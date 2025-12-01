Новини
Сидни Суини нажежи мрежата с костюм на секси дракон (СНИМКИ)

1 Декември, 2025 17:31 1 012 3

  • сидни суини-
  • актриса-
  • секси-
  • шрек-
  • деня на благодарността-
  • празник

Актрисата отпразнува Деня на благодарността с парти на тема "Шрек"

Сидни Суини нажежи мрежата с костюм на секси дракон (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американската актриса Сидни Суини се появи в провокативна интерпретация на дракона от анимационния филм „Шрек“ (2001) по време на празнично събиране за Деня на благодарността, който тя е отпразнувала с приятели. Звездата от „Ейфория“ публикува в Instagram серия снимки, на които позира в червено металическо боди с дълбоко деколте, комбинирано с високи чорапи, ръкави и аксесоари с драконови уши. Визията бе допълнена от черни чорапи и черни обувки на ток.

На един от кадрите Сидни Суини се усмихва, докато носи човек, облечен в надуваем костюм на Магарето — емблематичния герой от „Шрек“. Партито е било изцяло тематично, като гостите също са се преобразили като персонажи от популярния филм.

Публикация, споделена от Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Публикацията бе озаглавена лаконично: „Седмицата на благодарността с приятели“.

Актрисата сподели и други моменти от седмицата — посещение на Дисниленд, участие в луау и караоке вечер с приятели. За Деня на благодарността Сидни Суини поздрави последователите си с видео, на което кара водни ски при температура от четири градуса. „Последно каране за сезона преди да замръзне“, написа тя.

Публикация, споделена от Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

По всичко личи, че празника тя е прекарала с новото си гадже Скутър Браун. Двамата бяха заснети да се гушкат в басейна на нейния имот във Флорида дни преди празника, а по-късно са били забелязани и на джет в компанията на приятели. Източници, цитирани от Page Six, посочват, че връзката им се развива интензивно, след като се запознали на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес през юни. Според публикации тяхната близост е станала по-очевидна през септември.

Сидни Суини прекрати годежа си с Джонатан Давино по-рано през годината.


  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Павле ми пие ,Павле ми пие вино хем ракия ...

    17:35 01.12.2025

  • 2 Мюмюн

    0 0 Отговор
    бси якуту, няя спя

    17:45 01.12.2025

  • 3 Семенни новини

    2 0 Отговор
    Народът има над какво да лющи.... семки...

    17:58 01.12.2025