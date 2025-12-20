Новини
45-годишната Жизел Бюндхен се омъжи тайно за Хоаким Валенте

20 Декември, 2025 16:47 900 2

Двамата са сключили брак 3 години след развода на модела с Том Брейди

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бразилският модел Жизел Бюндхен и инструкторът по джиу-джицу Хоаким Валенте са се оженили на церемония в Сърфсайд, Флорида, на 3 декември, пише people.com.

Според TMZ двойката се е венчала в дома си на малка церемония.

45-годишната Бюндхен и Валенте станаха родители на момченце в началото на 2025 г.

„Жизел и Хоаким са щастливи за тази нова глава в живота си и очакват с нетърпение да създадат спокойна и любяща среда за цялото семейство“, каза източник пред PEOPLE.

Бебето им – което е третото дете на модела – се присъединява към сина ѝ Бенджамин Рейн, на 15 години, и дъщеря ѝ Вивиан Лейк, на 12 години, които тя споделя с бившия си съпруг Том Брейди.

Бюндхен започва да се среща с инструктора по джиу-джицу от юни 2023 г. Двамата са забелязани заедно за първи път през ноември 2022 г., когато посещават провинция Пунтаренас (провинция, разположена на брега на Коста Рика) с двете си деца.

Моделът първоначално отрича романтична връзка с треньора си, но по-късно между двамата се заражда любовна връзка. През февруари 2024 г. източник потвърждава връзката на Бюндхен и Валенте и отбелязва, че приятелството им се е превърнало в нещо по-романтично.

Валенте „е бил огромна утеха“ за Бюндхен, „докато тя преминава през развода си“ с Брейди. Тя и бившата звезда от NFL подадоха молба за развод на 28 октомври 2022 г., след 13 години брак.

„Хоаким е страхотен човек“, добави вътрешният източник. „Той е земен, мил и вдъхновяващ. Жизел се колебаеше дали да излиза с някого след развода.“


