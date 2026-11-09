Габи и Радо останали заедно след „Ергенът: Любов в рая“

Габриела Петрова и Радослав Ангелов са продължили да бъдат заедно и след края на „Ергенът: Любов в рая“, твърдят близки до двойката, цитирани от HotArena. Новината идва на фона на бурните отношения между двамата в риалити формата, където ревността и конфликтите неведнъж поставяха връзката им под въпрос.

Радослав е с 10 години по-млад от Габриела и е студент по право. Според публикацията двамата не са сложили край на отношенията си непосредствено след финала, въпреки очакванията за бърза раздяла. Информацията е представена чрез хора от обкръжението им, а не чрез пряко изявление на самата двойка.

Скандали още по време на шоуто

В предаването отношенията между Габриела и Радослав преминаха през поредица от спорове. В един от епизодите Петрова обяви: „Повече никога няма да сме заедно, никога.“ Думите ѝ бяха част от конфликт между двамата в рамките на шоуто и не изключват твърдението, че след снимките отношенията им са били възстановени. За раздялата им по време на предаването съобщиха и други медии, които описаха отделянето им като резултат от пореден скандал.

Според източници от продукцията Габриела и Радослав са напуснали „Ергенът: Любов в рая“ след конфликт с ресторантьора Петър Китов – Педро. Преждевременно от формата са си тръгнали още Ивка Бейбе и Владимир Борисов.

Промяната, за която говори Габриела

Петрова вече е позната на зрителите и от първия сезон на „Ергенът“. Тогава тя открито говореше за желанието си да получава луксозни подаръци, скъпи вещи и автомобили от партньора си. В по-късното си участие тя заявява, че житейският опит е променил възгледите ѝ и че парите вече не са водещи във връзката.

Междувременно Габриела е започнала собствен бизнес и е станала собственик на зоомагазин. Преди Радослав тя е имала сериозна връзка с Димо Шолин, собственик на погребална агенция. Той ѝ е предложил брак по време на почивка в Доминикана, но до сватба не се е стигнало, а годежът впоследствие се е разпаднал.

На този етап информацията за връзката на Габриела и Радо след шоуто остава основана на твърдения на близки до тях хора. Дали двамата ще потвърдят публично отношенията си и как ще се развие историята им извън камерите, предстои да стане ясно.

Източници: hotarena.net, hotnews.bg