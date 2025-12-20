Експерти развенчаха популярния мит, че спортът уврежда сърцето

Експерти развенчаха популярния мит, че упражненията влияят негативно на здравето на сърцето и ускоряват сърдечната недостатъчност. Проучването е публикувано в списанието JACC: Advances.
Учени от Института за изследване на сърцето „Виктор Чанг“ (Австралия) обявиха, че са развенчали основен мит за вредата от редовните упражнения – че те увеличават сърдечната честота и износват органа. Лекарите са установили, че тези, които спортуват, имат сърдечна честота, която е средно с 10 процента по-ниска от тези, които не се занимават с упражнения.
Според научни данни, сърдечната честота в покой на тренираните е 68 удара в минута, докато при другите е 76 удара в минута. Това означава, че сърцето на тези, които спортуват, „спестява“ приблизително 11 500 удара на ден.
„Въпреки че сърцето на спортистите работи по-усилено по време на тренировка, по-ниската им сърдечна честота в покой компенсира това“, отбеляза професор Ла Герш.
Ученият нарече по-бавната сърдечна честота в покой признак за добра физическа подготовка и важен показател за дългосрочно здраве.
„Дори ако тренирате енергично само по един час на ден, сърцето ви бие по-бавно през останалите 23 часа“, заключи авторът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #3
18:32 20.12.2025
2 Актьор
18:38 20.12.2025
3 Браво
До коментар #1 от "Сила":Алкохолиците не умират от нищо... Освен ако ги сгази камиона с алкохол..
Коментиран от #8
18:40 20.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
18:40 20.12.2025
5 Що за статия
18:43 20.12.2025
6 Страхотни
18:51 20.12.2025
7 физически
Коментиран от #10
18:54 20.12.2025
8 Има ли
До коментар #3 от "Браво":значение? Каква е разликата между алкохолик починал от алкохол, и човек починал без да е пил алкохол?
Коментиран от #12, #14
18:55 20.12.2025
9 стрина Тамара
18:59 20.12.2025
10 Имат защото
До коментар #7 от "физически":Пият боклуци, ядат боклуци и виждам сутрин какъв "чист" въздух има над София и ДР. Градове. Вземат анаболи и стероиди... затова мрат
Коментиран от #11
19:00 20.12.2025
11 Смени
До коментар #10 от "Имат защото":Града. Какво търсиш там?
Коментиран от #13
19:02 20.12.2025
12 Разликата е два месеца
До коментар #8 от "Има ли":По-добре си пийвай-шанса е по-голям
19:02 20.12.2025
13 Аз съм на 20 км
До коментар #11 от "Смени":От София-не е драгалевци-познай къде-вчера дядо ми наби баща ми, че не е поздравил прадядо си...
Коментиран от #15, #17, #19
19:05 20.12.2025
14 мечтател
До коментар #8 от "Има ли":Има разлика разбира се.Алкохолиците мечтаят за велики неща.Другите нищо.
Коментиран от #16
19:07 20.12.2025
15 аре-е-е!
До коментар #13 от "Аз съм на 20 км":Глоба.Стар виц.
19:12 20.12.2025
16 Сила
До коментар #14 от "мечтател":Майтапа настрана , но повечето ги постигат !!! Особено в сферата на изкуството !!! Не казвам , че трябва задължително да пиеш , но абсолютен трезвеник е съмнително ....апропо , Тръмп никога през живота си не е консумирал алкохол !!! И ето последиците ...
19:13 20.12.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Аз съм на 20 км":Баща ТИ не е поздравил прадядо СИ ...😀😀😀😀
19:19 20.12.2025
18 Байлово
19:21 20.12.2025
19 Ти си
До коментар #13 от "Аз съм на 20 км":Геле от Ноевци!
20:01 20.12.2025