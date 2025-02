Рядко писмо до кралица Елизабет Първа е продадено на търг за над 40 хил. долара

Рядко писмо до кралица Елизабет Първа от нейния дългогодишен приятел Робърт Дъдли, граф на Лестър, е продадено за 40 400 щатски долара (32 700 британски лири) - четири пъти повече от очакваната цена, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Смята се, че между двамата е имало любовна тръпка.

Документът съдържа загадъчно споменаване на неуточнен важен държавен въпрос, за който се твърди, че има пряко отношение към живота на кралицата и вероятно е свързан с политиката на Англия спрямо Шотландия след заговора, организиран от Никълъс Трокмортън от 1583 г.

Това е заговор между английските католици и континенталните сили за свалянето на Елизабет Първа от власт и заемането на престола от Мария Стюарт, припомня ДПА.

