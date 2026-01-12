Снежанки-стриптизьорки шокираха родители на детско парти в Русия (ВИДЕО)

В руския град Нижни Тагил в Свердловска област родители се оплакаха от новогодишно шоу с неприличен танц на Снежанки. Събитието било рекламирано като детско. Репортаж за това се появи в Telegram канала „Incident Nizhniy Tagil“.

„На 21 декември 2025 г., в 12:00 ч., ние, хванати на въдицата от рекламата, решихме да отидем с цялото семейство в Центъра за детско и младежко творчество (ул. Красногвардейская 15), за да видим така нареченото новогодишно семейно шоу „КИНО ЙОЛКА“, каза една от зрителките.

Според нея, плакатът рекламирал, че новогодишното шоу ще бъде „не само празник за децата, но и важен момент в тяхното творческо развитие“. Билетите за събитието стрували 1000 рубли.

„Когато обаче „представлението“ започна, бяхме просто шокирани от случващото се на сцената. Много родители закриваха очите на децата си, когато „представлението“ започна. Съдейки по реакцията на публиката, не бяхме единствените, които бяха много изненадани от „танца“ на тези „Снежанки“!!! Искахме да станем и да си тръгнем, особено децата, което в крайна сметка и направихме“, написа възмутена жена.