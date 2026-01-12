Новини
Мартин Елвиса отпразнува рождения си ден с мега купон, събра бивша, настояща и ...приятелки

Мартин Елвиса отпразнува рождения си ден с мега купон, събра бивша, настояща и ...приятелки

12 Януари, 2026

  • мартин елвиса-
  • рожден ден

Празненството се състоя в популярен нощен клуб

Мартин Елвиса отпразнува рождения си ден с мега купон, събра бивша, настояща и ...приятелки - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Мартин Елвиса не остана сам на рождения си ден. Напротив – около него имаше повече от достатъчно женско присъствие, а атмосферата бе точно такава, каквато феновете му очакват: шумна, весела и изпълнена с внимание, пише woman.bg.

Бивша, настояща и… приятелки

Празненството се състоя в популярен нощен клуб, където Елвиса купоняса в компанията на ергенката Анна-Мария, бившата му съпруга Гергана и настоящата му половинка Йоана.Настоящата му избра тоалет с впечатляващо деколте, а присъствието ѝ явно целеше да бъде забелязано. Междувременно Гергана, майка на децата му, съвсем не се държеше „като бивша“ и се виждаше как двамата си разменят приятелски целувки и усмивки.

Мартин Елвиса отпразнува рождения си ден с мега купон, събра бивша, настояща и ...приятелки
Снимка: Инстаграм

За финал Йоана изненада рожденика с тематична торта на покер мотиви. Партито продължи до късно и със сигурност показа, че когато става дума за социален живот, Елвиса определено знае как да държи вниманието около себе си.



  Няма криза

    10 0 Отговор
    Пари ли няма? Къде я видяхте кризата? Ето, народът има пари

    09:10 12.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  По една

    16 0 Отговор
    Можеш да съдиш за една Държава като и видиш елита пробутван в медиите. От сутринта Коцето и тоя

    09:12 12.01.2026

  Гост

    10 0 Отговор
    Маринова пак ни занимаваш със най долната паплач.

    Коментиран от #8

    09:18 12.01.2026

  Георги

    9 0 Отговор
    едно време тея заобиколени от приятелки не бяха точно мъже. Сега не знам как е.

    09:19 12.01.2026

  Клъцни срежи

    9 0 Отговор
    Това момиче доста пъти е посещавало пластичен хирург. То са нос , гърди, брадичка .. само на пръв поглед. Киборг.

    Коментиран от #7, #10

    09:19 12.01.2026

  Кво

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Клъцни срежи":

    Се глезиш бе? Качваш се и подкарваш така, че да свири по завоите!

    09:32 12.01.2026

  Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    И пак казвам:Авторката" вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...

    09:33 12.01.2026

  Миньоро

    1 0 Отговор
    У пернишко това от снимките си има определение " Отгоре гладеж, отдолу гнетеж. "

    09:42 12.01.2026

  Батман

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Клъцни срежи":

    То и момчето е същото,спонсор на пластичните хирурзи.

    09:42 12.01.2026

  Наркомани

    1 0 Отговор
    Няма такава пиянка

    09:45 12.01.2026