Дара се появи за пръв път след „Евровизия“ на юбилея на Христо Стоичков (ВИДЕО)

Поп звездата Дара, която ще пее за България на "Евровизия" през май, пя на легендарния Христо Стоичков на партито за неговия 60-годишен юбилей.

Това бе първата изява на певицата, след като спечели конкурса на БНТ за български представител на големия финал във Виена. Именно на нейна песен Камата покани на танц съпругата си Мариана, с която отбелязаха 38 години заедно, преди личния му празник.

Любопитно бе, че вместо очакваната голяма торта му бе поднесена шоколадова футболна топка, която малката Миа буквално разби на парчета с помощта на малък чук. Залата се изпълни с аплодисменти за „новата носителка на Златната топка“ – както с усмивка я нарече певецът Рафи Бохосян, който бе влязъл в ролята на водещ.

Специално за него пяха още Орлин Горанов, Васил Найденов, Тони Димитрова, а самият Ицо излезе на сцената в изпълнение на най-новата си песен с братя Аргирови „Българи сме още“.