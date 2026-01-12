Новини
Любопитно »
Дъщерята на Доналд Тръмп, Тифани, отслабна драстично след раждането (СНИМКА)

Дъщерята на Доналд Тръмп, Тифани, отслабна драстично след раждането (СНИМКА)

12 Януари, 2026 09:47 1 231 4

  • тифани тръмп-
  • доналд тръмп-
  • дъщеря-
  • отслабна-
  • раждане-
  • сащ

Тифани демонстрира завидната си физика в черна рокля

Дъщерята на Доналд Тръмп, Тифани, отслабна драстично след раждането (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Богатата наследница показа зашеметяващата си трансформация осем месеца след раждането на първото си дете, пише tialoto.bg.

На новата снимка Тифани демонстрира завидната си физика в черна рокля без ръкави с мъниста и високо деколте. Тя изглежда стилна, докато позира в роклята, която е допълнила със сребърни обувки на платформа и часовник, инкрустиран с диаманти. Сестрата на Иванка Тръмп носи русата си коса спусната на характерни вълни, допълвайки визията с опушен грим и неутрален гланц на устните.

View this post on Instagram

A post shared by Tiffany Trump (@tiffanytrump)


На други скорошни снимки Тифани показва бляскавата си страна в зашеметяваща черна рокля без ръкави и смели червени устни в Белия дом тази Коледа.

През декември, на церемонията по награждаване на Центъра „Кенеди“, тя блесна в празнична, тъмнозелена кадифена рокля с колан на талията, която показваше раменете ѝ.

По време на бременността си тя също блестеше с някои страхотни визии, включително с развяващата се, гълъбовосива рокля, проектирана от Зухайр Мурад, която носеше за бала по случай встъпването в длъжност на баща си. Роклята имаше и красиво деколте с открити рамене, допълнено от шал, а Тифани допълни визията си с чифт висящи диамантени обеци.


По това време тя беше бременна в шестия месец. Баща ѝ, Доналд Тръмп, публично обяви бременността ѝ на митинг миналия декември.

„Тифани е изключителна млада жена и ще има бебе. Така че това е хубаво“, каза той тогава.

Откакто роди, изглежда, че Тифани наистина се наслаждава на майчинството си. Тя често публикува сладки снимки на сина си на страницата си в Instagram.



Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пластик фантастик

    4 3 Отговор
    Липосукция. Стига лъжи

    09:49 12.01.2026

  • 2 Само припомням

    8 2 Отговор
    Те са така богатите. Нито се подуват по време на бременност, нито краката им оттичат, а веднага след раждането са й в перфектна форма. Защото "жените" са мъже. Всички от елита са с преобърнат пол.

    Коментиран от #4

    09:53 12.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    цигански катун, същото е и при кабаев

    09:57 12.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Само припомням":

    А копейката умрела от завист и глад си стене на бунището!

    09:57 12.01.2026