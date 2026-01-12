Новини
Желязков върна на президента неизпълнен проучвателния мандат

12 Януари, 2026 10:22 1 422 45

  • росен желязков-
  • проучвателен мандат-
  • румен радев

Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка, заяви Румен Радев

Желязков върна на президента неизпълнен проучвателния мандат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът в оставка Росен Желязков (ГЕРБ-СДС) пристигна на "Дондуков" 2, където президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство.

Държавният глава ще връчи папката на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в Народното събрание – тази на ГЕРБ-СДС. В петък председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще върнат мандата.

“Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка в резултат на масовите протести. Освен че свалихте напрежението, обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изисквания на българската Конституция, до влизането в роля на ново служебно правителство“, заяви Румен Радев пред Росен Желязков.

Държавният глава му даде мандата мандата с името на Росен Желязков за служебен министър-председател.

„Навършва се точно една година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставения от мен кабинет с очакване Народното събрание да го гласува“, отбеляза Росен Желязков и подчерта, че правителството е свършило огромна по обем и значение работа и е изпълнило своите стратегически цели.

“Независимо от непопулярността на голяма част от решенията, които бяха важни за бъдещето на страната, това правителство премина през 6 вота на недоверие. В момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство подаде оставка. Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции. Избягваме всякакво разделение в обществото в името на търсенето на доброто на българския народ. Политическото его в такива моменти е на последно място“, заяви Росен Желязков.

„Днес връщам като неуспешен този мандат, с което давам възможност да се развие конституционната процедура. А и в момент, в който голяма част от българските партии заявяват, че нова легитимност минава през предсрочни избори, вярвам, че такива избори трябва да бъдат насрочени. И ако мога да си позволя, нашето разбиране е, че е важно изборите да са възможно по-скоро, например в в края на март е подходящо време“, допълни още премиерът в оставка.

"Тежка политическа реторика ще разединява българите, вместо да ги обединява, затова нека изборите са възможно по-скоро. През 2026 г. предстоят тези избори, и най-малко още президентските, а кампаниите за всички избори вече са започнали. Считаме, че 29 март е подходяща дата за избори", посочи той.

Премиерът в оставка Росен Желязков върна като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на правителство веднага след като го получи от президента.

Днешният мандат беше първият, връчен от президента. Според Конституцията следва държавният глава да връчи втори мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група – в случая тази на „Продължаваме промяната – Демократична България“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    35 2 Отговор
    Гласяха водопада за кандидат президентин, въпреки, че хаяши няма ден трудов стаж извън герб.

    Коментиран от #10

    10:26 12.01.2026

  • 2 Само припомням

    20 4 Отговор
    Тази чупка на гръбнака издава, че и той е започнал живота си като момич3нц3. Мас0нска му работа. Всички от ели7а са с пр3об.п0л.

    Коментиран от #33

    10:26 12.01.2026

  • 3 Факт

    8 22 Отговор
    Радев раздава панически мандати!

    Коментиран от #20

    10:26 12.01.2026

  • 4 си дзън

    11 31 Отговор
    Желязков върна мандата, а кога руската слуга Радев ще върне парите от Боташ?

    Коментиран от #12

    10:26 12.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На Роско жената съм

    25 0 Отговор
    А на мен дали ще ми вкара пакистанци? Беше неясен...

    Коментиран от #14

    10:27 12.01.2026

  • 7 Джелязко що не взе мандата?

    24 1 Отговор
    Да го изгоним за пореден път.

    10:28 12.01.2026

  • 8 Хахаха

    30 1 Отговор
    Правителството на Желязков ГЕРБ/БСП/ИТН/ДПС-НН
    са разрешили внос на 100.000 пакистанци в България, като са позволили три полета седмично София-Карачи.
    Пак гласувайте за антибългари!

    10:29 12.01.2026

  • 9 Питам

    23 1 Отговор
    Къде е Винету?

    Коментиран от #19

    10:31 12.01.2026

  • 10 Мнение

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    По-важното е, че Росен Хаяши-то е подписал редица антибългарски споразумения!

    Както милиарди за укрия, на наш гръб, така и внос на "специалисти" шиити???!!!

    Народе ставай да си връщаме държавата обратно!!!

