ИПБ: МВР се е превърнала в индустрия, генерира между 105 и 117 млн. лева годишно само от глоби

ИПБ: МВР се е превърнала в индустрия, генерира между 105 и 117 млн. лева годишно само от глоби

12 Януари, 2026 10:10 1 571 38

  • ипб-
  • мвр-
  • глоби

Към края на 2025 г. ФБД разполага с близо половин милиард лева свободен ресурс. Фактът, че тези средства стоят неизползвани, докато загиналите са над 500 годишно, е пряко доказателство за тезата на ИПБ за "нулев ефект"

ИПБ: МВР се е превърнала в индустрия, генерира между 105 и 117 млн. лева годишно само от глоби - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Настоящият доклад представлява задълбочен експертен анализ на официалния отговор от Министерството на вътрешните работи (МВР) с рег. № 812104-12 от 06.01.2026 г., предоставен по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Документът, осветлява механизмите, чрез които стотици милиони левове, събрани от санкции, остават блокирани в държавната хазна, вместо да спасяват човешки животи.

Данните разкриват устойчива и възходяща тенденция в приходите на фонда. Тази тенденция е пряко следствие от разширяването на системите за видеоконтрол и автоматизираното издаване на електронни фишове.

ИПБ: МВР се е превърнала в индустрия, генерира между 105 и 117 млн. лева годишно само от глоби

Източник: Изчисления базирани на Решение на МВР № 812104-12/06.01.2026 г. 1 и данни за натрупване.

Цифрите показват, че МВР генерира средно между 105 и 117 милиона лева годишно само от глоби по този механизъм. Това потвърждава констатацията на ИПБ, че "системата е превърната в индустрия". Забележително е, че дори в условията на икономически колебания и политическа нестабилност, "производството" на глоби работи безотказно.

Тази висока събираемост обаче разкрива и тревожен симптом: наказанието не възпира. Ако санкциите работеха превантивно, би следвало броят на нарушенията и съответно приходите от глоби да намаляват с времето, тъй като водачите коригират поведението си. Стабилният ръст на приходите (от 105 млн. на 117 млн. лв.) индикира, че нарушенията се възпроизвеждат, а глобите се възприемат по-скоро като "такса преминаване" или неизбежен данък, отколкото като коректив на поведението.

През 2023 г., година на изключително висока смъртност по пътищата, МВР е усвоило едва 14,8% от постъпилите средства. Останалите 85% (близо 90 милиона лева) са останали блокирани. Това е управленски абсурд. В частния сектор подобно ниво на изпълнение на инвестиционна програма би довело до незабавна смяна на ръководството. В публичния сектор, това се оправдава с бюрократични процедури и липса на проектна готовност.

Ръстът на разходите през 2024 г. (до 72 млн. лв.) и 2025 г. (до 89 млн. лв.) изглежда позитивен на пръв поглед, но структурният анализ на тези показва, че те са насочени предимно към ведомствени нужди, а не към обществена полза. Дори при увеличените разходи, фондът продължава да генерира излишък, който се трупа върху огромния преходен остатък. Най-шокиращият индикатор за неефективност е размерът на акумулирания преходен остатък.

01.01.2023: 333 448 904 лв.

01.01.2024: 423 022 140 лв.

01.01.2025: 467 952 911 лв.

23.12.2025: 482 129 307 лв.

Към края на 2025 г. ФБД разполага с близо половин милиард лева свободен ресурс. Фактът, че тези средства стоят неизползвани, докато загиналите са над 500 годишно, е пряко доказателство за тезата на ИПБ за "нулев ефект". Държавата е иззела този ресурс от гражданите под претекст за безопасност, но не го е върнала под формата на услуга. В отговора си МВР предоставя подробно юридическо обяснение защо по сметките на фонда "не са налични средства" към момента на запитването. Това обяснение разкрива фундаменталния структурен проблем на управлението на публичните финанси в България.

