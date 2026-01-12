Новини
Ваня Джаферович: „Аз съм малко по-голям селянин."

Ваня Джаферович: „Аз съм малко по-голям селянин.“

Това заяви бившият футболист, уточнявайки, че предпочита простотата и искреността пред изискания гурме стил

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Бившият професионален футболист и победител в риалити формата „Сървайвър“, Ваня Джаферович, предостави ново, откровено интервю пред медиите, в което разкри какво означава за него да бъде „селянин“ в позитивен смисъл на думата и защо избра да остане да живее в България. Той изрази своята привързаност към балканския начин на живот и традиционната кухня, подчертавайки, че именно тук се чувства най-добре и най-естествено, предава secret.bg.

„Аз съм малко по-голям селянин,“ заяви Джаферович в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV, уточнявайки, че предпочита простотата и искреността пред изискания гурме стил. Според него хората на Балканите са по-естествени в поведението си и не прикриват истинските си чувства, което създава по-непосредствени междуличностни отношения.

Като част от своя житейски път, Джаферович откри собствен ресторант, в който сервира автентични югославски ястия. Той обясни, че любовта към традиционната кухня и музика е част от неговата идентичност, която не е успял да открие напълно извън Балканите.

„Човек трябва да излезе от зоната си на комфорт, за да се чувства жив“, допълни той, разказвайки за многобройните си опити в различни професии след края на футболната си кариера.

Роден в Босна и израснал в Хърватия, Джаферович живее в България от около двадесет години. В интервюто той откровено коментира и икономическата ситуация, сравнявайки цените на услуги и стоки в България и в Западна Европа. По думите му високите цени са предизвикателство, независимо дали се плаща в лева, или в евро.

Той също така сподели, че след кариерата си в спорта е изпробвал различни проекти – от бизнес начинания до изяви в театъра и музиката. Джаферович заяви, че макар да се е провалял в някои от тях, смята опита за ценен и важен за личното развитие.

В допълнение към най-новия си медиен профил, той остава активен в социалните мрежи и често споделя лични моменти с феновете си. През годините Джаферович е преодолявал трудности, включително сериозни физически изпитания по време на участие в „Сървайвър“ и е останал популярен персонаж в публичното пространство.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А па

    10 0 Отговор
    Жена ти - още по!

    08:52 12.01.2026

  • 2 Асен

    12 0 Отговор
    Ма то селянията във България е национален спорт.

    08:52 12.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ЗАЩО САМО ГИ НАТРАПВАТ ТЕЗИ АУТСАЙДЕРИ?

    08:52 12.01.2026

  • 4 Жена

    7 0 Отговор
    му го надминава !

    09:14 12.01.2026

  • 5 Айди ся

    2 0 Отговор
    По БНТ казаха, че еврото най-много се използва за престъпления, 500 евро било незаконно, имало много фалшификати от 50 евро. Неориантираната водеща говореше отново за българско евро банкноти, каквито няма. Половината месец измина, още чакам да видя евро в оборот.

    09:25 12.01.2026

  • 6 Новичок

    2 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    09:35 12.01.2026

  • 7 Селкооп

    1 0 Отговор
    На балканите, всички са селяни, 90% поне. Важното е да не си цървул.

    09:40 12.01.2026