Експерти развенчаха популярния мит, че спортът уврежда сърцето

Експерти развенчаха популярния мит, че упражненията влияят негативно на здравето на сърцето и ускоряват сърдечната недостатъчност. Проучването е публикувано в списанието JACC: Advances.

Учени от Института за изследване на сърцето „Виктор Чанг“ (Австралия) обявиха, че са развенчали основен мит за вредата от редовните упражнения – че те увеличават сърдечната честота и износват органа. Лекарите са установили, че тези, които спортуват, имат сърдечна честота, която е средно с 10 процента по-ниска от тези, които не се занимават с упражнения.

Според научни данни, сърдечната честота в покой на тренираните е 68 удара в минута, докато при другите е 76 удара в минута. Това означава, че сърцето на тези, които спортуват, „спестява“ приблизително 11 500 удара на ден.

„Въпреки че сърцето на спортистите работи по-усилено по време на тренировка, по-ниската им сърдечна честота в покой компенсира това“, отбеляза професор Ла Герш.

Ученият нарече по-бавната сърдечна честота в покой признак за добра физическа подготовка и важен показател за дългосрочно здраве.

„Дори ако тренирате енергично само по един час на ден, сърцето ви бие по-бавно през останалите 23 часа“, заключи авторът.