Механизмът е следният:

Гражданинът плаща глоба (например 100 лв. за превишена скорост).

Парите постъпват в транзитна сметка на МВР.

В края на деня (или периода) БНБ автоматично "занулява" тази сметка и прехвърля парите в централния бюджетен резерв (Единната сметка), управляван от Министерството на финансите (МФ).

Счетоводно, МВР отчита тези пари като "приход на фонда", но физически парите вече са смесени с приходите от ДДС, акцизи и други данъци.

Бюджетният буфер и липсата на автономност превръща ФБД във виртуална структура. Сблъскват два интереса:

Интересът на МВР/Обществото: Да се харчат пари за безопасност.

Интересът на МФ: Да се поддържа бюджетен излишък (или да се намали дефицитът) на касова основа.

Тъй като преходният остатък от 482 млн. лв. вече е част от фискалния резерв, всяко негово харчене увеличава касовия дефицит за текущата година. Затова МФ има силен стимул да ограничава разходите на фонда, използвайки го като буфер. Така парите за "живот" се използват за макроикономическа стабилизация. Това обяснява защо при наличен ресурс от стотици милиони, се отпускат трохи за реални дейности. Това потвърждава опасенията на ИПБ, че фондът се използва за "попълване на бюджета".

Стартиралият одит в началото на 2025 година на Сметната палата е критичен момент за бъдещето на фонда. Одитът е предизвикан от Становища на ИПБ за "застрашителните размери на войната по пътищата" и "липсата на прозрачност".

Базирайки се на публичните данни, може да се прогнозира, че одитът ще констатира:

Ниска ефективност на разходите: Огромните инвестиции в техника не са довели до кореспондиращ спад в ПТП.

Забавено усвояване: Натрупването на преходен остатък е доказателство за лошо планиране и управленска немощ.

Липса на целеполагане: Разходите се правят "на парче", без дългосрочна стратегия за приоритетно елиминиране на черни точки.

Използване на средства не по предназначение: Потвърждение на опасенията за използване на автомобили за цели извън пътната безопасност.

Сметната палата вероятно ще отправи препоръки за промяна в нормативната уредба, които да гарантират по-висока степен на насоченост на средствата към инфраструктурни мерки, което съвпада с исканията на ИПБ.

Въз основа на извършения анализ на предоставените от МВР данни и в контекста на дългогодишната експертиза на ИПБ, се налагат следните категорични изводи и препоръки:

7.1. Изводи

Фискален цинизъм: Държавата е натрупала 482 млн. лв. от глоби на водачи, които използва като скрит бюджетен буфер, докато инфраструктурата се руши и взима жертви.

Сбъркани приоритети: Съотношението на разходите 20:1 в полза на техниката пред инфраструктурата показва, че МВР приоритизира собствения си комфорт и контролни функции пред реалната безопасност на гражданите.

Институционален капан: Механизмът на чл. 154 от ЗПФ ефективно блокира средствата и лишава фонда от оперативна самостоятелност, превръщайки го в куха структура.

Провал на репресията: Увеличаващите се приходи от глоби при непроменен брой жертви доказват, че стратегията "повече глоби" е изчерпана и неефективна без промяна в средата.

Препоръки за действие

Институтът за пътна безопасност настоява за незабавни и радикални мерки:

Деблокиране на 482 млн. лв.: Спешно приемане на Постановление на Министерския съвет за целева инвестиционна програма "Безопасна инфраструктура", финансирана от преходния остатък на фонда. Средствата да бъдат трансферирани към АПИ и общините за конкретни обекти (черни точки).

Законова квота за инфраструктура: Промяна в ЗДвП и Наредбата за управление на фонда, която да императивно задължи минимум 50% от годишните приходи на фонда да се инвестират в пасивна пътна безопасност (инфраструктура), а не в техника и заплати.

