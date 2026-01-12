Снежанки-стриптизьорки шокираха родители на детско парти в Русия (ВИДЕО)

В руския град Нижни Тагил в Свердловска област родители се оплакаха от новогодишно шоу с неприличен танц на Снежанки. Събитието било рекламирано като детско. Репортаж за това се появи в Telegram канала „Incident Nizhniy Tagil“.
„На 21 декември 2025 г., в 12:00 ч., ние, хванати на въдицата от рекламата, решихме да отидем с цялото семейство в Центъра за детско и младежко творчество (ул. Красногвардейская 15), за да видим така нареченото новогодишно семейно шоу „КИНО ЙОЛКА“, каза една от зрителките.
Според нея, плакатът рекламирал, че новогодишното шоу ще бъде „не само празник за децата, но и важен момент в тяхното творческо развитие“. Билетите за събитието стрували 1000 рубли.
„Когато обаче „представлението“ започна, бяхме просто шокирани от случващото се на сцената. Много родители закриваха очите на децата си, когато „представлението“ започна. Съдейки по реакцията на публиката, не бяхме единствените, които бяха много изненадани от „танца“ на тези „Снежанки“!!! Искахме да станем и да си тръгнем, особено децата, което в крайна сметка и направихме“, написа възмутена жена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Това се иска от Путин.
Коментиран от #10, #29, #36
08:22 12.01.2026
3 Дред
08:24 12.01.2026
4 Снегурочка
08:27 12.01.2026
5 Опааа
08:27 12.01.2026
6 Фен
08:29 12.01.2026
7 ООрана държава
08:29 12.01.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:29 12.01.2026
9 монижич
08:30 12.01.2026
10 Факт
До коментар #1 от "си дзън":При Си Дзън няма такава опасност!
08:35 12.01.2026
12 Хахахаха
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":Верно да. Само е интересно, какво ще показват на 5 годишни деца? Ама нищо, за копейките ви е нормално.
08:41 12.01.2026
13 БАРС
08:43 12.01.2026
14 Трол
08:43 12.01.2026
15 Нещо пак ви се разминава
08:48 12.01.2026
17 Асен
Коментиран от #18, #21, #38
08:53 12.01.2026
18 А за
До коментар #17 от "Асен":Паветната кочина е нормално да правят ла па па!
Спецов
08:55 12.01.2026
19 Георги
Коментиран от #25
08:56 12.01.2026
20 Българин 🇧🇬
08:56 12.01.2026
21 Гошо
До коментар #17 от "Асен":Обличай си пеньоара и отивай да се подмиваш, че тебе "работа" те чака!
08:57 12.01.2026
22 БеГемот
09:04 12.01.2026
25 И ти не си добре!
До коментар #19 от "Георги":Еднакво грозно е!
09:10 12.01.2026
26 ха ха ха
До коментар #16 от "Това":Щом си стигнал до там - да те подсещат, значи си приключил курса!
Коментиран от #28
09:11 12.01.2026
27 Мислят за бъдещето
Не вярвам някой да се е шокирал. Майките и бащите това работеха по Черно Море като млади.
09:13 12.01.2026
28 Точно
До коментар #26 от "ха ха ха":Това различава жените. Едните са жени, другите са част от пейзажа.
Коментиран от #30
09:17 12.01.2026
29 Спокойто гражданино евроидот
До коментар #1 от "си дзън":Тук сте абсолютно защитени от такова нещо :)
09:29 12.01.2026
30 И вече няма да те има!
До коментар #28 от "Точно":Част от пейзажа са онези, дето се търкалят по пода, за да напомнят на някой стар 4еп какво е било някога.😄 Останалите РИСУВАМЕ ПЕЙЗАЖА!🖕
Коментиран от #32
09:31 12.01.2026
31 ЕС в ШОК!
09:33 12.01.2026
32 Това
До коментар #30 от "И вече няма да те има!":Че те ползват и омазват с биологична боя въобще не означава, че рисуваш нещо. Картината в която те поставят всъщност е карикатура, на която да се смеят!
09:37 12.01.2026
33 Яяяяяя
Коментиран от #35
09:38 12.01.2026
34 Софиянец
Но виж травестити по гащи в детските градини в сащ има колко искаш!
09:44 12.01.2026
35 Ами то не е станало
До коментар #33 от "Яяяяяя":Правилно, те така и Тръмп развратиха тези руснаци :) затова ги чакаме братушките!
09:45 12.01.2026
36 а не ти ли мина през
До коментар #1 от "си дзън":кухата глава че е подбре от колкото брадати снежанки каквото предпочитат от евросъюза и сщатите? или ако бяха брадати щеше да каже браво на русия и тя става модерна ?
09:45 12.01.2026
38 е руснаците не са
До коментар #17 от "Асен":като вас да слагат мъже за снежанки… вие така ги предпочитате и за това толкова много ревете че са жени!
09:48 12.01.2026
39 Много хубава новина
09:51 12.01.2026