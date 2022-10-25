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Кой има имен ден днес, 25 октомври 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 25 октомври 2026 г. Честито!

25 Октомври, 2022 06:10, обновена 24 Октомври, 2026 12:22 850 7

  • свети анастасий-
  • имен ден-
  • църква

Почитаме свети Анастасий

Кой има имен ден днес, 25 октомври 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 25 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Анастас, Анастасий, Анастасия и производните им, пише actualno.com.

Свети Анастасий доброволно се явил при мъчителите и смело изповядал Христа като Истински Бог и Творец на всичко. За тази си твърдост в истинната вяра той бил посечен с меч, а тялото му било хвърлено в морето.

Една благочестива жена след дълги усилия се постарала да извади светите мощи от морето, намазала ги с благовония и ги облякла в погребални одежди. Положила ги в домашната си църква.

Много изцеления станали на гроба на светеца.* Св. Атанасий бил родом от Аквилея (планина в Северна Италия). Пострадал при Диоклетиан (284-305) в крайбрежния град Салон в Далмация.

Из Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    19 7 Отговор
    ЧИД ИМЕНИЦИ

    08:42 25.10.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не е вярно

    7 5 Отговор
    Св Ананасий е от Коста Рика.

    07:51 25.10.2024

  • 4 Пълни глупости.

    8 1 Отговор
    Пише мъченици Маркиан и Мартирий. Откъде го измислихте тоя Анастас?!

    08:15 25.10.2024

  • 5 Гост666

    2 8 Отговор
    Който ще да има не ми дреме . Светци няма и няма и да има .

    08:10 25.10.2025

  • 6 Сатана

    3 6 Отговор
    Скука пак за някъде светец по точно човек роден някъде си.

    08:39 25.10.2025

  • 7 Идън

    4 0 Отговор
    На снимката е икона на Анастас Струмишки/ Спас Радовишки/-1774- 1794год- починал на 08 август - новомъченик, който не приел друга вяра и останал правоверен християнин. Името Анастас означава възкресение , въздигане,възнесение.С това име кръщавали децата родени около Възкресение и Възнесение- Великден и Спасовден.Тогава има ИМЕН ДЕН- иначе се ПОЧИТА ПАМЕТТА и на Светците и НЕ е празник.

    13:09 25.10.2025