Прозрачност на "Единната сметка": Създаване на публичен регистър в реално време, който да показва натрупването на средства и тяхното разходване, за да се прекрати практиката на бюджетна мъгла.

Мораториум върху покупката на автомобили: Спиране на поръчките за нови автомобили със средства от фонда до извършване на пълен функционален анализ на съществуващия автопарк и неговата ефективност.

Граждански контрол: Включване на представители на неправителствения сектор (вкл. ИПБ) в Управителния съвет на фонда с право на съвещателен глас и достъп до документация.

Време е гласът на експертите и на гражданското общество да бъде чут. Продължаването на досегашната политика не е просто административна грешка – то се измерва в загубени човешки животи. Отговорът на МВР потвърждава диагнозата; сега е ред на обществото да наложи лечението.

Докладът е изготвен от експертния екип на Института за пътна безопасност на базата на официална информация към януари 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    24 2 Отговор
    Чакайте да почнат само и да конфискуват недвижимо имущество.

    10:13 12.01.2026

  • 2 БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬

    52 2 Отговор
    България- страната с най-много полицаи и депутати на глава от населението❗
    Като резултат- нито движението е безопасно, нито редът в държавата е читав‼️

    Коментиран от #5, #11

    10:16 12.01.2026

  • 3 ФАКТ

    38 3 Отговор
    Добър инструмент на на мафията ! Вече и високо платени !

    10:16 12.01.2026

  • 4 Питане

    24 3 Отговор
    А какъв процент е отишъл в графата
    "А сега ко шъ правим ?"
    Убеден съм, че е още половин милион !

    10:17 12.01.2026

  • 5 Нц.....

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬":

    България е държавата с най голям процент шофиращи идиоти на глава от населението! Трябва повече да им съдират кожите!

    Коментиран от #13, #14

    10:18 12.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    22 3 Отговор
    Аз колко пъти съм ви казвал, че глобите са бизнес, а не пътна безопасност?!
    Колко пъти съм ви казвал, че глобите са последния стълб, но първите липсват?!
    Колко пъти съм ви казвал, че е важно да си платите, а безопасността си е за ваша сметка?!
    Колко пъти съм ви казвал, че глупостта убива, а не скоростта?!
    ... а вие вярвате на рекетьорите, които са пратили на пътя и на мисирките по телевизиите бълващи една и съща глупава пропаганда... ами мрете!

    Коментиран от #17

    10:19 12.01.2026

  • 7 Това ни е икономиката

    30 4 Отговор
    Дране. Толкова може Тиквата и сглобката.

    10:19 12.01.2026

  • 8 Мозъка възпира,

    26 0 Отговор
    затова бъдещите шофьори трябва да се възпитават от малки, а пътна милиция да се закрие...

    10:19 12.01.2026

  • 9 Трол

    20 4 Отговор
    МВР е най-голямото производствено предприятие в България.

    10:20 12.01.2026

  • 10 ТТТ

    7 10 Отговор
    МВР ли е проблема? Има редица фактори,а един от големите проблеми е незнаещия,неможещия ВОДАЧ !!! За това никой не говори.

    10:20 12.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 3 Отговор

    До коментар #2 от "БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬":

    Германия има по ОСЕМ депутати на МИЛИОН жители, сметнете сами колко прави това за нашите 6 милиона❗
    Положението с полицаите е почти същото ‼️

    Коментиран от #16

    10:20 12.01.2026

  • 12 замислен

    20 3 Отговор
    Всичко опира до поставяне на безумни ограничения където не трябва и след това на създалата се "хранилка" да се постави стационарна камера или тринога. В един момент хората научават къде се пази се минава "като на парад". В същото време местата с концентрация на ПТП са леко неудобни за контрол, там се пишат малко на брой глоби и там реално не се контролира, това позволява на всеки да прави каквото си реши и там са проишествията. Необходим е анализ и камерите и триногите да се поставят с цел превенция а не с цел "да пишем глоби".

