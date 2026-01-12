ИПБ: МВР се е превърнала в индустрия, генерира между 105 и 117 млн. лева годишно само от глоби

Настоящият доклад представлява задълбочен експертен анализ на официалния отговор от Министерството на вътрешните работи (МВР) с рег. № 812104-12 от 06.01.2026 г., предоставен по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Документът, осветлява механизмите, чрез които стотици милиони левове, събрани от санкции, остават блокирани в държавната хазна, вместо да спасяват човешки животи.
Данните разкриват устойчива и възходяща тенденция в приходите на фонда. Тази тенденция е пряко следствие от разширяването на системите за видеоконтрол и автоматизираното издаване на електронни фишове.
Източник: Изчисления базирани на Решение на МВР № 812104-12/06.01.2026 г. 1 и данни за натрупване.
Цифрите показват, че МВР генерира средно между 105 и 117 милиона лева годишно само от глоби по този механизъм. Това потвърждава констатацията на ИПБ, че "системата е превърната в индустрия". Забележително е, че дори в условията на икономически колебания и политическа нестабилност, "производството" на глоби работи безотказно.
Тази висока събираемост обаче разкрива и тревожен симптом: наказанието не възпира. Ако санкциите работеха превантивно, би следвало броят на нарушенията и съответно приходите от глоби да намаляват с времето, тъй като водачите коригират поведението си. Стабилният ръст на приходите (от 105 млн. на 117 млн. лв.) индикира, че нарушенията се възпроизвеждат, а глобите се възприемат по-скоро като "такса преминаване" или неизбежен данък, отколкото като коректив на поведението.
През 2023 г., година на изключително висока смъртност по пътищата, МВР е усвоило едва 14,8% от постъпилите средства. Останалите 85% (близо 90 милиона лева) са останали блокирани. Това е управленски абсурд. В частния сектор подобно ниво на изпълнение на инвестиционна програма би довело до незабавна смяна на ръководството. В публичния сектор, това се оправдава с бюрократични процедури и липса на проектна готовност.
Ръстът на разходите през 2024 г. (до 72 млн. лв.) и 2025 г. (до 89 млн. лв.) изглежда позитивен на пръв поглед, но структурният анализ на тези показва, че те са насочени предимно към ведомствени нужди, а не към обществена полза. Дори при увеличените разходи, фондът продължава да генерира излишък, който се трупа върху огромния преходен остатък. Най-шокиращият индикатор за неефективност е размерът на акумулирания преходен остатък.
01.01.2023: 333 448 904 лв.
01.01.2024: 423 022 140 лв.
01.01.2025: 467 952 911 лв.
23.12.2025: 482 129 307 лв.
Към края на 2025 г. ФБД разполага с близо половин милиард лева свободен ресурс. Фактът, че тези средства стоят неизползвани, докато загиналите са над 500 годишно, е пряко доказателство за тезата на ИПБ за "нулев ефект". Държавата е иззела този ресурс от гражданите под претекст за безопасност, но не го е върнала под формата на услуга. В отговора си МВР предоставя подробно юридическо обяснение защо по сметките на фонда "не са налични средства" към момента на запитването. Това обяснение разкрива фундаменталния структурен проблем на управлението на публичните финанси в България.
Механизмът е следният:
Гражданинът плаща глоба (например 100 лв. за превишена скорост).
Парите постъпват в транзитна сметка на МВР.
В края на деня (или периода) БНБ автоматично "занулява" тази сметка и прехвърля парите в централния бюджетен резерв (Единната сметка), управляван от Министерството на финансите (МФ).
Счетоводно, МВР отчита тези пари като "приход на фонда", но физически парите вече са смесени с приходите от ДДС, акцизи и други данъци.
Бюджетният буфер и липсата на автономност превръща ФБД във виртуална структура. Сблъскват два интереса:
Интересът на МВР/Обществото: Да се харчат пари за безопасност.
Интересът на МФ: Да се поддържа бюджетен излишък (или да се намали дефицитът) на касова основа.
Тъй като преходният остатък от 482 млн. лв. вече е част от фискалния резерв, всяко негово харчене увеличава касовия дефицит за текущата година. Затова МФ има силен стимул да ограничава разходите на фонда, използвайки го като буфер. Така парите за "живот" се използват за макроикономическа стабилизация. Това обяснява защо при наличен ресурс от стотици милиони, се отпускат трохи за реални дейности. Това потвърждава опасенията на ИПБ, че фондът се използва за "попълване на бюджета".
Стартиралият одит в началото на 2025 година на Сметната палата е критичен момент за бъдещето на фонда. Одитът е предизвикан от Становища на ИПБ за "застрашителните размери на войната по пътищата" и "липсата на прозрачност".
