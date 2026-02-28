Новини
Любопитно »
Мъжът на Емилия, Жорж Башур, си купи Ferrari за 600 000 евро

Мъжът на Емилия, Жорж Башур, си купи Ferrari за 600 000 евро

28 Февруари, 2026 16:53 1 623 14

  • емилия-
  • жорж башур-
  • ferrari

Още в началото на връзката си с Емилия бизнесменът Жорж Башур беше известен като изключително заможен мъж

Мъжът на Емилия, Жорж Башур, си купи Ferrari за 600 000 евро - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Емилия и съпругът ѝ Жорж Башур се возят из София с чисто ново Ferrari 12 Cilindri.

Автомобилът е от най-висок клас, чиято цена достига внушителните 600 000 евро. Суперлуксозната спортна машина е истинско бижу на четири колела и ясно показва, че семейството се радва на отлични финанси.

Мъжът на Емилия, Жорж Башур, си купи Ferrari за 600 000 евро

Още в началото на връзката си с Емилия бизнесменът Жорж Башур беше известен като изключително заможен мъж, който не пестеше средства, когато става дума за любимата му жена, пътувания и скъпи придобивки. След като двамата станаха семейство обаче, имаше информация за сериозни финансови трудности, които съпътстваха бизнесите на Башур.

В продължение на няколко години двойката водеше малко по-скромен живот, далеч от показния лукс, с който бяха свикнали. Изглежда обаче, че сириецът отново се е опаричил, пише Lupa.bg. Да притежаваш Ferrari 12 Cilindri, означава да държиш в ръцете си жива история от Maranello. Моделът беше представен през 2024 г. като наследник на Ferrari 812 Суперфаст и остава верен на най-чистата формула на марката – атмосферен V12 двигател отпред и задвижване на задните колела.

Под дългия преден капак работи 6.5-литров V12, развиващ около 830 к. с. при над 9000 об./мин. Ускорението от 0 до 100 км/ч е приблизително 2,9 секунди, а максималната скорост надхвърля 340 км/ч, които в България едва ли ще може да вдигат Емилия и Башур.

Дизайнът комбинира ретро вдъхновение от класическите GT модели с модерна аеродинамика, активни елементи и дигитален кокпит.

Ferrari 12Cilindri не е просто спортна кола, тя е символ на традиция, инженерно съвършенство и последен поклон към ерата на атмосферните 12-цилиндрови двигатели. Да го притежаваш, означава да бъдеш част от елитен клуб, в който звукът на двигателя е най-голямата привилегия.

Колата е закупена от автокъщата на Миро Дзвера, бившият мъж на Мара Отварачката и струва 1,2 млн. лева.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 0 Отговор
    Да го пали и да си ходи в Иран.

    16:55 28.02.2026

  • 2 Сатана Z

    12 1 Отговор
    За 600К ойри си е купил втора ръка Ферари.Новите са над милион

    16:56 28.02.2026

  • 3 АБВ

    17 0 Отговор
    НАП дали знае

    16:57 28.02.2026

  • 4 Сила

    14 0 Отговор
    Препра едни пари от дрога в автомобил ...докато се напие и надруса и го размаже и тоя !!!

    16:57 28.02.2026

  • 5 кой му дреме

    6 0 Отговор
    на народна хранилка е най хубаво

    17:00 28.02.2026

  • 6 Перо

    13 0 Отговор
    Поредната кифла, скочила на арабин, доволна от приказката “араб купи тебе чорап”! Нищо не се е променило! Какъв ЕС, какви 5 лв.?

    17:02 28.02.2026

  • 7 И още как

    11 0 Отговор
    За нашите убави пътища и горива , точно Ферари е правилния избор.

    17:08 28.02.2026

  • 8 венке примоли се на

    7 1 Отговор
    съпругът ѝ Бахур да те повози из София

    17:16 28.02.2026

  • 9 леля

    4 0 Отговор
    Нали трябва да си покажат селянията.А и какво от това?Сноби.Не им завиждам,а съжалявам.

    Коментиран от #11

    17:21 28.02.2026

  • 10 Дребните души

    3 0 Отговор
    Се радват на скъпите неща, но са нещастни. С парите си купуват всичко включително щастие, любов и спокойствие!

    17:28 28.02.2026

  • 11 Тъй тъй

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "леля":

    Лельо гроздето кисело ,казваш

    17:28 28.02.2026

  • 12 Светлана с гущера

    4 0 Отговор
    А моя само ме караше да яздя гущера

    17:30 28.02.2026

  • 13 Емилия

    2 0 Отговор
    Тъй пук да обичам бахур

    17:32 28.02.2026

  • 14 Да, да

    3 0 Отговор
    И какво работи тоя Бахур, че не разбрах?

    17:40 28.02.2026