    Коментиран от #20

    10:22 12.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Нц.....":

    Всъщност българските шофьори са едни от най-добре адаптиращите се на пътя и най-безопасни!
    Имаше няколко проучвания в които сме сред първенците в Европа!

    Това, което липсва на българските шофьори е добре проектирана и поддържана инфраструктура
    Това което липсва на българските шофьори е по-модерен и поддържан автопарк с висока безопасност
    Това което липсва на българските шофьори е модерно обучение, за да не им се налага да се учат сами!

    Твоето е чист нихилизъм и точно потвърждение на думите ми, че слушате и повтаряте глупостите на едни мисирки! И вярвате, че глобите ще ви спасят - Е НЯМА! Точно глобите убиват!

    10:23 12.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нц.....":

    Я кажи как шофират тези които визираш , като влязат в Гърция❗
    Кажи дали знаеш за някой в Гърция да е чувал :
    " И сиа ко ш прайм🤔"

    Коментиран от #24

    10:23 12.01.2026

  • 15 Касиеро

    6 3 Отговор
    Глобите само в централния бюджет и нещата ще си дойдат по местата.

    10:24 12.01.2026

  • 16 Глупости

    15 6 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Полицаите не са излишни а не достигат, защото на терен са1/3! Излишни са другите 2/3 кабинетни лежачи, които също са МВР!

    Коментиран от #22, #23

    10:26 12.01.2026

  • 17 Еееей,

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Многознайко, я си.....родителската .!!!

    Коментиран от #27

    10:26 12.01.2026

  • 18 Нехис

    13 6 Отговор
    Този фонд отдавна се използва за попълване на бюджета, особено след като Кокорчо ни остави дупка от 18 милиарда, които потънаха незнайно къде.
    Това, обаче, не оправдава действията на пътните органи, които вместо да всяват респект по пътищата, се крият и залагат камери.
    Става така, че с приходи от глоби се купуват камери и нови коли, вместо нов асфалт, знаци и маркировки.

    10:28 12.01.2026

  • 19 БАРС

    3 3 Отговор
    ИМА КАКВО ДА СЕ НАУЧИ ОТ ЕВРЕИТЕ ТА ТАМ ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ НЕ ВИДЯХ ДА ПРОВЕРЯВА СПЕЦИЯЛНО ЩА 8 ГОД.НО ПРИ НАРОШЕНИЕ И РЕШАТ ДА ТЕ ПООВЕРЯТ А ПРИКАТАМТРОФА 100% ПРОВЕРЯВА ТО ГЛОБАТА О ДОСТА СОЛИДНА И СЕ ПРОЩАВАШ С КНИШКАТА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ АКО СИ РИЛ ИЛИ ДРОГИРАН.В БЪЛГАРИЯ ИЗОБЩО ТРЯБВА НАРУШИЛ ИЛИ НЕ ДА ИМА ПРОВЕРКИ И КАКТО ЕВРЕИТЕ КНИЖКАТА ЗА ВИНАГИ ДА СЕ ОТНЕМА.

    Коментиран от #29

    10:30 12.01.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "замислен":

    Преди 5-6 години имаше истински скандал в Лондон, при одит на Британската полиция бяха открили точно това, че камерите се поставят не там където е опасно да превишиш, а ограничения и камери се поставят там където има най-голяма вероятност да нарушиш правилата, като одита беше заключил, че целта е високи доходи от глоби, а не безопасност.
    Всички ченгесари по целия бЕл свят са едни и същи!

    10:31 12.01.2026

  • 21 Благой от СОФстрой

    5 0 Отговор
    И още толкова милиони лева не са "генерирани", от глобите!

    10:33 12.01.2026

  • 22 Митко

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Глупости":

    Защо шофират така в Гърция ? Там глобите са по високи и никой не мрънка , а тук МВР му е виновно , че не спазва правилата .

