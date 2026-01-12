Сензационен трансфер: Александър и Симеон Николови ще играят в един отбор

Александър и Симеон Николови ще играят в един отбор - Лубе (Италия).

В момента Симеон се състезава за руския Локомотив (Новосибирск), но вече се е договорил с Лубе.

Там пък водеща фигура е брат му Александър, който бе обявен за волейболист №2 в света, а на Мондиала през 2025 година стана най-добър нападател и реализатор.

Според медиите в Италия разговорите за привличането на Симеон са почти финализирани. Тези информации съвпадат с написаното в Русия, че разпределителят Лучано де Чеко е казал "да" на Локомотив.