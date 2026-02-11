Новини
Любопитно »
Дара се появи за пръв път след „Евровизия“ на юбилея на Христо Стоичков (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Дара се появи за пръв път след „Евровизия“ на юбилея на Христо Стоичков (ВИДЕО)

11 Февруари, 2026 14:31 605 6

  • дара-
  • евровизия-
  • певица-
  • христо стоичков-
  • празник-
  • рожден ден-
  • юбилей

Певицата пя за 60-ия рожден ден на Камата

Дара се появи за пръв път след „Евровизия“ на юбилея на Христо Стоичков (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Дара, която ще пее за България на "Евровизия" през май, пя на легендарния Христо Стоичков на партито за неговия 60-годишен юбилей.

Това бе първата изява на певицата, след като спечели конкурса на БНТ за български представител на големия финал във Виена. Именно на нейна песен Камата покани на танц съпругата си Мариана, с която отбелязаха 38 години заедно, преди личния му празник.

Любопитно бе, че вместо очакваната голяма торта му бе поднесена шоколадова футболна топка, която малката Миа буквално разби на парчета с помощта на малък чук. Залата се изпълни с аплодисменти за „новата носителка на Златната топка“ – както с усмивка я нарече певецът Рафи Бохосян, който бе влязъл в ролята на водещ.

Специално за него пяха още Орлин Горанов, Васил Найденов, Тони Димитрова, а самият Ицо излезе на сцената в изпълнение на най-новата си песен с братя Аргирови „Българи сме още“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо да са споменали

    6 0 Отговор
    Колко струват днес доматите у Кауфланд. Щото патладжан ми се прияде.

    Коментиран от #4

    14:36 11.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Дара се появи за пръв път след „Евровизия“ ....
    🤔🤔🤔🤔
    Евровизия мина ли вече ❓❗

    14:36 11.02.2026

  • 3 Висящият от колесник

    4 2 Отговор
    хубаво момиче с хубаво виме

    14:37 11.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо да са споменали":

    То домати и краставици станаха по-скъпи от свинско и телешко❗
    Та се чудя вече КОЕ Е ГАРНИТУРАТА🤔

    14:38 11.02.2026

  • 5 Мнение

    6 0 Отговор
    И на народа български трябва да му пука за делата на шорошовите клоуни като тая, защото???????

    Герб, дпс и ппдб (българските "епщайновци") зад решетките!
    А марионетките им по основните медии (като тая от снимката), да спрат най-после да ги дават във всяка втора новина, щото меко казано омръзнаха на всички ни!!!

    14:39 11.02.2026

  • 6 аман

    1 0 Отговор
    писна ми от тъЪпите ви лютеници.

    14:48 11.02.2026