Експерти развенчаха популярния мит, че спортът уврежда сърцето

Експерти развенчаха популярния мит, че спортът уврежда сърцето

20 Декември, 2025 18:27

„Дори ако тренирате енергично само по един час на ден, сърцето ви бие по-бавно през останалите 23 часа“, твърдят лекарите

Експерти развенчаха популярния мит, че спортът уврежда сърцето - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Експерти развенчаха популярния мит, че упражненията влияят негативно на здравето на сърцето и ускоряват сърдечната недостатъчност. Проучването е публикувано в списанието JACC: Advances.

Учени от Института за изследване на сърцето „Виктор Чанг“ (Австралия) обявиха, че са развенчали основен мит за вредата от редовните упражнения – че те увеличават сърдечната честота и износват органа. Лекарите са установили, че тези, които спортуват, имат сърдечна честота, която е средно с 10 процента по-ниска от тези, които не се занимават с упражнения.

Според научни данни, сърдечната честота в покой на тренираните е 68 удара в минута, докато при другите е 76 удара в минута. Това означава, че сърцето на тези, които спортуват, „спестява“ приблизително 11 500 удара на ден.

„Въпреки че сърцето на спортистите работи по-усилено по време на тренировка, по-ниската им сърдечна честота в покой компенсира това“, отбеляза професор Ла Герш.

Ученият нарече по-бавната сърдечна честота в покой признак за добра физическа подготовка и важен показател за дългосрочно здраве.

„Дори ако тренирате енергично само по един час на ден, сърцето ви бие по-бавно през останалите 23 часа“, заключи авторът.


  • 1 Сила

    11 3 Отговор
    Професионални спортисти , културисти и тем подобни рядко доживяват до 70 ....но всеки втори алкохолик е над 70 ...!!?

    Коментиран от #3

    18:32 20.12.2025

  • 2 Актьор

    5 0 Отговор
    Аз съм на 98,....порноактьор бях... Мъка голема.....

    18:38 20.12.2025

  • 3 Браво

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Алкохолиците не умират от нищо... Освен ако ги сгази камиона с алкохол..

    Коментиран от #8

    18:40 20.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Не спортът уврежда сърцето, а медикаментите които спортистите приемат❗

    18:40 20.12.2025

  • 5 Що за статия

    7 1 Отговор
    Естествено, че движението тренира сърцето.. Нямаше ли друга глупава тема за вас...

    18:43 20.12.2025

  • 6 Страхотни

    6 2 Отговор
    глупости, невероятни простотии. Факти вие сте много,много зле. Цънци е на вашето ниво, заслужавате.......

    18:51 20.12.2025

  • 7 физически

    3 4 Отговор
    Вижте колко деца, младежи спортисти имат проблеми със сърцето.

    Коментиран от #10

    18:54 20.12.2025

  • 8 Има ли

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    значение? Каква е разликата между алкохолик починал от алкохол, и човек починал без да е пил алкохол?

    Коментиран от #12, #14

    18:55 20.12.2025

  • 9 стрина Тамара

    8 2 Отговор
    Е,тогава защо ги пенсионирате рано?Защото са изморени,нали?Всяко усилие над нормалното е вреден за организма и двигателно опорния апарат.То и шаха се води за спорт,но спорт ли е?

    18:59 20.12.2025

  • 10 Имат защото

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "физически":

    Пият боклуци, ядат боклуци и виждам сутрин какъв "чист" въздух има над София и ДР. Градове. Вземат анаболи и стероиди... затова мрат

    Коментиран от #11

    19:00 20.12.2025

  • 11 Смени

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Имат защото":

    Града. Какво търсиш там?

    Коментиран от #13

    19:02 20.12.2025

  • 12 Разликата е два месеца

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Има ли":

    По-добре си пийвай-шанса е по-голям

    19:02 20.12.2025

  • 13 Аз съм на 20 км

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Смени":

    От София-не е драгалевци-познай къде-вчера дядо ми наби баща ми, че не е поздравил прадядо си...

    Коментиран от #15, #17, #19

    19:05 20.12.2025

  • 14 мечтател

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Има ли":

    Има разлика разбира се.Алкохолиците мечтаят за велики неща.Другите нищо.

    Коментиран от #16

    19:07 20.12.2025

  • 15 аре-е-е!

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм на 20 км":

    Глоба.Стар виц.

    19:12 20.12.2025

  • 16 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "мечтател":

    Майтапа настрана , но повечето ги постигат !!! Особено в сферата на изкуството !!! Не казвам , че трябва задължително да пиеш , но абсолютен трезвеник е съмнително ....апропо , Тръмп никога през живота си не е консумирал алкохол !!! И ето последиците ...

    19:13 20.12.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм на 20 км":

    Баща ТИ не е поздравил прадядо СИ ...😀😀😀😀

    19:19 20.12.2025

  • 18 Байлово

    3 0 Отговор
    село Байлово.

    19:21 20.12.2025

  • 19 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм на 20 км":

    Геле от Ноевци!

    20:01 20.12.2025