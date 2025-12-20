Новини
Да откажем ли подарък, който не ни харесва?

20 Декември, 2025 19:39 355 2

Отказът е възможен, но трябва да се спазват определени правила

Да откажем ли подарък, който не ни харесва? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Това е много деликатен въпрос. Отказът от подарък, особено в присъствието на дарителя, може да се възприеме като неуважителен и да обиди някой, който е положил усилия да избере нещо приятно.

Ако подаръкът е абсолютно неприемлив или предизвиква негативни емоции, отказът е възможен, но трябва да се спазват определени правила:

  • Той трябва да бъде максимално учтив и учтив. Благодарете на дарителя за вниманието и загрижеността му, като подчертаете колко много цените неговата загриженост.
  • Обяснете причината за отказа си, без да критикувате подаръка, а по-скоро като посочите лични причини, обстоятелства или предпочитания. Например, кажете, че вече притежавате подобен артикул или че сте алергични към материала, от който е направен подаръкът.
  • Бъдете готови дарителят да се обиди. В този случай бъдете търпеливи и разбиращи. Опитайте се да утешите човека и обяснете, че отказът ви не се дължи на лични отношения.

Ако отказът от подаръка в присъствието на дарителя е невъзможен, приемете го с благодарност и по-късно, при удобен случай, учтиво обяснете ситуацията и предложете да го върнете или замените.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Аз върнах моя подарък, че беше с трипер. Вдовицата щеше да откачи като разбра. Щерка й също. Купон си беше.😂

    19:43 20.12.2025

  • 2 вековна мъдрост

    1 0 Отговор
    На харизан кон зъби се не гледат.

    19:45 20.12.2025