Рецепта на деня: Пиле "Тетрацини"

Необходими продукти:
- 500 г паста - лингуини;
- 500 г печурки;
- 400 г пилешко филе;
- 250 г моцарела;
- 100 г краве масло;
- 80 г пармезан;
- 300 мл пилешки бульон;
- 200 мл животинска сметана;
- 4 стръка магданоз;
- 1 скилидка чесън;
- 1 глава лук;
- 1 филия бял хляб;
- 1 с. л. брашно;
- сол и черен пипер на вкус;
- зехтин за поливане.
Начин на приготвяне:
Пастата се сварява в голямо количество подсолена вода, докато стане „ал денте“, отцежда се и се полива със зехтин.
Пилешкото се овкусява със сол и черен пипер, полива се със зехтин, и се готви на грил тиган до полуготовност. Охлажда се и се реже на кубчета.
Гъбите се обелват, почистват се от пънчетата и се нарязват натънко. Запържват се в половината от маслото, заедно с наситнените лук и чесън. Когато станат златисти се изваждат от съда. Ако е нужно, ги запържете на два пъти, за да не се задушат.
В същия съд се разтопява останалото маслото и в него се запържва брашното. Щом стане златисто се наливат бульонът и сметаната, и се овкусява със сол и черен пипер. Прибавят се запържените гъби и лук.
В тава за печене се смесват пилешкото, наситненият магданоз, пастата и сосът с гъбите и лука. Разбърква се. Поръсва се с накъсана моцарела, покрива се с хлебни трохи и с настърган пармезан.
Пече се в загрята на 200 градуса фурна, с вентилатор, до златисто – 15 минути, пише bonapeti.bg.
Няма
10:12 12.01.2026
Селянин
11:13 12.01.2026