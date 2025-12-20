Новини
Лидер на руска рок група загина на фронта в Украйна

20 Декември, 2025 16:22 742 39

  • дмитрий мулигин-
  • доброволец-
  • донбас-
  • загинал-
  • война-
  • украйна

Дмитрий Мулигин е воювал като доброволец в Донбас

Лидер на руска рок група загина на фронта в Украйна - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В зоната на бойните действия на т.нар. специална военна операция е загинал руският рок музикант Дмитрий Мулигин – родом от град Тула и лидер на групата „Ворон Кухта“. Информацията беше разпространена от руската агенция ТАСС, позовавайки се на обществената организация „За правда“.

Мулигин е бил в неизвестност повече от месец, преди наскоро да бъде открито тялото му.

Според публикацията, повратен момент в живота му е концерт в Киев, след който той става свидетел на сблъсъци по време на протестите на Майдана. По-късно музикантът започва да изнася концерти в Донбас и да доставя хуманитарна помощ на местното население.

Впоследствие Мулигин се установява да живее в Донецк, където създава семейство. През 2015 г. името му е включено в базата данни на украинския сайт „Миротворец“. След началото на руската военна операция в Украйна той заминава доброволец на фронта, въпреки че наскоро му се е родила дъщеря.

В социалните мрежи музикантът е споделял подробности от ежедневието си в зоната на бойните действия. Последното му видео е публикувано на 4 ноември, когато поздравява последователите си по случай Деня на народното единство в Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    6 15 Отговор
    Достоен нацист, паднал в борба за идеалите си!

    Коментиран от #9, #26

    16:23 20.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    13 7 Отговор
    Вечна слава на героят Мулигин загинал в борбата против укро нацизма.

    Коментиран от #13

    16:25 20.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    11 3 Отговор
    Погиб за Русская земял.

    Коментиран от #27

    16:26 20.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    16 4 Отговор
    Погиб за Родину. Слава Росии.

    16:26 20.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    Погиб за Русская земля.

    16:27 20.12.2025

  • 7 Молодец

    9 7 Отговор
    Ей това е герой, а не като нашите укроподлоги да помагат на укроизродите само в интернет.

    16:28 20.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    5 10 Отговор
    Така ще изгинат и останалите путлерови пълчища в Украина.

    16:30 20.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Още новини от Украйна

    9 5 Отговор
    Работил е с картечница.Над 1000 укропов е пратил при Бандера.Почивай в мир смело момче.

    16:31 20.12.2025

  • 11 pazгледал

    2 6 Отговор
    кучешкита перисталтика.отвътре

    16:31 20.12.2025

  • 12 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Но се чудя как една копейка не замина да асвабаждава и помага на пияните си братушки!

    Коментиран от #21

    16:31 20.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Велик руснак

    9 6 Отговор
    Слава героям, героям слава на великая Русия.

    Коментиран от #17

    16:32 20.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Супер новина, православните копейки ще го опяват ли сега по бунищата!

    Коментиран от #20

    16:33 20.12.2025

  • 16 Велик руснак

    3 5 Отговор
    е само тоя в чувал, за копейките важи тоже.

    16:33 20.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 404

    4 5 Отговор
    Дай Боже още такива новини, кабзон вече пее и през ноща, много навалица, над милион и половина са с билети!

    16:35 20.12.2025

  • 20 К.о.т.а.р.а.к

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Колко ли православни укрошекелки е погребал руският герой, браво !

    16:37 20.12.2025

  • 21 Сатана Z

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име,че ме излагаш.Охлюв!

    16:38 20.12.2025

  • 22 там се пробиват копейките от малки

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "404":

    а ти плъшьо църкаш

    Коментиран от #34

    16:39 20.12.2025

  • 23 Един

    1 4 Отговор
    Сега ще слуша Кобзон.

    Коментиран от #31

    16:40 20.12.2025

  • 24 славяноанадолски ме леz

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ромска интеграция":

    не никай пред огледалото 🤡

    16:40 20.12.2025

  • 25 Феникс

    4 1 Отговор
    Да почива в мир!

    16:41 20.12.2025

  • 26 Разбрах

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    че дивана ти е разспран, мога да го тропосам безплатно няма да си плащаш.

    16:41 20.12.2025

  • 27 100

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Погиб за кефа на Путлер.

    Коментиран от #36

    16:42 20.12.2025

  • 28 Последният украинец

    1 3 Отговор
    Колко руснаци уж изтрепахме, а при Бандера е пълно с укродебили.

    Коментиран от #30

    16:42 20.12.2025

  • 29 Възраждане

    2 2 Отговор
    Другарю Мулигин, добре дошъл в безсмърната банда. Сега правиш музика с Кобзон

    16:42 20.12.2025

  • 30 и при маати

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Последният украинец":

    и при маати

    16:43 20.12.2025

  • 31 Най-хубавото

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    е че, ти никога няма да го слушаш.

    16:43 20.12.2025

  • 32 Още един добитък фира

    1 1 Отговор
    2 МИЛИОНА оповръщани мутанти... Чернозем
    КРАСОТА

    Коментиран от #38

    16:43 20.12.2025

  • 33 гост

    1 2 Отговор
    Каквото е търсил, го е намерил...един от промитите....

    16:44 20.12.2025

  • 34 Да ма macтио

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "там се пробиват копейките от малки":

    Църкам ти в хлабавата дюза, reйzep.

    16:44 20.12.2025

  • 35 Николай ачов

    1 0 Отговор
    Понеже керката е лгтб ще и търся нигериец белким обърне резбата от правилната страна 😅🤣😅🤣

    16:45 20.12.2025

  • 36 200

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "100":

    Погиб за Пабло Ескобар. Слава осраине.

    16:46 20.12.2025

  • 37 За Родину

    0 0 Отговор
    Музикантът Дмитрий Мулигин е наш другар и брат, талантлив и много умен човек. Той е фронтмен на рок групата „Ворон Кутха“. Той е от Тула. „Събитията в Украйна го тревожат от самото начало“, се казва в публикацията.

    Той се е оказал на площад Майдан, където е бил шокиран от гледката на неизвестни лица, които бият с вериги бойци на ОМОН от „Беркут“. Това е шокирало Мулигин толкова много, че е променило живота му, казват негови приятели.

    От самото начало на тези събития той е доставял хуманитарна помощ и е изнасял концерти в Донбас. През 2015 г. е включен в украинския списък на „Миротворците“.

    „Дима се жени и остава в Донецк. Три месеца след раждането на дъщеря си Василиса подписва договор. Мнозина се опитват да го разубедят. Но Дима е бил упорит и честен. Искал е да направи нещо голямо. По някаква причина е чувствал, че песните му не са достатъчни“, се казва в публикацията.

    16:48 20.12.2025

  • 38 По твоята логика

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Още един добитък фира":

    украинската mъpwa трябва да е над 4 млн.

    16:48 20.12.2025

  • 39 Слава

    0 0 Отговор
    кокаина, хвъркат бели кукувици от носа ми.

    16:49 20.12.2025