    Коментиран от #17

    10:31 12.01.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    10 17 Отговор
    Мунчо,
    къде изхвърли портрета на ЗАХАРИ СТОЯНОВ, мачквайки го с червените си обувчици ???

    10:31 12.01.2026

  • 12 Ами

    22 4 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    когато буци/Буда върне кюлчетата от магистралите ! И питай хотелиера колко милиона на ден връщаме за заемите ...

    Коментиран от #18, #21

    10:32 12.01.2026

  • 13 Усмихнат

    22 3 Отговор
    За сикаджията е унизително да отиде лично при президента. Забравил е, че президента е избран мажоритарно от двойно повече хора от тези на ГЕРБ. Пък и няма купен и корпоративен вот. Така че най подготвения пак сгреши. И колко пъти ще се хвали, че е първи и после първи хвърля кърпата. Докога все едно и също? Докога.

    10:33 12.01.2026

  • 14 Вземи си филипинци

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "На Роско жената съм":

    Като хванати от гората са.

    Коментиран от #32

    10:33 12.01.2026

  • 15 така е

    3 14 Отговор
    Важното е ребята, че едно омразно българско Евро е 98 рубли.

    10:33 12.01.2026

  • 16 Зъл пес

    0 2 Отговор
    Да идват кърлежите!

    10:33 12.01.2026

  • 17 Хайде

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Направи разбор и за Боташ.

    Коментиран от #40

    10:35 12.01.2026

  • 18 има нещо такова

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Когато третото правителство на Борисов сдаде властта през 2021ва, държавния дъл бе 33 милиарда лева. В началото на 2025 когато Желязков пое управлението, дълга бе 35 милиарда ЕВРО. За 4 години безвремие някой удвои държавния дълг и открадна парите. Питането в задачката е КОЙ е той?

    10:35 12.01.2026

  • 19 тиририрам

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Питам":

    В ТикТок.

    Коментиран от #30

    10:36 12.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Ами тогава Боко трябва да разруши всички пътища построени по негово вриме.

    10:39 12.01.2026

  • 22 Прекратете този Незаконен Цирк

    12 2 Отговор
    Никакви избори, свикване на Велико Народно Събрания, докато оончателно Блатото в лицето на БКП, ДПС, СДС, ДБ, ГЕРБ, ПП, ИТН не бъдат премахнати от властта, нищо няма да се промени.
    Статуквото в лицето на ПП, ГЕРБ, ДПС и БКП, ДПС окончателно и завинаги е необходимо да напусне политиката.
    Свикване на ВНС и ревизия на гаврата с Конституцията, приета от Сглобката ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, БКП и ДПС.
    Отпадане на Закон писан от 240 незаконници в Партиен Дом, че "Колективни органи не носят наказателна отговорност".
    240 незаконни ще фалират Територията еднолично и не носят вина.
    240 незаконника, ще обявят война и ние ще трябва да ги "защитаваме".
    Върховен цинизъм от 2012 до 2026 ни управляват ОМРАЗНИ ПРАВИТЕЛСТВА, като такива всички техни решения, договори, Концесии, Закони трябва да се ревизират и анулират, когато нанасят непоправими щети на Територията.
    На 650 000 купени бюджетника, трябва да се забрани да гласуват, докато системата не бъде реформирана и съкратени поне 70% от сега съществуващите, да останат истинските експерти.
    Служебните също трябва да носят Наказателна Отговорност.
    Унищожиха Територията и още се натискат за избори.
    Върховен цинизъм.

    10:42 12.01.2026

  • 23 МИРО

    6 0 Отговор
    ЗА МЕН ТИЯ ДВАМАТА СА ЕДНИ ДРЕБНИ ТАРИКАТИ !!! СРАМОТА !!! ПОСТОЯННО СЕ КРИЯТ ЕДНИ ЗАД ДРУГИ !!! ДА БЪДАТ СКОРО ИЗГОНЕНИ !!! ТЕ ПОГРЕБАХА БЪЛГАРИЯ !!!

    10:42 12.01.2026

  • 24 Гюрга

    11 3 Отговор
    Време е за Възраждане,Меч,Величие,или Радев !

    10:42 12.01.2026

  • 25 70 процентов

    4 2 Отговор
    Докато бариерата е 4%, няма да гласувам!Само ала бала !

