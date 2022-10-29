Новини
Кой има имен ден днес, 29 октомври 2025 г. Честито!

29 Октомври, 2022 06:26, обновена 29 Октомври, 2025 05:19 24 307 10

Кой има имен ден днес, 29 октомври 2025 г. Честито!

Православната църквата почита днес Света Анастасия Римлянка

Кой има имен ден днес, 29 октомври 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църквата почита днес Света Анастасия Римлянка, пише БЛИЦ. Тя загубила родителите си, когато била на 3 години, и била отгледана от една стара мъдра жена на име София, известна с високото си благочестие. Когато Анастасия станала на 20 години, правела силно впечатление със своята чудна красота.

Много знатни римски граждани я искали за съпруга, но тя отхвърляла предложенията им. Решила да се посвети изцяло на Бога. По същото време император Деций започнал жестоко гонение на християните. По негова заповед подложили на мъчения и красивата Анастасия. Един християнин на име Кирил подал два пъти вода на изнемогващата мъченица, заради което бил наказан със смърт.

Осакатеното тяло на светата девица било обезглавено и хвърлено вън от града. Ангел се явил на София и ѝ разказал за станалото.

Тя отишла на мястото, където било простряно тялото на мъченицата. Но престарялата София нямала сили да погребе тялото на Анастасия и плачела над него. Помогнали ѝ двама християни и благоговейно погребали тялото на света Анастасия Римлянка.

На 29 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Анастасия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 14 Отговор
    ЧИД на ИМЕНЯЧКИТЕ

    Коментиран от #4

    06:31 29.10.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иванка Иванова

    13 4 Отговор
    И на 25 октомври и на 29 октомври - все има имен ден Анастасия... Ами през два дни ли иманимен ден? Нещо май не върви... Всеки ден Великден май?

    19:04 29.10.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мисиркиии

    8 5 Отговор
    има ли ден от годината в който според вас да няма именници ???

    09:41 29.10.2023

  • 6 То човек

    6 4 Отговор
    не смогва да запомни имената им само… Всеки ден по някой.
    Боже, какви глупости, какво чудо доживяхме…

    06:06 29.10.2024

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 2 Отговор
    Не можем да изтрезнеем от тези именяци .

    06:23 29.10.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да са живи и здрави римляните

    5 3 Отговор
    Ако ги нямаше един имен ден нямаше да празнуваме

    06:58 29.10.2024

  • 10 Наведено племе

    3 0 Отговор
    За 1300 години една гонена българка ли е нямало да я направим светица, че се налага да честваме някакви римлянки?

    11:33 29.10.2024