Кой има имен ден днес, 29 октомври 2025 г. Честито!

Православната църквата почита днес Света Анастасия Римлянка, пише БЛИЦ. Тя загубила родителите си, когато била на 3 години, и била отгледана от една стара мъдра жена на име София, известна с високото си благочестие. Когато Анастасия станала на 20 години, правела силно впечатление със своята чудна красота.
Много знатни римски граждани я искали за съпруга, но тя отхвърляла предложенията им. Решила да се посвети изцяло на Бога. По същото време император Деций започнал жестоко гонение на християните. По негова заповед подложили на мъчения и красивата Анастасия. Един християнин на име Кирил подал два пъти вода на изнемогващата мъченица, заради което бил наказан със смърт.
Осакатеното тяло на светата девица било обезглавено и хвърлено вън от града. Ангел се явил на София и ѝ разказал за станалото.
Тя отишла на мястото, където било простряно тялото на мъченицата. Но престарялата София нямала сили да погребе тялото на Анастасия и плачела над него. Помогнали ѝ двама християни и благоговейно погребали тялото на света Анастасия Римлянка.
На 29 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Анастасия.
