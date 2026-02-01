Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В Хасково и Димитровград сключването на брак на Св. Валентин ще е безплатно

1 Февруари, 2026 11:08 414 4

От общините мотивират двойките, които искат да застанат пред олтара, да го направят напълно безплатно в деня на влюбените

Снимка: Shutterstock
Любовта и романтиката вече се усещат доста по-силно, а за много двойки Свети Валентин се превръща и в ден за важна житейска стъпка. Точно две седмици преди 14 февруари в Хасково вече се усеща засилен интерес към сключване на граждански брак. За десета поредна година общините Хасково и Димитровград ще венчават безплатно влюбените, избрали празника на любовта за своята сватба.

Наблюденията на местната администрация показват, че голяма част от двойките, които се женят на тази дата, са заедно от дълги години. Те често имат общо домакинство и деца, но именно 14 февруари избират като символичен момент, в който да узаконят връзката си. През миналата година в Хасково са сключени общо 412 брака.

Сред двойките, които ще кажат „да“ на Свети Валентин, са Мария и Павел, предава Нова телевизия. Две седмици преди церемонията те посещават ритуалната зала, където ще потвърдят любовта си. Историята им започва именно на това място преди повече от 25 години, когато там е имало дискотека. Тогава той е бил диджей, а тя – редовен посетител. С времето стават колеги, приятели, а по-късно и семейство.

Днес Мария и Павел имат двама синове – на 25 и на 16 години. След 26 години заедно решават, че е време да направят връзката си официална. Датата не ги притеснява, въпреки че съвпада със Задушница. Решението е взето спонтанно – малко преди Нова година, по време на вечеря.

От Община Хасково потвърждават, че интересът към браковете на 14 февруари расте. Началникът на отдел ГРАО Дора Димитрова посочва, че традицията се утвърждава през годините, като целта е броят на венчавките символично да достига 14 на датата 14 февруари.

За Мария и Павел бракът няма да промени начина им на живот, но вярват, че ще направи връзката им още по-силна. И двамата са категорични, че най-важното в едно семейство не са подписът, голямата сватба или материалните неща, а взаимното уважение, разбирателството и човекът до теб


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор
    Свети Валентин е християнски празник в памет на свещеномъченика Валентин Римски, отбелязван от православните църкви на 6 юли❗

    11:11 01.02.2026

  • 2 А развода

    4 0 Отговор
    също ?

    11:21 01.02.2026

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    Дано има повече сватби!

    11:33 01.02.2026

  • 4 Изпулин

    0 1 Отговор
    А еднополови може ли?

    11:57 01.02.2026