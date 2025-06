"Обичам те, чакай ме": Любовно писмо на Джон Ленън до първата му съпруга се продава на търг

Любовно писмо, написано от Джон Ленън до първата му съпруга Синтия Пауъл, ще бъде предложено за продажба през юли от "Кристис", предаде АФП, позовавайки се на аукционната къща.

Писмото се оценява на 30 000 - 40 000 британски лири (35 000 - 46 000 евро) и ще бъде продадено на търг в Лондон на 9 юли.

Джон Ленън го пише през април 1962 г., на 21-годишна възраст, докато "Бийтълс" е в Хамбург, пояснява БТА.

"Обичам те, обичам те, обичам те и ужасно ми липсваш...", споделя певецът и допълва . "Моля те, чакай ме и не се натъжавай, работи здраво", пише той.

A 1962 love letter from John Lennon to his future wife Cynthia, in which he complains about Paul McCartney's snoring, will be sold at Christie's next month, the London auction house said.https://t.co/a5IlE40r2r