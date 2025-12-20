Новини
Любопитно »
Семейство Бекъм посреща първа Коледа без Бруклин

Семейство Бекъм посреща първа Коледа без Бруклин

20 Декември, 2025 17:32 713 5

  • семейство бекъм-
  • бруклин бекъм-
  • коледа-
  • конфликт-
  • никола пелц

Връзката между Бруклин и останалата част от семейството е далеч от нормализиране

Семейство Бекъм посреща първа Коледа без Бруклин - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-емблематичните двойки в света - Виктория и сър Дейвид Бекъм - преживяват тежък период в семейството си. Повод за тревогата е продължаващият конфликт с техния най-голям син Бруклин Бекъм и неговата съпруга Никола Пелц, който трае вече почти цяла година, пише woman.bg.

Семейната Коледа без Бруклин

Виктория, на 51 години, е твърдо решена да не позволи този разрив да помрачи коледните празници на семейството - въпреки че сърцето ѝ е разбито. В най-новите медийни материали се твърди, че тя се опитва да запази спокойствие и да бъде силна заради останалите си близки - съпругът ѝ Дейвид и тяхната 14-годишна дъщеря Харпър.

Бруклин, който е на 26 г., вероятно ще прекара празничния период в Маями с Никола и нейното семейство, а не със собственото си семейство в Обединеното кралство. Това означава, че това ще бъде първата Коледа, в която Бекъм се събират без най-голямото си дете.

Тежестта на отсъствието

Твърди се, че отсъствието на Бруклин е “реално отдръпване” за Виктория и Дейвид, особено след като той не бе присъствал и на други важни семейни моменти през годината - като рождения ден на баща си и получаването на получаване на рицарско звание от крал Чарлз Трети.

В социалните мрежи фенове дори призовават Бруклин да се свърже със семейството си преди да е станало твърде късно - с коментари като “обади се на родителите си, само едно семейство имаш”.

Символични жестове на помирение

Въпреки напрежението, Виктория и останалите членове на Бекъм семейството продължават да показват, че Бруклин има място на тяхната празнична маса - поне на символично ниво. Виктория сподели видео от къщата на майка си, където над камината висят коледни чорапи с имената на всички внуци, включително и този на Бруклин, което може да се тълкува като още един жест към него.

Освен това по-малкият син Круз Бекъм също се опита да подаде ръка на Бруклин - той сподели няколко носталгични снимки с брат си в социалните мрежи и добави символични послания за любов и семеен мир.

Какво се случва зад кулисите?

Вътрешни източници споделят, че връзката между Бруклин и останалата част от семейството е далеч от нормализиране и че въпреки опитите им да се помирят на Коледа, има реална опасност той да отсъства и за Нова година. Някои твърдят, че причината за враждата се корени в отношенията между Бруклин и неговата съпруга Никола, както и в различни личностни сблъсъци, които се развиха след сватбата им през 2022 г.

Въпреки всичко, Виктория и Дейвид настояват, че вратата на тяхното семейство остава отворена за Бруклин и се надяват на възможен обрат в отношенията с началото на новата година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чакай да видя...

    5 0 Отговор
    В кой крачол е....

    17:43 20.12.2025

  • 2 И още мисирки ООД

    3 0 Отговор
    Ами той Броклинчо предпочита вече под полата ха жена си,че там има поне какво да вижда!

    17:44 20.12.2025

  • 3 Кики

    4 0 Отговор
    Много важно, я не ни занимавайте с тези противни хора с милиони и без проблеми.

    17:54 20.12.2025

  • 4 Джо

    2 0 Отговор
    Каква трагедия само.... Браво на момчето,и аз най мразя семейни празници...

    18:00 20.12.2025

  • 5 Хейт

    1 0 Отговор
    А другите деца ,Бронкс,Куйнс, Манхатън, УестСайд какво правят .А внучето Сентрал Парк как е ?.

    18:09 20.12.2025