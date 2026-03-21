Рецепта на деня: Баклава пурички с орехи

Необходими продукти:

кори за баница - 400 г;

орехи - 200 г;

захар - 100 г;

канела - 1 ч.л.;

масло - 120 г.

За сиропа:

захар - 300 г;

вода - 300 мл;

лимонов сок - 1 с.л.;

ванилия - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Орехите се смилат или нарязват на ситно и се смесват със захарта и канелата. Маслото се разтопява.

Взема се една кора и се намазва с разтопено масло. Поръсва се равномерно с ореховата смес, след което кората се навива на стегнато руло. Повтаря се с останалите кори.

Готовите рулца се нарязват на пурички с дължина около 8-10 см и се подреждат в намазнена тава. Намазват се отгоре с масло и се пекат в предварително загрята фурна на 180°C до златисто - около 25-30 минути.

Междувременно се приготвя сиропът, като водата и захарта се кипват за около 5 минути. Добавят се лимоновият сок и ванилията и се оставя леко да се охлади.

Горещите пурички се заливат със сиропа, който трябва да е леко охладен, за да се получи перфектното сиропиране. Оставят се да поемат сиропа поне 2-3 часа преди сервиране.

Поднасят се охладени, за да се усети напълно вкусът и ароматът.

Баклава пуричките се сервират с чай или кафе. Съхраняват се до 5 дни на стайна температура, покрити, пише gotvach.bg.