Дневникът и писмо на истинския Джак от "Титаник" отиват на търг

Дневникът и писмо от пет страници на пътник от трета класа на „Титаник“ ще бъдат пуснати в продажба на 22 ноември, съобщи „Дейли Мейл“.

Артефактите принадлежали на Ърнест Томлин, чиято житейска история донякъде прилича на героя на Леонардо ди Каприо в емблематичния филм на Джеймс Камерън.

Холивудският актьор изигра Джак Доусън, който се влюби в момиче на име Роуз на борда на „Титаник“. Съдейки по писмото, сърцето на 21-годишния Томлин е било разбито заради неизвестна Роуз. Младият мъж признава на майка си, че е плакал заради това.

Томлин писал за това, че гледал как чужденците полудяват по хазарта и играят карти за дребни монети – във филма героят на Ди Каприо спечели билет за „Титаник“ на карти.

Във филма Джак Доусън умира при потъването на лайнера. Томлин също е сред загиналите – тялото му е извадено от спасителния кораб „Макай-Бенет“. Той носел дневник, а в якето му била намерена зашита банкнота от един долар.

Писмото на Томлин е датирано от 10 април 1912 г. и е изпратено до ирландския град Коб. „Титаник“ потъва в нощта на 14 срещу 15 април 1912 г., след като се сблъсква с айсберг, убивайки приблизително 1500 души. Томлин заминавал за Ню Йорк, за да следва библейски изследвания.