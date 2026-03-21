Рецепта на деня: Баклава пурички с орехи

Необходими продукти:
- кори за баница - 400 г;
- орехи - 200 г;
- захар - 100 г;
- канела - 1 ч.л.;
- масло - 120 г.
За сиропа:
- захар - 300 г;
- вода - 300 мл;
- лимонов сок - 1 с.л.;
- ванилия - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Орехите се смилат или нарязват на ситно и се смесват със захарта и канелата. Маслото се разтопява.
Взема се една кора и се намазва с разтопено масло. Поръсва се равномерно с ореховата смес, след което кората се навива на стегнато руло. Повтаря се с останалите кори.
Готовите рулца се нарязват на пурички с дължина около 8-10 см и се подреждат в намазнена тава. Намазват се отгоре с масло и се пекат в предварително загрята фурна на 180°C до златисто - около 25-30 минути.
Междувременно се приготвя сиропът, като водата и захарта се кипват за около 5 минути. Добавят се лимоновият сок и ванилията и се оставя леко да се охлади.
Горещите пурички се заливат със сиропа, който трябва да е леко охладен, за да се получи перфектното сиропиране. Оставят се да поемат сиропа поне 2-3 часа преди сервиране.
Поднасят се охладени, за да се усети напълно вкусът и ароматът.
Баклава пуричките се сервират с чай или кафе. Съхраняват се до 5 дни на стайна температура, покрити, пише gotvach.bg.
