Новини
Любопитно »
Нана Гладуиш влезе отново в "Съдебен спор"

Нана Гладуиш влезе отново в "Съдебен спор"

20 Декември, 2025 17:12 768 3

  • нана гладуиш-
  • съдебен спор-
  • ромина андонова-
  • жоро игнатов

Бившата водеща направи видео включване в предаването и поздрави колегите си

Нана Гладуиш влезе отново в "Съдебен спор" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нана Гладуиш направи включване в последния епизод на "Съдебен спор", видя Plovdiv24.bg. Тя заяви, че екипът и всички колеги от предаването ѝ липсват ужасно много и всеки път, когато прави различни включвания и видеа в социалните мрежи, подсъзнателно тя си мисли за предаването и бившите си колеги. Ето какво точно сподели тя в специално видео:

"Всъщност разбрах една истина, че всъщност няма значение на колко места живееш, няма значение колко къщи или коли имаш, за да си щастлив. Нужно е малко и понякога дори е нужно да ти е малко скучно и да влезеш в този битовизъм, в който почти нищо кой знае колко интересно да ти се случва. В крайна сметка ти е комфортно и топло сред хора, които познаваш. Това ти дава сигурност, спокойствие и много обич.

А така, че аз искам да ви пожелая едни прекрасни празници, изпълнени преди всичко със здраве и с много обич, много топлина, много семейно и лично щастие и удовлетворение.

А на теб, Жоро, искам да ти кажа, че наистина много ми липсваш, че си един от най-изключителните хора, които съм срещала и с които съм работила, но най-вече, които станаха огромна част от моя живот. Обичам те, като приятел, като човек, като същество, което носи една ценност и справедливост, които аз толкова много търся също като теб. Липсваш ми. Обичам те безкрайно, ценя всички останали от екипа Соти, прегръдки за теб, Ромина и за теб и за всички, няма да изговарям, а на вас, нашето жури, нашите съдебни заседатели, нашата публика искам да ви кажа: "Никога няма да забравя как викахте в залата на "Съдебен спор", колко неща казахте и споделихте и колко ценно беше вашето мнение през годините на моята работа в "Съдебен спор"

Бъдете здрави посрещнете една хубава щастлива Нова година, много ви обичам и винаги ще ми липсвате много. Ако Жоро пак ме изнуди и ако Ромина някъде пътува, знае ли пък някой, мога да дойда, да ви кажа: Hello, Здравей. Целувки, бъдете здрави.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    5 0 Отговор
    Плямпалница

    17:34 20.12.2025

  • 2 Р Г В

    7 0 Отговор
    Нана какво стана със снимките край басейна на луксозния имот в Щатите , скъпия автомобил който ти подари благодетеля и който форсираше с пълна газ . Май банковата ти сметка се поизпразни от безбройните козметични операции , корекции , ботокси и др. Кранчето май се затвори и почна да се усукваш около бившите ти работодатели и колеги. Успех.

    17:40 20.12.2025

  • 3 Весо

    3 0 Отговор
    Не показвайте тази вечно мрънкаща и оплакваща се жена. Години на ред слушахме за болестта и, после започна да парадира с покупки, пари и имоти. Тази жена е за лечение, да се погледне в огледалото и да не се показва, а да се смири малко. Да показваш скъпи храни когато виждаш че България гори от протести и хората се борят за доходите си е гавра.

    17:59 20.12.2025