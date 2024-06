TikTok звезда от Кипър стана евродепутат

TikTok звездата и инфлеунсър Фидиас Панайоту e голямата изненада на евроизборите в Република Кипър, според резултатите от екзитполовете на големите агенции и предварителните резултати, представени на интернет страницата на Европейския парламент.

Една седмица преди изборите за европейски парламент на въпрос за коя партия биха гласували на изборите 5,8% отговориха за Панайоту. Екзитполовете му отреждат между 15 и 18%, което го поставя на трето място, пише БТА. Първи е Демократичен сбор - ДИСИ с между 22 и 28%, следвана от Прогресивната партия на трудовия народ (АКЕЛ), която взима между 21 и 24%. Демократическата партия (ДИКО) печели между 10 и 14% при различните агенции. Следват ЕЛАМ, ЕДЕК, ВОЛТ, ДИПА.

Европейският парламент също публикува приблизителни данни за евродепутати в Кипър на своя сайт, според които ДИСИ печели 24,4% и изпраща двама депутати в групата на Европейската народна партия. Лявата Акел печели 23,7%, но ще има само един евродепутат от Левицата, а не двама, както в предишния европарламент. Трети е Фидиас Панайоту с 14,8% с депутатско място. След това ДИКО, ЕЛАМ и ЕДЕК съответно с 11,9%, 10,6% и 4,8%. Съответно ЕЛАМ и ДИКО ще имат по едно депутатско място, ЕДЕК губи депутатското си място в ЕП. ВОЛТ и Дипа имат 3,3% и 3,7%. По 1,1% имат Съюз на гражданите - Движение на еколозите със същия процент и накрая Партия за животните на Кипър. С други са гласували 1,6%.