    10:36 12.01.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Глупости":

    Глупости е, че онези 2/3 карат другата 1/3 да им отчита повече и повече фишове и актове❗
    Така триногата застава зад контейнер за боклук НА ПЪТ С ШЕСТ ЛЕНТИ и затревена разделителна част, където дори няма ПТП , но няма разрешение за движение с над 50 км/ч та вечерта ГОРДО отчитат снимки за цял албум❗
    В същото време край училища, детски градини или други невралгични точки НЯМА нито една патрулка‼️

    10:37 12.01.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това са глупости баец!
    Да не мислиш, че гърците не нарушават закона?! Просто гръцките глоби не съответстват на българските доходи - за това българите ПО-РЯДКО нарушават, но гърците са 5-6ти по брой на жертвите на пътя от 27 държави членки а това не е толкова далеч от нас и румънците!

    Пак ви казвам - стига митове и легенди и стига глупав нихилизъм, че ние сме най-лоши!

    Коментиран от #32

    10:39 12.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 дрт прч

    1 0 Отговор
    или си глупак, или си неграмотен.

    10:44 12.01.2026

  • 27 Ехо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Еееей,":

    И на твойта по две

    10:46 12.01.2026

  • 28 хАХА

    5 1 Отговор
    ДОКАТО НЕ ГАЗИМ УШЕВИ – ТАКА ЩЕ Е !

    10:48 12.01.2026

  • 29 ккк

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "БАРС":

    МАРШ БЕ БРИКЕТ !

    10:50 12.01.2026

  • 30 Гунйо

    6 1 Отговор
    Добре крадат народа.

    Дране колко може.

    Айдушка "държава".

    10:51 12.01.2026

  • 31 Тома

    3 0 Отговор
    Тези дори не могат да си изкарат заплатите защото бюджета за тях е в пъти по голям

    10:53 12.01.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Никога не съм твърдял, че българските шофьори са лоши🚗.
    Винаги пиша за ДВЕ неща, че глобите не се събират и контролните точки се подбират не с цел превенция- където има опасност от ПТП, а на места където предпоставка за нарушения заради прекомерни ограничения❗

    10:55 12.01.2026

  • 33 ИВАН

    6 0 Отговор
    Само редовно стригане на стадото, за това са сложени управляващите, не да мислят за добруването на народа .... данъци, глоби, скачащи цени и такси ... към тези екстри добавяме и всякакъв род престъпност ... и картинката на капитализма се оформя ... нужна е изцяло нова система.

    10:58 12.01.2026

  • 34 правова държава на налозите

    2 0 Отговор
    стрижат народонаселението като за последно по всички параграфи, глоби, заеми, данъци, такси, цени на стоки, ДДС, осигуровки... все каквото могат да завлекат от работещите

    11:06 12.01.2026

  • 35 Някой съмнява ли се

    1 0 Отговор
    Че МВР е мафия?

    11:10 12.01.2026

  • 36 Камен

    1 0 Отговор
    Не е проблема в това колко средства събират. ПРОБЛЕМЪТ е, че се крият само по "хранилките", като някакви изпаднали партизани и се конкурират в манталитета с колежките от най-древната професия.
    А въпросните "хранилки" са уникално безсмислени и нелогични знаци, забодени на най-странни места само в нашата загубена губерния. Защото никъде из европата не съм виждал подобни глупости.

    11:14 12.01.2026

  • 37 Не е

    0 0 Отговор
    ясно, като точно ще се преодолеят човешките грешки, но пък има консенсус , че високите глоби ще решат този проблем. Вече няколко десетилетия този подход обаче не дава резултати. Може би да се мине на друго ниво - бой с палки при грешна маневра.
    Вече при ПТП, да се търси доживотен затвор, а при жертви - смъртно наказание.

    11:22 12.01.2026

  • 38 Паисий е жив

    0 0 Отговор
    Коги спрете да карате като маймуни, тогаз гладни ще умрат КАТ.

    11:24 12.01.2026