Базирайки се на публичните данни, може да се прогнозира, че одитът ще констатира:
Ниска ефективност на разходите: Огромните инвестиции в техника не са довели до кореспондиращ спад в ПТП.
Забавено усвояване: Натрупването на преходен остатък е доказателство за лошо планиране и управленска немощ.
Липса на целеполагане: Разходите се правят "на парче", без дългосрочна стратегия за приоритетно елиминиране на черни точки.
Използване на средства не по предназначение: Потвърждение на опасенията за използване на автомобили за цели извън пътната безопасност.
Сметната палата вероятно ще отправи препоръки за промяна в нормативната уредба, които да гарантират по-висока степен на насоченост на средствата към инфраструктурни мерки, което съвпада с исканията на ИПБ.
Въз основа на извършения анализ на предоставените от МВР данни и в контекста на дългогодишната експертиза на ИПБ, се налагат следните категорични изводи и препоръки:
7.1. Изводи
Фискален цинизъм: Държавата е натрупала 482 млн. лв. от глоби на водачи, които използва като скрит бюджетен буфер, докато инфраструктурата се руши и взима жертви.
Сбъркани приоритети: Съотношението на разходите 20:1 в полза на техниката пред инфраструктурата показва, че МВР приоритизира собствения си комфорт и контролни функции пред реалната безопасност на гражданите.
Институционален капан: Механизмът на чл. 154 от ЗПФ ефективно блокира средствата и лишава фонда от оперативна самостоятелност, превръщайки го в куха структура.
Провал на репресията: Увеличаващите се приходи от глоби при непроменен брой жертви доказват, че стратегията "повече глоби" е изчерпана и неефективна без промяна в средата.
Препоръки за действие
Институтът за пътна безопасност настоява за незабавни и радикални мерки:
Деблокиране на 482 млн. лв.: Спешно приемане на Постановление на Министерския съвет за целева инвестиционна програма "Безопасна инфраструктура", финансирана от преходния остатък на фонда. Средствата да бъдат трансферирани към АПИ и общините за конкретни обекти (черни точки).
Законова квота за инфраструктура: Промяна в ЗДвП и Наредбата за управление на фонда, която да императивно задължи минимум 50% от годишните приходи на фонда да се инвестират в пасивна пътна безопасност (инфраструктура), а не в техника и заплати.
Прозрачност на "Единната сметка": Създаване на публичен регистър в реално време, който да показва натрупването на средства и тяхното разходване, за да се прекрати практиката на бюджетна мъгла.
Мораториум върху покупката на автомобили: Спиране на поръчките за нови автомобили със средства от фонда до извършване на пълен функционален анализ на съществуващия автопарк и неговата ефективност.
Граждански контрол: Включване на представители на неправителствения сектор (вкл. ИПБ) в Управителния съвет на фонда с право на съвещателен глас и достъп до документация.
Време е гласът на експертите и на гражданското общество да бъде чут. Продължаването на досегашната политика не е просто административна грешка – то се измерва в загубени човешки животи. Отговорът на МВР потвърждава диагнозата; сега е ред на обществото да наложи лечението.
Докладът е изготвен от експертния екип на Института за пътна безопасност на базата на официална информация към януари 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:13 12.01.2026
2 БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬
Като резултат- нито движението е безопасно, нито редът в държавата е читав‼️
Коментиран от #5, #11
10:16 12.01.2026
3 ФАКТ
10:16 12.01.2026
4 Питане
"А сега ко шъ правим ?"
Убеден съм, че е още половин милион !
10:17 12.01.2026
5 Нц.....
До коментар #2 от "БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬":България е държавата с най голям процент шофиращи идиоти на глава от населението! Трябва повече да им съдират кожите!
Коментиран от #13, #14
10:18 12.01.2026
6 ДрайвингПлежър
Колко пъти съм ви казвал, че глобите са последния стълб, но първите липсват?!
Колко пъти съм ви казвал, че е важно да си платите, а безопасността си е за ваша сметка?!
Колко пъти съм ви казвал, че глупостта убива, а не скоростта?!
... а вие вярвате на рекетьорите, които са пратили на пътя и на мисирките по телевизиите бълващи една и съща глупава пропаганда... ами мрете!
Коментиран от #17
10:19 12.01.2026
7 Това ни е икономиката
10:19 12.01.2026
8 Мозъка възпира,
10:19 12.01.2026
9 Трол
10:20 12.01.2026
10 ТТТ
10:20 12.01.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬":Германия има по ОСЕМ депутати на МИЛИОН жители, сметнете сами колко прави това за нашите 6 милиона❗
Положението с полицаите е почти същото ‼️
Коментиран от #16
10:20 12.01.2026
12 замислен
Коментиран от #20
10:22 12.01.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Нц.....":Всъщност българските шофьори са едни от най-добре адаптиращите се на пътя и най-безопасни!
