Желязков върна на президента неизпълнен проучвателния мандат

Премиерът в оставка Росен Желязков (ГЕРБ-СДС) пристигна на "Дондуков" 2, където президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство.

Държавният глава ще връчи папката на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в Народното събрание – тази на ГЕРБ-СДС. В петък председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще върнат мандата.

“Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка в резултат на масовите протести. Освен че свалихте напрежението, обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изисквания на българската Конституция, до влизането в роля на ново служебно правителство“, заяви Румен Радев пред Росен Желязков.

Държавният глава му даде мандата мандата с името на Росен Желязков за служебен министър-председател.

„Навършва се точно една година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставения от мен кабинет с очакване Народното събрание да го гласува“, отбеляза Росен Желязков и подчерта, че правителството е свършило огромна по обем и значение работа и е изпълнило своите стратегически цели.

“Независимо от непопулярността на голяма част от решенията, които бяха важни за бъдещето на страната, това правителство премина през 6 вота на недоверие. В момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство подаде оставка. Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции. Избягваме всякакво разделение в обществото в името на търсенето на доброто на българския народ. Политическото его в такива моменти е на последно място“, заяви Росен Желязков.

„Днес връщам като неуспешен този мандат, с което давам възможност да се развие конституционната процедура. А и в момент, в който голяма част от българските партии заявяват, че нова легитимност минава през предсрочни избори, вярвам, че такива избори трябва да бъдат насрочени. И ако мога да си позволя, нашето разбиране е, че е важно изборите да са възможно по-скоро, например в в края на март е подходящо време“, допълни още премиерът в оставка.

"Тежка политическа реторика ще разединява българите, вместо да ги обединява, затова нека изборите са възможно по-скоро. През 2026 г. предстоят тези избори, и най-малко още президентските, а кампаниите за всички избори вече са започнали. Считаме, че 29 март е подходяща дата за избори", посочи той.

Премиерът в оставка Росен Желязков върна като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на правителство веднага след като го получи от президента.

Днешният мандат беше първият, връчен от президента. Според Конституцията следва държавният глава да връчи втори мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група – в случая тази на „Продължаваме промяната – Демократична България“.