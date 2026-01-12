Новини
Снежанки-стриптизьорки шокираха родители на детско парти в Русия (ВИДЕО)

12 Януари, 2026

Новогодишното шоу било рекламирано като „не само празник за децата, но и важен момент в тяхното творческо развитие“

Снежанки-стриптизьорки шокираха родители на детско парти в Русия (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

В руския град Нижни Тагил в Свердловска област родители се оплакаха от новогодишно шоу с неприличен танц на Снежанки. Събитието било рекламирано като детско. Репортаж за това се появи в Telegram канала „Incident Nizhniy Tagil“.

„На 21 декември 2025 г., в 12:00 ч., ние, хванати на въдицата от рекламата, решихме да отидем с цялото семейство в Центъра за детско и младежко творчество (ул. Красногвардейская 15), за да видим така нареченото новогодишно семейно шоу „КИНО ЙОЛКА“, каза една от зрителките.

Според нея, плакатът рекламирал, че новогодишното шоу ще бъде „не само празник за децата, но и важен момент в тяхното творческо развитие“. Билетите за събитието стрували 1000 рубли.

„Когато обаче „представлението“ започна, бяхме просто шокирани от случващото се на сцената. Много родители закриваха очите на децата си, когато „представлението“ започна. Съдейки по реакцията на публиката, не бяхме единствените, които бяха много изненадани от „танца“ на тези „Снежанки“!!! Искахме да станем и да си тръгнем, особено децата, което в крайна сметка и направихме“, написа възмутена жена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    17 23 Отговор
    Готвят момиченцата като пораснат за необразовани Снежанки с 8 деца.
    Това се иска от Путин.

    Коментиран от #10, #29, #36

    08:22 12.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дред

    22 4 Отговор
    В Нижни Тагил се намира най големия танкостроителен завод, плащат добре. Да оплакнат очи бащите, дето плащат.

    08:24 12.01.2026

  • 4 Снегурочка

    10 0 Отговор
    Не са прочели добре обявата родителите. Съвсем ясно е написано, дядо Мраз и Снежанка 100к рубли, няколко Снежанки - един милион рубли.

    08:27 12.01.2026

  • 5 Опааа

    27 3 Отговор
    Никакъв стрийптиз няма! Мисирките лъжат!

    08:27 12.01.2026

  • 6 Фен

    21 4 Отговор
    Ми те, децата, освен майки, и бащи имат. И то, не третополови неолибералния европейци, а мъже.

    08:29 12.01.2026

  • 7 ООрана държава

    20 1 Отговор
    Всяко хлапе си мечтае за такова парти

    08:29 12.01.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 1 Отговор
    Хубаво парти... ама за татковците...

    08:29 12.01.2026

  • 9 монижич

    11 12 Отговор
    е нали трябва да се множат, че мъжете им изчезнаха на източния фронт..

    08:30 12.01.2026

  • 10 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    При Си Дзън няма такава опасност!

    08:35 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахаха

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Верно да. Само е интересно, какво ще показват на 5 годишни деца? Ама нищо, за копейките ви е нормално.

    08:41 12.01.2026

  • 13 БАРС

    3 1 Отговор
    ПЪРВО ПИШЕ НА АНГЛИЙСКИ ЗИМНО ШОУ ТАЛАНТИ КАКТО КИНО ЕЛХА НИКЪДЕ НЕ ПИШЕ ЗА ДЕЦА ТАК ЧЕ НЯКОИ РЕШИЛИ ДА ИЗЛЯЗАТ КАТО ТАНЦЬОРШИЦИ В СТРИПТИЗ БАР ТО СИ Е ТЯХНА ИДЕЯТА А НЕ СПЕЦИЯЛНО ЗА ДЕЦАТА ДА УЧАТ.

    08:43 12.01.2026

  • 14 Трол

    15 0 Отговор
    Татковците на децата не са били съгласни с възмущението на гражданите.

    08:43 12.01.2026

  • 15 Нещо пак ви се разминава

    10 0 Отговор
    На сцената е написано името на Шоу програмата, странно защо на английски, но не пише да е семейно? Всъщност това е начален кастинг за Русия търси талант, което се снима от частен продуцент.

    08:48 12.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Асен

    8 6 Отговор
    Нормално за рашистката кочина.

