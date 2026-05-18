18 май 1993 година: Снайперисти убиват Ромео и Жулиета от Сараево ВИДЕО

На 18 май 1993 година снайперисти убиват Адмира Исмич и Бошко Бръкич на мост в Сараево. За тях е направен документалният филм "Ромео и Жулиета в Сараево" (1994). Това припомнят в Acta diurna от Военна академия "Г. С. Раковски".

Двамата са родени през 1968 г. Адмира е бошнячка, а Бошко – сърбин. Завършват заедно гимназия, след което се сгодяват. Следват заедно химия. След започване на гражданската война в Босна и Херцеговина през 1992 г. те остават в обсадения град, където е много трудно смесени двойки да оцелеят. Затова, след 14 месеца Адмира и Бошко решават да избягат от Сараево и през контролираните от сърбите територии да заминат за Сърбия.

Влиятелен босненец се съгласява срещу 18 000 марки да осигури на двамата влюбени безпрепятствено излизане от Сараево. С тези пари той трябвало да подкупи снайперистите да си затварят очите, докато Адмира и Бошко претичат през моста Връбаня на река Миляцка, която разделя мюсюлманските от сръбските позиции

На 18 май 1993 г. през нощта Адмира и Бошко тръгват, След като стигат средата на моста обаче, снайперисти откриват огън по тях. Бошко е убит на място, а Адмира, която е ранена смъртоносно, успява да се добере до него и да го прегърне, след което издъхва.

Трагедията им става известна благодарение на множество чужди репортери. Пред тях, двете страни си прехвърлят вината за убийството. Родителите им научават за смъртта на децата си със закъснение от два дни. Бащата на Адмира се обръща към ЮНПРОФОР за съдействие да приберат труповете. но му отказват с претекста, че бронираните коли са уязвими от бронебойни снаряди

Адмира и Бошко остават да лежат непогребани цели шест дни – до 24 май 1993 г. никой не може да се добере до телата им, за да ги прибере и погребе. Родителите и на двамата, от двете противникови страни, виждат труповете им и не могат да направят нищо. На шестата нощ сърбите принуждават босненски военнопленници да издърпат двамата мъртви към сръбската страна и да ги погребат на гробището в Лукавица в общ гроб.

По-късно, през април 1996 г. те са ексхумирани и погребани в Сараево, отново заедно.