Откъде произлиза думата „Коледа“?

18 Декември, 2025 17:31 1 070 24

Някога питали ли сте се защо използваме по-често думата "Коледа", отколкото "Рождество Христово"

Откъде произлиза думата „Коледа“? - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Думата „Коледа“ е толкова дълбоко вплетена в българската култура, че рядко си задаваме въпроса откъде произлиза и какъв път е изминала до днешното си значение. Зад нея обаче стои сложна история, в която се преплитат език, религия и древни обичаи.

Какъв е произходът на думата "Коледа"?

Повечето езиковеди са единодушни, че „Коледа“ има латински произход и е свързана с думата calendae – така в Древен Рим са наричали първия ден на месеца. Особено значение имали Calendae Ianuariae – началото на януари и новата година, когато се организирали празненства, разменяли се дарове и се отправяли благопожелания. С разпространението на християнството терминът постепенно започва да се свързва с празника Рождество Христово.

През Средновековието думата навлиза в славянските езици, като в различните региони се оформят сходни форми – Коледа, Коляда. В старобългарските и църковнославянските текстове тя вече е ясно обвързана с християнския празник, но същевременно запазва и следи от по-стари, езически представи.

Етнографите отбелязват, че на Балканите и в Източна Европа Коледа не е само църковен празник, а съчетава елементи от предхристиянския култ към зимното слънцестоене. В народната традиция това е моментът, в който „старата година умира“, а новата се ражда, носейки надежда за плодородие и благоденствие. Оттук идват и коледарските обичаи – обикалянето по домовете, песните, благословиите и символичните дарове.

Самата дума „коледари“ също произлиза от „Коледа“ и обозначава носителите на добрата вест, които чрез словото си „наричат“ здраве и изобилие. Според фолклористи това е пряко наследство от древната вяра в магическата сила на изреченото слово в повратни моменти от годишния цикъл.

А Рождество Христово?

Наред с народното название „Коледа“, в църковния и официалния език се използва и изразът „Рождество Христово“, който има изцяло различен произход и смислово натоварване. Думата „рождество“ произлиза от старобългарското „рожьство“ и глагола „родити“, със значение „раждане“, „произход“. В този контекст терминът обозначава самото раждане като събитие, а не празника в неговото календарно или обредно измерение.

Изразът „Рождество Христово“ е пряк превод от гръцкия църковен термин Γέννησις Χριστοῦ (Genēsis Christou) и латинския Nativitas Christi. Той навлиза в българската книжнина чрез църковнославянския език и се утвърждава като официалното наименование на християнския празник още през Средновековието. В богословски план акцентът е не върху зимния цикъл или новото начало на годината, а върху раждането на Христос като централно събитие в християнската вяра.

За разлика от „Коледа“, която носи силен фолклорен и народен заряд, „Рождество Христово“ принадлежи на литургичния език и се използва в богослужението, църковните текстове и официалните документи. Именно чрез този термин Църквата ясно отделя християнския смисъл на празника от по-старите езически представи, свързани със слънцестоенето и годишния кръговрат.

С течение на времето двете названия започват да съществуват паралелно. В ежедневната реч и народната традиция доминира „Коледа“, докато „Рождество Христово“ остава маркер за религиозното съдържание на празника. Това двойно наименование е показателно за начина, по който българската култура съчетава църковната традиция с народното наследство, без едната напълно да измести другата.

Днес „Коледа“ се възприема най-вече като християнски празник, посветен на Рождеството на Иисус Христос, но езиковият ѝ произход напомня, че зад съвременното значение стоят векове културни пластове. Именно тази многопластова природа прави думата толкова устойчива – тя е както религиозен символ, така и народен празник и част от живия език, който продължава да свързва миналото с настоящето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хасан

    0 7 Отговор
    тофа ниса прасниси изтинзки

    Коментиран от #10, #11

    17:34 18.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    14 3 Отговор
    Коледа произлиза от "клане". Тогава се коляха прасетата. От там идва и Коледа.

    Коментиран от #3

    17:35 18.12.2025

  • 3 честен ционист

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    По твоята логика Великден трябва да се кава - Тричане, което няма да е много по-различно от действителността де.

    17:39 18.12.2025

  • 4 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Когато се коли прасе е Коледа.Този народен обичай вече е забранен от либерал-фашистите,които наложиха и празнуването в стил Рожден ден на Исус Христос.

    Коментиран от #6

    17:40 18.12.2025

  • 5 кокошка в главата

    7 0 Отговор
    вpeмe e дa зaкoлим пpaceтo cъc eднa бyтилкa кaбepнe coвиньoн!

