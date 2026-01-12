Правила не за герои

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Този текст не е за пословицата "Преклонена главица сабя не я сече". Не, че в нея има нещо грешно – само така сме успели да оцелеем през страшното турско робство. Наистина, на мен подобни изстрадани истини не ми допадат. Обаче какви сме ние, че да съдим предците от върха на съвременната камбанария!... Попаднали в онези времена, каквито сме морално и умствено слабосилни, не бихме издържали и частица от теглото, носено от тях. Ето защо историята трябва да се използва не за морализаторстване, а за вземане на поука.

Но да си дойдем на думата! Смиреността е най-краткият път към робията. Ако гражданите умеят да отстояват своите права, то политиците им ще са разумни, а държавата – крепка. Изобщо, по определение всеки нормален мъж и жена е длъжен да бъде готов да защити себе си и близките, своята улица, родината. Превратаджиите от 1989 год. опитват да ни втълпят друго – за това им плащат господарите, пък и акълът им е толкова. Но грубата реалност говори друго. За да посрещнем предизвикателствата, не са нужни свръхусилия. Поддържайте нормална форма, тренирайте, учете. И пак тренирайте. Наблюдавайте, съмнявайте се и разсъждавайте.

Битката печели не силният, а по-съобразителният. И няма значение дали си попаднал посред грохота на бойното поле или в кратка улична престрелка – трезвата оценка на ситуацията и личните възможности са винаги определящи за успеха и за твоята цялост. Никому не са нужни герои, особено мъртви. Важното е да се върнеш с победа, постигната с минимални загуби. Навярно има индивиди, които ги блазни идеята да бъдат превъплътени в чугунени фигури на постамент – за радост на гълъбите... Но този медицински въпрос не влиза в тематиката на настоящата беседа.

Философията

Да оцелееш означава да си жив в края на акцията. Всичко останало е несъществено. Раняването силно намалява твоите шансове. Затова следвай главния принцип: не рискувай безразсъдно!

Понякога е по-добре да отстъпиш, отколкото да улучиш. Да излезеш изпод обстрела (не да избягаш!) е тактическо изкуство. Първо се прикрий, после търси начини за неутрализиране на противника.

Стой по-далеч от мърлячите. Максимата, че героизмът е разплата за нечия безотговорност, са я написали с кръв. Ти си длъжен да изпълниш поставената задача, а не да загинеш, докато разчистваш последствията от чуждите грешки.

Практиката

Не насочвай оръжието към човека, ако не си готов да стреляш. Това може да предизвика неприятна реакция у другата страна.

Да си готов за стрелба не е същото като да искаш да стреляш. Контролирай емоциите. Желанието да натиснеш спусъка е слабост, готовността – професионално състояние.

Възникне ли опасност, не бързай да посягаш към кобура. Първо приклекни, отмести се и чак тогава вади пистолета. За предпочитане е да останеш жив, макар и без оръжие, отколкото да си с патлак и направен на решето.

Уцелил си? Не вярвай, че целта е обезвредена. Все пак не си стрелял с гаубица. Винаги действай така, сякаш раненият е смъртоносно опасен. Скъсявай дистанцията помежду ви предпазливо, принуждавай врага да прави излишни движения, за да може да те види. А най-добре го доубий без излишни церемонии. Цени времето, не мъчи себе си и другите.

Тактика и взаимодействие

Контролирай пространството. Не само пред себе си, но и по фланговете и в тила. Никога не знаеш откъде ще изскочи следващата гадория, несъвместима с живота.

Не пресичай сектора на обстрел на своя съекипника. А също не допускай противника да ви раздели. Допълнителната дупка отзад няма да те отърве от запека.

Не виждам – не стрелям! Основно правило! Защото зад преградата може да бъдат твои другари или цивилни. Помни, че ти си отговорен за всеки изстрелян куршум.

Поддържай постоянен визуален и гласов контакт с групата. Загубиш ли връзката, подлагаш всички на опасност.

Материалната част

Приеми, че оръжието е винаги заредено. Не прави ненужни движения.

Не носи патроните накуп. Мръсотията по тях може да предизвика засечки.

При смяна на пълнителя проверявай опипом дали новият е поставен правилно. Не разчитай, че посред шума на боя ще чуеш изщракването при присъединяването.

Не хвърляй празния пълнител, защото може да ти потрябва скоро.

Сменяш пълнителя. Натискаш спусъка... Засечка? Веднага намери укритие. Не стой като истукан, докато презареждаш.

Не бъркай "крия се" с "прикривам се". Първото те затуля от лошите очи, второто би трябвало да спира куршумите. Избирай второто.

Психологията

Тренирай! Тренирай! Тренирай! До автоматизиране на движенията. В екстремални условия няма време за мислене. Иначе ще бъдеш кандидат – труп.

Използвай всичко, което може да ти даде предимство. Укритие, релеф, светлина, блъфиране, познания по психология и т.н.. Адекватната реакция зависи от правилното усещане на пространството.

Ако си се сковал от страх, вдишай дълбоко и издишай. Крещи, ако щеш – псувай. Застави тялото да се движи, изчисти кръвта от ударната доза адреналин, върни си логическо мислене.

Провери се, щом излезеш изпод обстрела. В напрежението на боя може да не усетиш, че са те ранили.

Оцеляването не е късмет, а съвкупност от правилни решения и действия, превърнати в рефлекс. Скромността и правилната оценка на риска са много по-уважавани от безразсъдния героизъм... Защото ако се опазиш, ти ще помогнеш и на другите да съхранят своя живот.