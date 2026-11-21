Един проблем в облачна платформа, банка, авиокомпания или онлайн услуга може бързо да засегне хиляди потребители. През ноември срив на Microsoft наруши работата на бизнеси, здравни услуги и банки, а технически затруднения засегнаха и банкови сметки, полети на United Airlines и App Store.

Федералната авиационна администрация на САЩ разследва и телекомуникационен срив, довел до спиране на полети. В същото време JPMorgan Chase обясни проблемите с достъпа до онлайн сметки с временен софтуерен бъг, а Apple свърза прекъсванията в услугите си с вътрешна актуализация.

Не всеки срив е кибератака

Поредицата от инциденти предизвика тревога и конспиративни теории за координирани масови прекъсвания. Майкъл Чапъл, професор по информационни технологии, анализи и операции в Университета „Нотр Дам“, смята, че няма основание хората да приемат случилото се като доказателство за кибератака.

„Не мисля, че хората трябва да се притесняват, че в момента сме подложени на кибератака. Но това повдига някои много основателни въпроси относно крехкостта на нашата технологична инфраструктура“, каза Чапъл.

По думите му съвпадението във времето на няколко инцидента може да е случайност, но подобни прекъсвания вероятно ще се повтарят, защото все повече услуги зависят от сложни технологии.

Фън Ли, заместник-декан по научните изследвания и иновациите в Бизнес училището „Бейс“ към Лондонския университет „Сити Сейнт Джордж“, обръща внимание на зависимостта от едни и същи доставчици. Проблем в една система може да забави плащания към друга банка, докато преминаването от мобилно приложение към уебсайт не помага, ако и двете използват отказалата услуга.

Проверка на проблема и резервни копия

При недостъпно приложение първата стъпка е да се провери дали сривът е само при конкретния потребител. Downdetector показва сигнали за прекъсвания, но Кейн Макгладри, експерт по сигурността и старши член на Института на инженерите по електротехника и електроника, предупреждава, че големият обществен интерес може изкуствено да увеличи броя на докладите.

Друга възможност са услугите, които проверяват достъпността на даден сайт, както и официалните страници за състоянието на системите на самите компании.

Важните документи, контакти и работни файлове е добре да имат копия на повече от едно устройство. Чапъл препоръчва синхронизация с облачно хранилище, но и запазване на работни копия на компютъра. Така потребителят може да продължи работа, дори когато онлайн услугата временно не работи.

Втора карта и план при отменен полет

При недостъпен банков профил резервната карта от друга банка може да осигури достъп до плащания. Макгладри казва, че държи налични средства за две до четири седмици в дребни банкноти и разпределя парите между различни институции и платежни методи.

Той предупреждава и за друга опасност - измамни текстови съобщения за „блокирана сметка“. Непоисканите съобщения за банкови проблеми трябва да се приемат с подозрение, а при необходимост от незабавен достъп да се използва банкомат или банков клон.

При пътуване експертите препоръчват включени известия от авиокомпанията, допълнително време при важни ангажименти и предварително проучени варианти за презаверяване. Макгладри съветва да се оставят буферни дни около значими пътувания и да се обмисли застраховка при скъпи билети без право на възстановяване на сумата.

Чапъл посочва като възможни алтернативи автомобил под наем, влак или друг маршрут. Според него бързата реакция при първите признаци на проблем увеличава шанса човек да намери решение, преди да се образуват големи опашки.

Експертите подчертават, че личната подготовка има граници. Според Фън Ли регулаторите трябва да изискват доказателства от операторите, да разследват причините за сривовете и публично да обясняват резултатите, както и да проверяват дали резервните системи работят на практика.