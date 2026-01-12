Рецепта на деня: Пиле "Тетрацини"

Необходими продукти:

500 г паста - лингуини;

500 г печурки;

400 г пилешко филе;

250 г моцарела;

100 г краве масло;

80 г пармезан;

300 мл пилешки бульон;

200 мл животинска сметана;

4 стръка магданоз;

1 скилидка чесън;

1 глава лук;

1 филия бял хляб;

1 с. л. брашно;

сол и черен пипер на вкус;

зехтин за поливане.

Начин на приготвяне:

Пастата се сварява в голямо количество подсолена вода, докато стане „ал денте“, отцежда се и се полива със зехтин.

Пилешкото се овкусява със сол и черен пипер, полива се със зехтин, и се готви на грил тиган до полуготовност. Охлажда се и се реже на кубчета.

Гъбите се обелват, почистват се от пънчетата и се нарязват натънко. Запържват се в половината от маслото, заедно с наситнените лук и чесън. Когато станат златисти се изваждат от съда. Ако е нужно, ги запържете на два пъти, за да не се задушат.

В същия съд се разтопява останалото маслото и в него се запържва брашното. Щом стане златисто се наливат бульонът и сметаната, и се овкусява със сол и черен пипер. Прибавят се запържените гъби и лук.

В тава за печене се смесват пилешкото, наситненият магданоз, пастата и сосът с гъбите и лука. Разбърква се. Поръсва се с накъсана моцарела, покрива се с хлебни трохи и с настърган пармезан.

Пече се в загрята на 200 градуса фурна, с вентилатор, до златисто – 15 минути, пише bonapeti.bg.