Лидер на руска рок група загина на фронта в Украйна

В зоната на бойните действия на т.нар. специална военна операция е загинал руският рок музикант Дмитрий Мулигин – родом от град Тула и лидер на групата „Ворон Кухта“. Информацията беше разпространена от руската агенция ТАСС, позовавайки се на обществената организация „За правда“.
Мулигин е бил в неизвестност повече от месец, преди наскоро да бъде открито тялото му.
Според публикацията, повратен момент в живота му е концерт в Киев, след който той става свидетел на сблъсъци по време на протестите на Майдана. По-късно музикантът започва да изнася концерти в Донбас и да доставя хуманитарна помощ на местното население.
Впоследствие Мулигин се установява да живее в Донецк, където създава семейство. През 2015 г. името му е включено в базата данни на украинския сайт „Миротворец“. След началото на руската военна операция в Украйна той заминава доброволец на фронта, въпреки че наскоро му се е родила дъщеря.
В социалните мрежи музикантът е споделял подробности от ежедневието си в зоната на бойните действия. Последното му видео е публикувано на 4 ноември, когато поздравява последователите си по случай Деня на народното единство в Русия.
Той се е оказал на площад Майдан, където е бил шокиран от гледката на неизвестни лица, които бият с вериги бойци на ОМОН от „Беркут“. Това е шокирало Мулигин толкова много, че е променило живота му, казват негови приятели.
От самото начало на тези събития той е доставял хуманитарна помощ и е изнасял концерти в Донбас. През 2015 г. е включен в украинския списък на „Миротворците“.
„Дима се жени и остава в Донецк. Три месеца след раждането на дъщеря си Василиса подписва договор. Мнозина се опитват да го разубедят. Но Дима е бил упорит и честен. Искал е да направи нещо голямо. По някаква причина е чувствал, че песните му не са достатъчни“, се казва в публикацията.
