Teen Spirit“ – Nirvana, 1991 г.
- „No Diggity“ – Blackstreet с Доктор Дре и Куин Пен, 1996 г.
- „Juicy“ – The Notorious B.I.G., 1994 г.
- „Rebel Girl“ – Bikini Kill, 1992 г.
- „The Rain (Supa Dupa Fly)“ – Миси Елиът, 1997 г.
- „Gold Soundz“ – Pavement, 1994 г.
- „Nuthin’ but a ‘G’ Thang“ – Доктор Дре и Снууп Дог, 1992 г.
- „Fuck and Run“ – Лиз Феър, 1993 г.
- „Are You That Somebody?“ – Алая, 1997 г.
- „Common People“ – Pulp, 1995 г.
За песента на Nirvana списанието пише, че е преобърнала представите за това колко сурова емоция може да бъде вложена в проста рок композиция. Според Rolling Stone „Smells Like Teen Spirit“ е помогнала да се отвори път към ново музикално десетилетие и продължава да въздейства десетилетия след излизането си.
Начело на класацията песента застава пред „No Diggity“, едно от най-разпознаваемите R&B и хип-хоп сътрудничества на 90-те, и „Juicy“ – композицията, с която The Notorious B.I.G. разказва за пътя си от трудното начало до успеха.
Първата десетка показва и широкия обхват на списъка: в нея съжителстват грънджът на Nirvana, пънкът на Bikini Kill, инди рокът на Pavement и Лиз Феър, хип-хопът на Доктор Дре и Снууп Дог, R&B звученето на Алая и бритпопът на Pulp. Така класацията поставя акцент не върху един доминиращ стил, а върху музикалното многообразие на 90-те.
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