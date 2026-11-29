Кутиите от стари телефони, дублиращите се кухненски принадлежности и неизползваните подаръци често остават в дома много след като са престанали да бъдат полезни. Краят на годината е подходящ момент за кратък преглед, без да се налага цялото жилище да бъде разчиствано наведнъж.

Кашони, кутии и вещи в повече

Първата група са кутиите от телефони, слушалки, домакински уреди и онлайн поръчки. Опаковката може да бъде запазена, ако е нужна за гаранция, връщане или бъдеща препродажба. Останалият картон обаче няма причина да стои с години в мазето или гардероба. Той трябва да бъде насочен към контейнерите за разделно събиране според обозначенията на местната система.

В кухненските чекмеджета обикновено се натрупват по няколко белачки, отварачки и щипки, както и кутии без капаци. Практичен ориентир е да останат само предметите, които действително се използват. Здравите излишъци могат да бъдат подарени, а повредените да се изхвърлят според материала им.

Козметиката не е за безкрайно съхранение

Стара слънцезащита, крем за лице или червило, използвани за последно преди месеци, също заслужават проверка. Европейските правила предвиждат върху козметичните продукти да се посочва минималната трайност или периодът, през който могат да се използват след отваряне. Този срок е отбелязан със символ на отворено бурканче и броя месеци.

Продукти с изтекъл срок, променен цвят, мирис или консистенция не бива да се пазят само защото са били скъпи. При съмнение най-сигурният ориентир остава обозначението върху опаковката и състоянието на самия продукт.

Бюрото и шкафът с подаръците

Полуизписаните тетрадки, старите календари, изсъхналите маркери и материалите за отложени занимания често се преместват от едно чекмедже в друго. Важните записки могат да бъдат отделени, а останалата хартия да се предаде за рециклиране. Проверка на химикалките и маркерите показва кои от тях все още работят.

Последната група са подаръците и импулсивните покупки, които никога не са намерили място в ежедневието. Ненужната, но запазена вещ може да бъде подарена или дарена на човек, за когото ще бъде полезна. Счупените предмети трябва да се разделят по вид, вместо автоматично да се изхвърлят заедно с всички останали отпадъци.

Министерството на околната среда и водите уточнява, че в контейнерите за опаковки не се изхвърлят батерии, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци и силно замърсени опаковки. „Разделното събиране е само първата стъпка в зеленото ежедневие“, посочва ведомството. Това означава, че разчистването не приключва с освобождаването на място, а и с правилното предаване на вещите, които вече не могат да бъдат използвани.

Източници: vesti.bg