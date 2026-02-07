В Априлци се провежда празник на сланината и греяната ракия

В град Априлци днес се открива 14-тото издание на традиционния празник на сланината и греяната ракия, който събира хиляди гости от цялата страна.
По време на двудневния празник гостите ще се насладят на разнообразна музикална програма и традиционни местни ястия приготвени със сланина, поясни кметът на Априлци Тихомир Кукенски:
"Този празник пази духа на тази традиция и второ пълни всички къщи за гости и хотели в радиус от 40-50 километра."
Най-голямата атракция на празника е приготвянето на "бабината гозба", която се прави със сланина, праз лук и яйца.
"Ще има достатъчно. Правим я в един огромен казан, който събира хиляда литра, така че се надяваме, че ще има за всички", казва кметът.
По време на празника ще се организират и кулинарни конкурси, включително и за най-добра сланина, който последните две години се печели от Стоян Кефиров.
"Важното е прасето как е отгледано, не толкова сланината. Прасето освен фураж, трябва да е яло картофи и коприва, зелено да му е давано, защото иначе сланината става една мека, никаква. След като се опече сланината, парчетата се осоляват и се нареждат в качето и след две седмици се заливат със саламурата. Нищо повече. За да узрее сланината ѝ трябват между 40 и 60 дни."
Празникът на сланината и греяната ракия се открива в 10.00 ч. За гостите са осигурени паркинги и интерактивна карта на района. Изграден е и допълнителен пешеходен мост.
