В зоната на бойните действия на т.нар. специална военна операция е загинал руският рок музикант Дмитрий Мулигин – родом от град Тула и лидер на групата „Ворон Кухта“. Информацията беше разпространена от руската агенция ТАСС, позовавайки се на обществената организация „За правда“.

Мулигин е бил в неизвестност повече от месец, преди наскоро да бъде открито тялото му.

Според публикацията, повратен момент в живота му е концерт в Киев, след който той става свидетел на сблъсъци по време на протестите на Майдана. По-късно музикантът започва да изнася концерти в Донбас и да доставя хуманитарна помощ на местното население.

Впоследствие Мулигин се установява да живее в Донецк, където създава семейство. През 2015 г. името му е включено в базата данни на украинския сайт „Миротворец“. След началото на руската военна операция в Украйна той заминава доброволец на фронта, въпреки че наскоро му се е родила дъщеря.

В социалните мрежи музикантът е споделял подробности от ежедневието си в зоната на бойните действия. Последното му видео е публикувано на 4 ноември, когато поздравява последователите си по случай Деня на народното единство в Русия.