    Коментиран от #18, #21, #38

    08:53 12.01.2026

  • 18 А за

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    Паветната кочина е нормално да правят ла па па!

    Спецов

    08:55 12.01.2026

  • 19 Георги

    6 4 Отговор
    по-донре снежанка-стрипти йзьорки от трвстити, както е на запад

    Коментиран от #25

    08:56 12.01.2026

  • 20 Българин 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Откакто сме евроатлантици се отървахме от Дядо Мраз и неговата Снежанка ! За всички нужда на натовския дядо Коледа се грижи Елена Рудолф .

    08:56 12.01.2026

  • 21 Гошо

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    Обличай си пеньоара и отивай да се подмиваш, че тебе "работа" те чака!

    08:57 12.01.2026

  • 22 БеГемот

    3 3 Отговор
    То за геевете всичко е стриптийз...а момичетата се въртят като снежинки...те така падат .

    09:04 12.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И ти не си добре!

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    Еднакво грозно е!

    09:10 12.01.2026

  • 26 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Това":

    Щом си стигнал до там - да те подсещат, значи си приключил курса!

    Коментиран от #28

    09:11 12.01.2026

  • 27 Мислят за бъдещето

    6 3 Отговор
    Браво. Подготвят рускинчетата за бъдещата им професия в пост-Путинова Русия.


    Не вярвам някой да се е шокирал. Майките и бащите това работеха по Черно Море като млади.

    09:13 12.01.2026

  • 28 Точно

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "ха ха ха":

    Това различава жените. Едните са жени, другите са част от пейзажа.

    Коментиран от #30

    09:17 12.01.2026

  • 29 Спокойто гражданино евроидот

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Тук сте абсолютно защитени от такова нещо :)

    09:29 12.01.2026

  • 30 И вече няма да те има!

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Точно":

    Част от пейзажа са онези, дето се търкалят по пода, за да напомнят на някой стар 4еп какво е било някога.😄 Останалите РИСУВАМЕ ПЕЙЗАЖА!🖕

    Коментиран от #32

    09:31 12.01.2026

  • 31 ЕС в ШОК!

    5 3 Отговор
    В ЕС е пълен шок да видиш жена с пола. Жените ходят с едни анцузи като хоумлеси, татоирани като папуаси и с брънка на носа. Ако жена си покаже крака, следва изселване на цели градове и обезпаразитяване с евтаназия.

    09:33 12.01.2026

  • 32 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "И вече няма да те има!":

    Че те ползват и омазват с биологична боя въобще не означава, че рисуваш нещо. Картината в която те поставят всъщност е карикатура, на която да се смеят!

    09:37 12.01.2026

  • 33 Яяяяяя

    2 3 Отговор
    Такова нещо в православна Русия не може да стане. Там всички са морални, Не пият, не пушат, правят само морален секс, порното е забранено. Морал, морал и пак морал. Даже Путин вече жени не поглежда. Само мъжлета, но с разрешние и благословията на Патриарха. А за алкохола е благословил само Медведев, Песко и Лавров за светата троица. Това е най-културната и най моралната нация!

    Коментиран от #35

    09:38 12.01.2026

  • 34 Софиянец

    3 1 Отговор
    И къде беше стриптиза? Мисирке! Поредния неуспешен опит за анти руска пропаганда! Нито стриптиз, нито деца видяхме да има на това невероятно доказателство!

    Но виж травестити по гащи в детските градини в сащ има колко искаш!

    09:44 12.01.2026

  • 35 Ами то не е станало

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Яяяяяя":

    Правилно, те така и Тръмп развратиха тези руснаци :) затова ги чакаме братушките!

    09:45 12.01.2026

  • 36 а не ти ли мина през

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    кухата глава че е подбре от колкото брадати снежанки каквото предпочитат от евросъюза и сщатите? или ако бяха брадати щеше да каже браво на русия и тя става модерна ?

    09:45 12.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 е руснаците не са

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    като вас да слагат мъже за снежанки… вие така ги предпочитате и за това толкова много ревете че са жени!

    09:48 12.01.2026

  • 39 Много хубава новина

    0 0 Отговор
    А после се чудите защо цяла източна европа обича Русия. Ние нямаме общи разбирания със западна европа. Тук обичаме жените, пиенето, яденето, спорта, семейството, децата и не искаме да сме стерилни или обратни.

    09:51 12.01.2026