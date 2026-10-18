TikTok забрани профила на документален филм за Илон Мъск

TikTok окончателно забрани рекламния профил на документалния филм „Мъск“ за Илон Мъск, съобщи дистрибуторът Bleecker Street. Акаунтът е бил премахнат в петък, 16 октомври, точно когато филмът на режисьора Алекс Гибни започна да се разпространява в стотици киносалони в Северна Америка.

Представители на Bleecker Street са били уведомени от TikTok часове преди премахването, че предстои „окончателно спиране“ на профила. Като причина е посочено нарушение на правилата на платформата за политическо съдържание. TikTok не е публикувал обяснение кои конкретни публикации или рекламни материали са довели до санкцията.

Профилът е премахнат при разширяването на премиерата

„Мъск“ е документален филм с продължителност около 3 часа и 45 минути. Той разглежда издигането на Илон Мъск, влиянието му върху бизнеса и политиката, както и спорни теми около Tesla, SpaceX и придобиването на Twitter, преименуван по-късно на X.

Лентата излезе ограничено на 9 октомври в Ню Йорк и Лос Анджелис, като събра 68 900 долара от четири киносалона. На 16 октомври разпространението беше разширено до 472 киносалона в Северна Америка. Според оценки на конкурентни студиа приходите за първия уикенд от широкото разпространение се очаква да достигнат около 385 000 долара.

И други платформи първоначално отказаха рекламите

Случаят с TikTok идва след проблеми с рекламното разпространение на филма и в други социални мрежи. YouTube и Meta първоначално са отказали да публикуват трейлъра и рекламите, като са посочили политическо съдържание, но впоследствие са променили решението си. X също е отказала да излъчва платени реклами за филма.

Илон Мъск, който не участва във филма, многократно атакува продукцията и режисьора Алекс Гибни. Мъск е нарекъл документалния филм „ударна атака“, а за Гибни е заявил, че няма „никаква почтеност“ и го е определил като „ужасен човек“.

В интервю за Асошиейтед прес Гибни заяви: „Живеем в този свят сега, особено в свят, който стана толкова транзакционен в политическата сфера.“ Режисьорът свърза затрудненията около рекламите и разпространението с нарастващото влияние на политическите и бизнес отношения.

Филмът очаква международна премиера

Universal Pictures все още планира международно разпространение на „Мъск“, но конкретна дата не е обявена. Продукцията е предвидена и за стрийминг по HBO през първото тримесечие на 2027 г.

Към момента няма публично съобщение от TikTok дали решението може да бъде обжалвано или преразгледано. Забраната засяга рекламния профил на филма, а не всички публикации на потребители, свързани с документалната лента.

Източници: thewrap.com, au.variety.com, apnews.com