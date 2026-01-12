Новини
Росица Пейчева, скоро след като стана майка за трети път, чака първо внуче

Росица Пейчева, скоро след като стана майка за трети път, чака първо внуче

12 Януари, 2026

Дъщерята на популярната народна певица, Мироана, е бременна

Росица Пейчева, скоро след като стана майка за трети път, чака първо внуче - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Росица Пейчева е на прага на едно от най-вълнуващите преживявания в живота си - ще става баба.

Дъщерята на популярната народна певица, Мироана, е бременна и съвсем скоро ще дари семейството с първо внуче. Красавицата и любимият ѝ Валентин сключиха брак през лятото, а щастието им сега е още по-пълно с радостната новина за предстоящата рожба.

Росица Пейчева е изключително развълнувана и с нетърпение очаква да стане баба.

Певицата е майка на 3 деца - Мироана, Димитър и Георги, като най-малкият ѝ син се роди, когато тя беше на 50 години, едва преди година и половина, припомня HotArena.net.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванов

    7 1 Отговор
    Прекрасна! Да е жива и здрава!

    07:27 12.01.2026

  • 2 ОХ ДЕДИ ПОП

    7 0 Отговор
    ТЕ И ДВЕТИ ЗА ОРАНЕ И МАМА И ДЪЩЕТО ДА ВИРНАТ ТОМБАЦИТЕ БРАВО.

    07:27 12.01.2026

  • 3 ааа

    4 4 Отговор
    Па то не пречи да роди четвърто от петия мъж...Да я светна, че с дете мъж не се задържа, ама нека сами си го разбере. На 50+ да раждаш на който и да е и да се правиш на 30 годишна е меко казано жалко и смешно. Тука не е Холивуд ...

    07:28 12.01.2026

  • 4 ааа

    4 2 Отговор
    Па то не пречи да роди четвърто от петия мъж...Да я светна, че с дете мъж не се задържа, ама нека сами си го разбере. На 50+ да раждаш на който и да е и да се правиш на 30 годишна е меко казано жалко и смешно. Тука не е Холивуд ...

    07:32 12.01.2026

  • 5 Ухаха

    6 0 Отговор
    Дърта ама се озърта

    07:35 12.01.2026

  • 6 Айде пак

    2 1 Отговор
    Сериали некви -"Дързост и красота " -мешени ,омешени -пълна пародия !
    То и затова сме на тоя хал !

    08:02 12.01.2026

  • 7 Перо

    2 1 Отговор
    За арабин ли е омъжена?

    08:13 12.01.2026