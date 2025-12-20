Кайли Миноуг с исторически успех: „XMAS“ стана коледен хит №1 във Великобритания

Кайли Миноуг озари празничния сезон с изключителен триумф – нейният сингъл „XMAS“ се изкачи на върха на официалната британска класация за 2025 година, превръщайки се в най-слушаната коледна песен на Острова.

Това постижение бележи първия път, в който австралийската поп икона оглавява престижната класация като солова изпълнителка, след като през 1989 г. участва в благотворителния проект Band Aid II с „Do They Know It’s Christmas?“, пише Billboard.com.

Наградата за коледен сингъл №1, връчвана традиционно в последния петък преди Коледа, е сред най-желаните отличия в музикалната индустрия на Великобритания. Тази година Кайли Миноуг получи своя „златен билет“ благодарение на „XMAS“ – ексклузивно издание за Amazon Music, включено в новата версия на албума „Kylie Christmas“.

Ремастерираният албум, който дебютира през 2015 г., съдържа още три нови песни и вече оглави и класацията за албуми на 12 декември. С този успех Миноуг записва осмия си сингъл, достигнал №1 в Обединеното кралство, и първия от 2003 г. насам, когато хитът ѝ „Slow“ покори класациите.

Още по-впечатляващо – Кайли се превръща в първата жена артист, която има номер едно сингли в четири различни десетилетия (80-те, 90-те, 2000-те и 20-те години на XXI век). Така тя се нарежда до легенди като Елтън Джон, Елвис Пресли и Queen, докато Клиф Ричард остава единственият с пет десетилетия на върха. „XMAS“ детронира миналогодишния фаворит „Last Christmas“ на Wham!, който тази седмица се смъкна на втора позиция, след като две поредни години бе коледен №1.

В исторически план Wham! вече делят второто място с Queen по брой коледни хитове, оглавявали класацията, докато Spice Girls имат три, The Beatles – четири, а рекордьорът LadBaby държи пет първи места между 2018 и 2022 г. В интервю за Official Charts Company, развълнуваната Кайли сподели:

„Трудно намирам думи за това колко специален е този момент. Да бъда коледен номер 1 е истински вълшебен подарък! Благодаря на всички, които ме подкрепиха и споделиха празничния дух. Весела Коледа!“

Празничното настроение продължава и в челната петица на класацията – вечната класика на Марая Кери „All I Want for Christmas Is You“ заема трето място, а „Rockin’ Around the Christmas Tree“ на Бренда Лий е четвърта. На пето място се нарежда благотворителната песен „Lullaby“ на Together for Palestine, която събира средства за спешна помощ в Газа.