Ваня Джаферович: „Аз съм малко по-голям селянин.“

Бившият професионален футболист и победител в риалити формата „Сървайвър“, Ваня Джаферович, предостави ново, откровено интервю пред медиите, в което разкри какво означава за него да бъде „селянин“ в позитивен смисъл на думата и защо избра да остане да живее в България. Той изрази своята привързаност към балканския начин на живот и традиционната кухня, подчертавайки, че именно тук се чувства най-добре и най-естествено, предава secret.bg.

„Аз съм малко по-голям селянин,“ заяви Джаферович в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV, уточнявайки, че предпочита простотата и искреността пред изискания гурме стил. Според него хората на Балканите са по-естествени в поведението си и не прикриват истинските си чувства, което създава по-непосредствени междуличностни отношения.

Като част от своя житейски път, Джаферович откри собствен ресторант, в който сервира автентични югославски ястия. Той обясни, че любовта към традиционната кухня и музика е част от неговата идентичност, която не е успял да открие напълно извън Балканите.

„Човек трябва да излезе от зоната си на комфорт, за да се чувства жив“, допълни той, разказвайки за многобройните си опити в различни професии след края на футболната си кариера.

Роден в Босна и израснал в Хърватия, Джаферович живее в България от около двадесет години. В интервюто той откровено коментира и икономическата ситуация, сравнявайки цените на услуги и стоки в България и в Западна Европа. По думите му високите цени са предизвикателство, независимо дали се плаща в лева, или в евро.

Той също така сподели, че след кариерата си в спорта е изпробвал различни проекти – от бизнес начинания до изяви в театъра и музиката. Джаферович заяви, че макар да се е провалял в някои от тях, смята опита за ценен и важен за личното развитие.

В допълнение към най-новия си медиен профил, той остава активен в социалните мрежи и често споделя лични моменти с феновете си. През годините Джаферович е преодолявал трудности, включително сериозни физически изпитания по време на участие в „Сървайвър“ и е останал популярен персонаж в публичното пространство.