Брадвата от „Сиянието“ излиза на аукцион за £50 хиляди

Брадвата, използвана от Джак Никълсън в една от най-разпознаваемите сцени на „Сиянието“, ще бъде продадена на аукцион в Лондон. Специалният реквизит е оценен между 30 000 и 50 000 британски лири – приблизително 40 000–67 000 щатски долара.

Във филма от 1980 г. Никълсън играе Джак Торънс – писател, който разбива с топор вратата, зад която се е скрила съпругата му Уенди, изпълнена от Шели Дювал. Предметът е филмов реквизит, а не реално оръжие, използвано извън продукцията.

Реквизитът е част от архива на Кубрик

Топорът ще бъде предложен като част от първия аукцион на личния архив на режисьора Стенли Кубрик, починал през 1999 г. На търга ще бъдат изложени още двете сини рокли на сестрите Грейди от „Сиянието“, както и кинохлопки от „Сиянието“, „Космическа одисея 2001“, „Бари Линдън“ и „Широко затворени очи“.

Сред лотовете са и сценарии с лични бележки на Кубрик, рисунки и алтернативни варианти на сцени. Според „Гардиън“ именно тези материали дават възможност да се проследи работният процес на режисьора.

Моделът от „Космическа одисея 2001“ е най-скъпият лот

Най-висока оценка е получил моделът на космическия зародиш от финала на „Космическа одисея 2001“. Очаква се той да достигне до 800 000 британски лири.

„Това е последният загадъчен образ на един от най-влиятелните научнофантастични филми“, заяви Клер Тол-Моър от „Бонамс“.

По думите ѝ търгът ще даде възможност на колекционери, почитатели и изследователи да придобият предмети, свързани с едни от най-известните филми на Кубрик.

Аукционът ще се проведе на 3 февруари в „Бонамс“ в Лондон. Преди това лотовете ще бъдат показани публично в Ню Йорк, Лос Анджелис, Париж и Лондон.

Източници: rbc.ru, theguardian.com