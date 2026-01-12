Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Пиле "Тетрацини"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пиле "Тетрацини"

12 Януари, 2026 10:05 733 5

  • пиле-
  • пилешко филе-
  • тетрацини-
  • паста-
  • лингуини-
  • какво да сготвя

Сочно пилешко с паста

Рецепта на деня: Пиле "Тетрацини" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 500 г паста - лингуини;
  • 500 г печурки;
  • 400 г пилешко филе;
  • 250 г моцарела;
  • 100 г краве масло;
  • 80 г пармезан;
  • 300 мл пилешки бульон;
  • 200 мл животинска сметана;
  • 4 стръка магданоз;
  • 1 скилидка чесън;
  • 1 глава лук;
  • 1 филия бял хляб;
  • 1 с. л. брашно;
  • сол и черен пипер на вкус;
  • зехтин за поливане.

Начин на приготвяне:

Пастата се сварява в голямо количество подсолена вода, докато стане „ал денте“, отцежда се и се полива със зехтин.

Пилешкото се овкусява със сол и черен пипер, полива се със зехтин, и се готви на грил тиган до полуготовност. Охлажда се и се реже на кубчета.

Гъбите се обелват, почистват се от пънчетата и се нарязват натънко. Запържват се в половината от маслото, заедно с наситнените лук и чесън. Когато станат златисти се изваждат от съда. Ако е нужно, ги запържете на два пъти, за да не се задушат.

В същия съд се разтопява останалото маслото и в него се запържва брашното. Щом стане златисто се наливат бульонът и сметаната, и се овкусява със сол и черен пипер. Прибавят се запържените гъби и лук.

В тава за печене се смесват пилешкото, наситненият магданоз, пастата и сосът с гъбите и лука. Разбърква се. Поръсва се с накъсана моцарела, покрива се с хлебни трохи и с настърган пармезан.

Пече се в загрята на 200 градуса фурна, с вентилатор, до златисто – 15 минути, пише bonapeti.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма

    0 0 Отговор
    Да пробвам, не обичам паста.

    10:12 12.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Селянин

    1 0 Отговор
    В това има половин кило мазнина. Не бих си го причинил.

    11:13 12.01.2026