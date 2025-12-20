Да откажем ли подарък, който не ни харесва?

Това е много деликатен въпрос. Отказът от подарък, особено в присъствието на дарителя, може да се възприеме като неуважителен и да обиди някой, който е положил усилия да избере нещо приятно.
Ако подаръкът е абсолютно неприемлив или предизвиква негативни емоции, отказът е възможен, но трябва да се спазват определени правила:
- Той трябва да бъде максимално учтив и учтив. Благодарете на дарителя за вниманието и загрижеността му, като подчертаете колко много цените неговата загриженост.
- Обяснете причината за отказа си, без да критикувате подаръка, а по-скоро като посочите лични причини, обстоятелства или предпочитания. Например, кажете, че вече притежавате подобен артикул или че сте алергични към материала, от който е направен подаръкът.
- Бъдете готови дарителят да се обиди. В този случай бъдете търпеливи и разбиращи. Опитайте се да утешите човека и обяснете, че отказът ви не се дължи на лични отношения.
Ако отказът от подаръка в присъствието на дарителя е невъзможен, приемете го с благодарност и по-късно, при удобен случай, учтиво обяснете ситуацията и предложете да го върнете или замените.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
19:43 20.12.2025
2 вековна мъдрост
19:45 20.12.2025