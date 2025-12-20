Семейство Бекъм посреща първа Коледа без Бруклин

Една от най-емблематичните двойки в света - Виктория и сър Дейвид Бекъм - преживяват тежък период в семейството си. Повод за тревогата е продължаващият конфликт с техния най-голям син Бруклин Бекъм и неговата съпруга Никола Пелц, който трае вече почти цяла година, пише woman.bg.

Семейната Коледа без Бруклин

Виктория, на 51 години, е твърдо решена да не позволи този разрив да помрачи коледните празници на семейството - въпреки че сърцето ѝ е разбито. В най-новите медийни материали се твърди, че тя се опитва да запази спокойствие и да бъде силна заради останалите си близки - съпругът ѝ Дейвид и тяхната 14-годишна дъщеря Харпър.



Бруклин, който е на 26 г., вероятно ще прекара празничния период в Маями с Никола и нейното семейство, а не със собственото си семейство в Обединеното кралство. Това означава, че това ще бъде първата Коледа, в която Бекъм се събират без най-голямото си дете.

Тежестта на отсъствието

Твърди се, че отсъствието на Бруклин е “реално отдръпване” за Виктория и Дейвид, особено след като той не бе присъствал и на други важни семейни моменти през годината - като рождения ден на баща си и получаването на получаване на рицарско звание от крал Чарлз Трети.



В социалните мрежи фенове дори призовават Бруклин да се свърже със семейството си преди да е станало твърде късно - с коментари като “обади се на родителите си, само едно семейство имаш”.

Символични жестове на помирение

Въпреки напрежението, Виктория и останалите членове на Бекъм семейството продължават да показват, че Бруклин има място на тяхната празнична маса - поне на символично ниво. Виктория сподели видео от къщата на майка си, където над камината висят коледни чорапи с имената на всички внуци, включително и този на Бруклин, което може да се тълкува като още един жест към него.



Освен това по-малкият син Круз Бекъм също се опита да подаде ръка на Бруклин - той сподели няколко носталгични снимки с брат си в социалните мрежи и добави символични послания за любов и семеен мир.

Какво се случва зад кулисите?

Вътрешни източници споделят, че връзката между Бруклин и останалата част от семейството е далеч от нормализиране и че въпреки опитите им да се помирят на Коледа, има реална опасност той да отсъства и за Нова година. Някои твърдят, че причината за враждата се корени в отношенията между Бруклин и неговата съпруга Никола, както и в различни личностни сблъсъци, които се развиха след сватбата им през 2022 г.

Въпреки всичко, Виктория и Дейвид настояват, че вратата на тяхното семейство остава отворена за Бруклин и се надяват на възможен обрат в отношенията с началото на новата година.