    Коментиран от #7

    17:41 18.12.2025

  • 6 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    По телевизията просто казват Рождество, без да се уточнява на кой. Също както на 3 март казват Освобождението - от кой, всеки може да си тълкува, както иска.

    17:44 18.12.2025

  • 7 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "кокошка в главата":

    Скоро ще бъдеш класифициран като домашен терорист.

    17:45 18.12.2025

  • 8 Хмм

    7 2 Отговор
    идва от "коля" - това е едно от четирите жертвоприношения на българите по време на най-краткото слънцестоене, в Украйна и Русия е с почти същото име - Коляда и там ходят по домовете, пеят за здраве и получават подаръци, дори миналата година даваха в Киев на улицата такива народни веселия, но нашите коледари са просто супер

    17:46 18.12.2025

  • 9 Всичко в статията са врели-некипели ,на

    8 0 Отговор
    времето прасетата се колеха на КОЛЕДА-от там е всичко , както и да го извъртат джендърите !

    17:48 18.12.2025

  • 10 По-скоро

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Коледарите символизират овчарите, които са сред първите свидетели на Рождество Богомладенеца, които разнасят Благата Вест сред другите хора. Така и коледарите благияещават пи домовете.

    17:57 18.12.2025

  • 11 Без съмнение

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    За всички християни е по-правилно да казват Рождество Христово. Но и Коледа е същото.

    Коментиран от #13

    17:59 18.12.2025

  • 12 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Вече е кокаколаколеда

    18:00 18.12.2025

  • 13 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без съмнение":

    Спорно е кога се е родил Христос. В Библията пише, че финиковите палми по товеа време са имали плодове. През декември фурмите дори още не са покълнали, а се берат през лятото.

    Коментиран от #15

    18:03 18.12.2025

  • 14 Роки

    3 2 Отговор
    Целта на "Коледа" е да не се каже правилното "Рождество Христово". Войната срещу Бога и православието не е спряла и за миг. Отдавна и в картичките няма нито кръст, нито християнска тематика. Все пожелания за щастливо колене...

    Коментиран от #17

    18:06 18.12.2025

  • 15 Спорно е

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    ...и КОЙ е баща му,защото до сега...никой не го е виждал...

    18:08 18.12.2025

  • 16 неоснователен мит

    1 1 Отговор
    Казаното е вярно, но... Неукият народ си има свое фолклорно обяснение за Коледа, когато се чака застудяването, че са нямали хладилници и за поредицата зимни празници са колели прасетата. :)

    18:10 18.12.2025

  • 17 Светът го има мнооого преди

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Роки":

    Някой да ви спусне това рождество на недълбокоумните

    18:14 18.12.2025

  • 19 Лесно е

    0 0 Отговор
    Аз имам по простонародно обяснение, св. Николай е дядото раздаващ подаръци и някога децата са казвали "Дядо Коле, дай!" , но постепенно "й" е помътняло и е останало Дядо Коледа. Името съвсем се е приело, когато възниква традицията да се гъта прасе за празника.

    18:19 18.12.2025

  • 20 Хасан

    0 0 Отговор
    Единственият ристински байрям който увъжавъм е обрезание господ е. Празнувам го заедно с братята ристиени на 1 януари.

    Коментиран от #22

    18:20 18.12.2025

  • 21 Камбаната бие тревожно

    1 0 Отговор
    Що за глупости са написани. Коледа и Рождество Христово въобще не са синоними. Едното е раждането на Христос, а другото е "коля" обреден ритуал за края на Великият пост. Коледните песни са за мир иблагодат.

    18:25 18.12.2025

  • 22 Пример

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хасан":

    Не се притеснявай браче Хасане, те и християните като станат на 60 разбират, че опаковката пречи!

    18:27 18.12.2025

  • 23 Конспиратор

    0 0 Отговор
    Ако думата calendae (римско име на първия ден на всеки месец) е приета за наименование за празника Коледа, то всяко първо число на всеки месец е Коледа, което звучи неправдоподобно.

    18:31 18.12.2025

  • 24 да, ама не

    0 0 Отговор
    Коледа наричаме още "рождество" и това си е библейски израз на рождеството /קול הלידה и на еврейски звучи "кол ха леда", а в превод означава звуци произнасяни при раждане или както ние го наричаме "родилни мъки". В нашия език верояно навлиза с християнството като заемка от иврит. Друга тема е дали легендата е чисто еврейска или и при тях е заемка от предходни поколения

    18:34 18.12.2025