Мъжът на Емилия, Жорж Башур, си купи Ferrari за 600 000 евро

Фолк звездата Емилия и съпругът ѝ Жорж Башур се возят из София с чисто ново Ferrari 12 Cilindri.

Автомобилът е от най-висок клас, чиято цена достига внушителните 600 000 евро. Суперлуксозната спортна машина е истинско бижу на четири колела и ясно показва, че семейството се радва на отлични финанси.

Още в началото на връзката си с Емилия бизнесменът Жорж Башур беше известен като изключително заможен мъж, който не пестеше средства, когато става дума за любимата му жена, пътувания и скъпи придобивки. След като двамата станаха семейство обаче, имаше информация за сериозни финансови трудности, които съпътстваха бизнесите на Башур.

В продължение на няколко години двойката водеше малко по-скромен живот, далеч от показния лукс, с който бяха свикнали. Изглежда обаче, че сириецът отново се е опаричил, пише Lupa.bg. Да притежаваш Ferrari 12 Cilindri, означава да държиш в ръцете си жива история от Maranello. Моделът беше представен през 2024 г. като наследник на Ferrari 812 Суперфаст и остава верен на най-чистата формула на марката – атмосферен V12 двигател отпред и задвижване на задните колела.

Под дългия преден капак работи 6.5-литров V12, развиващ около 830 к. с. при над 9000 об./мин. Ускорението от 0 до 100 км/ч е приблизително 2,9 секунди, а максималната скорост надхвърля 340 км/ч, които в България едва ли ще може да вдигат Емилия и Башур.

Дизайнът комбинира ретро вдъхновение от класическите GT модели с модерна аеродинамика, активни елементи и дигитален кокпит.

Ferrari 12Cilindri не е просто спортна кола, тя е символ на традиция, инженерно съвършенство и последен поклон към ерата на атмосферните 12-цилиндрови двигатели. Да го притежаваш, означава да бъдеш част от елитен клуб, в който звукът на двигателя е най-голямата привилегия.

Колата е закупена от автокъщата на Миро Дзвера, бившият мъж на Мара Отварачката и струва 1,2 млн. лева.