    10:44 12.01.2026

  • 26 МИРО

    7 3 Отговор
    СРАМОТА ЗА ТЕЗИ ДВАМАТА МИЗЕРНИЦИ !!!

    10:44 12.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мдааа

    9 4 Отговор
    Желязков предаде мандата на председателя на партия БОТАШ Р.Р.

    10:46 12.01.2026

  • 29 Трябваше

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Перо":

    днес да минат и трите мандата!

    10:50 12.01.2026

  • 30 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "тиририрам":

    Аааааа,там търси розовото гуце.

    10:52 12.01.2026

  • 31 Време е

    2 0 Отговор
    за Мадуро ?

    10:52 12.01.2026

  • 32 На Роско жената съм

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Вземи си филипинци":

    Ох, сестро, вземала съм си от всичките. Що е от Азия, филипинци, пакистанци, индийци..... всичко е 8-10! Нашите индийци затова компенсират с парафин.

    Коментиран от #43

    10:52 12.01.2026

  • 33 ИСТИНАТА

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само припомням":

    Борисов и ГЕРБ панически моментално върнаха връченият им първи мандат!

    10:55 12.01.2026

  • 34 Ало генерал ли си, Мунчо ли си

    5 0 Отговор
    Мунчо, досега трябваше всички да ги е минал и вече да имаме служебно правителство, но явно и той е от схемата. Още преди Коледа и да почват изборите, не да се уговарят и пак да правят далавери. Колко изградена за тези дни.

    10:55 12.01.2026

  • 35 Трети мандат

    2 2 Отговор
    време е за Костадинов!Целият парламент да се обедини около прогресивните му възгледи!

    10:55 12.01.2026

  • 36 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор
    Какво прави Желязков в България? Защо не е в Брюксел, за да декларира някакви пари, които да дадем на украинците? Те имат нужда от нас в този критичен момент на войната, за да се защитят от руската агресия. Поне за еврото да беше изразил отново някаква позиция при президента колко е хубаво за нас и българската икономика!

    11:02 12.01.2026

  • 37 Глас народен

    3 1 Отговор
    Хотела да се върне в държавната хазна - 50 млн. €!

    11:03 12.01.2026

  • 38 Александър 3

    1 4 Отговор
    Тия двамата артисти пърдят в едно гърне ! Само Възраждане за България !

    11:04 12.01.2026

  • 39 АБЕ РАДЕВ....

    3 1 Отговор
    КАКВО ГО ХВАЛИШ ТОЯ. ТОЙ Е НАТЕГАЧ И СЛАМЕНО ЧОВЕЧЕ БЕЗ МОРАЛ И КРАДЕЦ. А Е И ПРОСТОВАТ. ТОВА ГО ЗНАЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. И ЗА ТОВА СИ ИМА И ХОТЕЛ И ФОНТАН. МНОГО СИ МЕКУШАВ. ГРАБВАЙ ГИ И У КАУША. СЕГА ОСТАВА ДА СЛОЖИШ И ПРЕДИШНИЯТ ГЛАВАНАК СЛУЖЕБЕН И СИ ВЕЧЕ РАЗГАДАН ЩО СИ.

    11:05 12.01.2026

  • 40 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хайде":

    Боташ, моташ си ги запази за себе си!

    Който работи против народа ни НЕ трябва да е във властта!!!

    Герб, дпс, ппдб, итн и бсп всичките трябва да са у кауша!!!

    11:07 12.01.2026

  • 41 Този защо се разхожда още свободен?,

    1 0 Отговор
    Съд и затвор!

    11:08 12.01.2026

  • 42 Мандат върнат

    1 0 Отговор
    защото сте велики ама некадърни

    11:11 12.01.2026

  • 43 мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "На Роско жената съм":

    Ако парафинът можеше да компенсира и други кухини, Тиквун щеше да е най-умният в държавата! Знаеш ли колко много парафин може да се налее в една куха 🎃?

    11:16 12.01.2026

  • 44 Мнение

    0 0 Отговор
    Ама процентите от дяловото участие в хотел хаяши, което бившата му взе неправомерно, благодарение на неговото положение, няма да ги върне.

    11:18 12.01.2026

  • 45 Директор на водопад

    1 0 Отговор
    Желязков?...заминавай и ти с върнатия мандат.

    11:23 12.01.2026

