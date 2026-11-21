Дейв Мъстейн оставя китарата за чаша вино и лозята в Италия в трейлъра на ново риалити предаване за семейния бизнес House of Mustaine. Близо осемминутното видео показва фронтмена на Megadeth да дегустира вино и да разглежда грозде, но основното внимание е насочено към съпругата му Памела и дъщеря му Електра.

Семейната компания е базирана в Нешвил, щата Тенеси, а лозята се намират в Калифорния и италианската област Марке. Памела ръководи стратегията и управлението на бизнеса между Съединените щати и Италия. Електра, която е сомелиер, отговаря за оперативната дейност, разработването на нови продукти и творческата концепция.

Памела и Електра са в центъра на историята

„Когато пристигнахме в Италия, не можехме да говорим езика – нещо, което се оказа истинско предизвикателство за мен. Но не и за дъщеря ми“, разказва Памела Мъстейн в трейлъра.

Електра вижда пряка връзка между музиката и винопроизводството. „Както музиката остава завинаги, така и виното продължава да живее. Приемаме това много сериозно и се надяваме, че бъдещите поколения от семейство Мъстейн също ще искат да продължат тази традиция“, казва тя.

Към момента са публикувани трейлър и подробности за концепцията, но няма обявени дата на премиера или платформа, на която ще бъде излъчвана поредицата.

От концерт със симфоничен оркестър до собствени лозя

Началото на винения проект е поставено през 2013 г. след концерт на Дейв Мъстейн със Симфоничния оркестър на Сан Диего. Тогава се ражда идеята за вино, което да привлече едновременно почитателите на Megadeth и любителите на класическата музика. Първият продукт е Symphony Interrupted Cabernet Sauvignon.

Година по-късно семейството засажда първите си лози. Вината House of Mustaine носят имена, свързани с музиката на групата, сред които Holy Wars, Peace Sells, A Tout Le Monde и Elysian Fields.

Компанията предлага и винен клуб, специални вечери и пътувания до Италия, по време на които гостите могат да участват в гроздобера. Така музикалното наследство на Дейв Мъстейн постепенно получава и винена посока – семейна история, която предстои да бъде разказана и на телевизионния екран.

Източници: lifestyle.bg, kerrang.com, lambgoat.com