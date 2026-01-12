Мартин Елвиса отпразнува рождения си ден с мега купон, събра бивша, настояща и ...приятелки

Мартин Елвиса не остана сам на рождения си ден. Напротив – около него имаше повече от достатъчно женско присъствие, а атмосферата бе точно такава, каквато феновете му очакват: шумна, весела и изпълнена с внимание, пише woman.bg.

Бивша, настояща и… приятелки

Празненството се състоя в популярен нощен клуб, където Елвиса купоняса в компанията на ергенката Анна-Мария, бившата му съпруга Гергана и настоящата му половинка Йоана.Настоящата му избра тоалет с впечатляващо деколте, а присъствието ѝ явно целеше да бъде забелязано. Междувременно Гергана, майка на децата му, съвсем не се държеше „като бивша“ и се виждаше как двамата си разменят приятелски целувки и усмивки.

Снимка: Инстаграм

За финал Йоана изненада рожденика с тематична торта на покер мотиви. Партито продължи до късно и със сигурност показа, че когато става дума за социален живот, Елвиса определено знае как да държи вниманието около себе си.