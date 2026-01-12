Дъщерята на Доналд Тръмп, Тифани, отслабна драстично след раждането (СНИМКА)

Богатата наследница показа зашеметяващата си трансформация осем месеца след раждането на първото си дете, пише tialoto.bg.

На новата снимка Тифани демонстрира завидната си физика в черна рокля без ръкави с мъниста и високо деколте. Тя изглежда стилна, докато позира в роклята, която е допълнила със сребърни обувки на платформа и часовник, инкрустиран с диаманти. Сестрата на Иванка Тръмп носи русата си коса спусната на характерни вълни, допълвайки визията с опушен грим и неутрален гланц на устните.

На други скорошни снимки Тифани показва бляскавата си страна в зашеметяваща черна рокля без ръкави и смели червени устни в Белия дом тази Коледа.

През декември, на церемонията по награждаване на Центъра „Кенеди“, тя блесна в празнична, тъмнозелена кадифена рокля с колан на талията, която показваше раменете ѝ.

По време на бременността си тя също блестеше с някои страхотни визии, включително с развяващата се, гълъбовосива рокля, проектирана от Зухайр Мурад, която носеше за бала по случай встъпването в длъжност на баща си. Роклята имаше и красиво деколте с открити рамене, допълнено от шал, а Тифани допълни визията си с чифт висящи диамантени обеци.

По това време тя беше бременна в шестия месец. Баща ѝ, Доналд Тръмп, публично обяви бременността ѝ на митинг миналия декември.

„Тифани е изключителна млада жена и ще има бебе. Така че това е хубаво“, каза той тогава.

Откакто роди, изглежда, че Тифани наистина се наслаждава на майчинството си. Тя често публикува сладки снимки на сина си на страницата си в Instagram.