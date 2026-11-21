Самолет Saab 340B ISR, използван от страни от НАТО за разузнавателни операции, е летял почти пет часа над Черно море. Данните за полета са проучени от РИА Новости и са цитирани от „Фокус“.

Самолетът е излетял от международното летище „Михаил Когелничану“ край Констанца, Румъния, около 11:00 часа московско време, или 10:00 часа българско време. След няколко часа над Черно море той се е върнал в базата си около 15:55 часа московско време.

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Saab 340B ISR е самолет, оборудван за разузнавателни задачи. В конкретния случай обаче публикуваната информация се основава на данни за полета, проучени от РИА Новости, а не на официално съобщение за мисията от НАТО или румънските власти.

Москва говори за засилена активност на НАТО

РИА Новости посочва, че през последните години Русия отчита увеличена активност на НАТО по западните си граници. Според руската медия Алиансът разширява инициативите си, като ги представя като „сдържане на руската агресия“.

Москва неведнъж е изразявала загриженост от натрупването на сили на НАТО в Европа. В публикацията не се посочват допълнителни подробности за маршрута, задачата на самолета или конкретна реакция на руските власти във връзка с този полет.

Източници: focus-news.net