Имаше няколко проучвания в които сме сред първенците в Европа!
Това, което липсва на българските шофьори е добре проектирана и поддържана инфраструктура
Това което липсва на българските шофьори е по-модерен и поддържан автопарк с висока безопасност
Това което липсва на българските шофьори е модерно обучение, за да не им се налага да се учат сами!
Твоето е чист нихилизъм и точно потвърждение на думите ми, че слушате и повтаряте глупостите на едни мисирки! И вярвате, че глобите ще ви спасят - Е НЯМА! Точно глобите убиват!
10:23 12.01.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Нц.....":Я кажи как шофират тези които визираш , като влязат в Гърция❗
Кажи дали знаеш за някой в Гърция да е чувал :
" И сиа ко ш прайм🤔"
Коментиран от #24
10:23 12.01.2026
15 Касиеро
10:24 12.01.2026
16 Глупости
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Полицаите не са излишни а не достигат, защото на терен са1/3! Излишни са другите 2/3 кабинетни лежачи, които също са МВР!
Коментиран от #22, #23
10:26 12.01.2026
17 Еееей,
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Многознайко, я си.....родителската .!!!
Коментиран от #27
10:26 12.01.2026
18 Нехис
Това, обаче, не оправдава действията на пътните органи, които вместо да всяват респект по пътищата, се крият и залагат камери.
Става така, че с приходи от глоби се купуват камери и нови коли, вместо нов асфалт, знаци и маркировки.
10:28 12.01.2026
19 БАРС
Коментиран от #29
10:30 12.01.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "замислен":Преди 5-6 години имаше истински скандал в Лондон, при одит на Британската полиция бяха открили точно това, че камерите се поставят не там където е опасно да превишиш, а ограничения и камери се поставят там където има най-голяма вероятност да нарушиш правилата, като одита беше заключил, че целта е високи доходи от глоби, а не безопасност.
Всички ченгесари по целия бЕл свят са едни и същи!
10:31 12.01.2026
21 Благой от СОФстрой
10:33 12.01.2026
22 Митко
До коментар #16 от "Глупости":Защо шофират така в Гърция ? Там глобите са по високи и никой не мрънка , а тук МВР му е виновно , че не спазва правилата .
10:36 12.01.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Глупости":Глупости е, че онези 2/3 карат другата 1/3 да им отчита повече и повече фишове и актове❗
Така триногата застава зад контейнер за боклук НА ПЪТ С ШЕСТ ЛЕНТИ и затревена разделителна част, където дори няма ПТП , но няма разрешение за движение с над 50 км/ч та вечерта ГОРДО отчитат снимки за цял албум❗
В същото време край училища, детски градини или други невралгични точки НЯМА нито една патрулка‼️
10:37 12.01.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това са глупости баец!
Да не мислиш, че гърците не нарушават закона?! Просто гръцките глоби не съответстват на българските доходи - за това българите ПО-РЯДКО нарушават, но гърците са 5-6ти по брой на жертвите на пътя от 27 държави членки а това не е толкова далеч от нас и румънците!
Пак ви казвам - стига митове и легенди и стига глупав нихилизъм, че ние сме най-лоши!
Коментиран от #32
10:39 12.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 дрт прч
10:44 12.01.2026
27 Ехо
До коментар #17 от "Еееей,":И на твойта по две
10:46 12.01.2026
28 хАХА
10:48 12.01.2026
29 ккк
До коментар #19 от "БАРС":МАРШ БЕ БРИКЕТ !
10:50 12.01.2026
30 Гунйо
Дране колко може.
Айдушка "държава".
10:51 12.01.2026
31 Тома
10:53 12.01.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":Никога не съм твърдял, че българските шофьори са лоши🚗.
Винаги пиша за ДВЕ неща, че глобите не се събират и контролните точки се подбират не с цел превенция- където има опасност от ПТП, а на места където предпоставка за нарушения заради прекомерни ограничения❗
10:55 12.01.2026
33 ИВАН
10:58 12.01.2026
34 правова държава на налозите
11:06 12.01.2026
35 Някой съмнява ли се
11:10 12.01.2026
36 Камен
А въпросните "хранилки" са уникално безсмислени и нелогични знаци, забодени на най-странни места само в нашата загубена губерния. Защото никъде из европата не съм виждал подобни глупости.
11:14 12.01.2026
37 Не е
Вече при ПТП, да се търси доживотен затвор, а при жертви - смъртно наказание.
11:22 12.01.2026
38 Паисий е жив
11:24 12.01.2026