Мартин Елвиса отпразнува рождения си ден с мега купон, събра бивша, настояща и ...приятелки

Мартин Елвиса не остана сам на рождения си ден. Напротив – около него имаше повече от достатъчно женско присъствие, а атмосферата бе точно такава, каквато феновете му очакват: шумна, весела и изпълнена с внимание, пише woman.bg.
Бивша, настояща и… приятелки
Празненството се състоя в популярен нощен клуб, където Елвиса купоняса в компанията на ергенката Анна-Мария, бившата му съпруга Гергана и настоящата му половинка Йоана.Настоящата му избра тоалет с впечатляващо деколте, а присъствието ѝ явно целеше да бъде забелязано. Междувременно Гергана, майка на децата му, съвсем не се държеше „като бивша“ и се виждаше как двамата си разменят приятелски целувки и усмивки.
За финал Йоана изненада рожденика с тематична торта на покер мотиви. Партито продължи до късно и със сигурност показа, че когато става дума за социален живот, Елвиса определено знае как да държи вниманието около себе си.
1 Няма криза
09:10 12.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 По една
09:12 12.01.2026
4 Гост
Коментиран от #8
09:18 12.01.2026
5 Георги
09:19 12.01.2026
6 Клъцни срежи
Коментиран от #7, #10
09:19 12.01.2026
7 Кво
До коментар #6 от "Клъцни срежи":Се глезиш бе? Качваш се и подкарваш така, че да свири по завоите!
09:32 12.01.2026
8 Новичок
До коментар #4 от "Гост":И пак казвам:Авторката" вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...
09:33 12.01.2026
9 Миньоро
09:42 12.01.2026
10 Батман
До коментар #6 от "Клъцни срежи":То и момчето е същото,спонсор на пластичните хирурзи.
09:42 12.01.2026
11 Наркомани
09:45 12.01.2026