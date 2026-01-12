Новини
Сензационен трансфер: Александър и Симеон Николови ще играят в един отбор

12 Януари, 2026 10:29 1 140 1

  • александър николов-
  • симеон николов-
  • волейбол-
  • спорт-
  • лубе-
  • италия

В момента Симеон се състезава за руския Локомотив (Новосибирск), но вече се е договорил с Лубе

Сензационен трансфер: Александър и Симеон Николови ще играят в един отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър и Симеон Николови ще играят в един отбор - Лубе (Италия).

В момента Симеон се състезава за руския Локомотив (Новосибирск), но вече се е договорил с Лубе.

Там пък водеща фигура е брат му Александър, който бе обявен за волейболист №2 в света, а на Мондиала през 2025 година стана най-добър нападател и реализатор.

Според медиите в Италия разговорите за привличането на Симеон са почти финализирани. Тези информации съвпадат с написаното в Русия, че разпределителят Лучано де Чеко е казал "да" на Локомотив.


  • 1 Ха ха

    3 3 Отговор
    Бързо се усети момченцето.

    10:36 12.01.2026

