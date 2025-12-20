Кристин Кабот, жената, хваната в изневяра на концерт на Coldplay тази година, направи изявление

Кристин Кабот, жената в центъра на така известната изневяра на концерт на Coldplay по-рано тази година, прекрати мълчанието си. Ето какво беше нейното изявление пред New York Times, цитирано от plovdiv24.bg.
Изневярата, заснета на т.нар. "kiss cam“, по време на концерта на Coldplay на 16 юли в Бостън с нейния шеф, се превърна в абсолютна новина в TikTok – и последвалият скандал са повлияли дълбоко на живота ѝ.
Този инцидент доведе до оставката на Кабот от технологичната компания Astronomer, където преди това е била ръководител на отдел "Човешки ресурси“, както и до оставката на бившия изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън, с когото бяха спипани в изневяра.
Кабот каза пред Times, че иска да направи изявление, за да изясни нещата и да сподели своята версия на историята.
"Взех лошо решение и няколко коктейла, танцувах и се държах неподходящо с шефа си. И това не е нищо“, каза тя. "Поех отговорност и се отказах от кариерата си за това. Това е цената, която избрах да платя."
Майката на две деца, която каза, че по време на концерта е била прясно разделена със съпруга си, добави: "Искам децата ми да знаят, че могат да правят грешки и наистина могат да се объркат. Но не е нужно да бъдат заплашвани да бъдат убити заради тях.“
Във вирусното видео двамата са видени как се прегръщат на VIP балкона, преди да осъзнаят, че лицата им се показват на концертния Jumbotron. Кабот бързо покрива лицето си с ръце, докато Байрън се измъква от кадър.
Във видеото се чува как вокалистът на Coldplay Крис Мартин коментира реакциите на двамата, казвайки: "Или имат афера, или просто са много срамежливи. Не съм съвсем сигурен.“
Откакто кадрите бяха споделени за първи път, видеото е гледано и анализирано от милиони потребители онлайн. В резултат на това Кабот каза, че е получила между 50 и 60 смъртни заплахи, а децата ѝ са били особено засегнати.
"...Децата ми се страхуваха, че ще умра и че те ще умрат“, продължи тя.
Кабот каза и че се е почувствала особено нападната от други жени:
"Това, което видях през последните месеци, ми прави по-трудно да повярвам, че всичко е заради мъжете, които ни спъват. Мисля, че [жените] се спъват изключително много, като се ограничават взаимно.“
Според Кабот, тя и Байрън - който, по нейните думи, също е бил разделен със съпругата си по това време - са поддържали връзка и след инцидента, но са имали минимален контакт от септември насам, добавяйки, че "разговорите помежду си биха затруднили твърде много всички да продължат напред и да се излекуват“.
Кабот каза, че почти шест месеца след концерта на Coldplay, тя все още събира парчетата от живота си, включително и че търси нова работа.
1 Костадинов
20:44 20.12.2025
2 Евгени от Алфапласт
20:44 20.12.2025
3 Сила
20:47 20.12.2025
4 Кой
20:48 20.12.2025
5 Верно ли
Коментиран от #17
20:48 20.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мама на тате
Коментиран от #9
20:50 20.12.2025
8 Запознат
20:53 20.12.2025
9 Тъпотията
До коментар #7 от "Мама на тате":Не ходи по животните! Това какво общо има?
Коментиран от #12
20:54 20.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Знае
Коментиран от #13, #15
20:59 20.12.2025
12 Пампаец
До коментар #9 от "Тъпотията":Ми общото е , че е зарязала мъжът си , защото не и е плащал като му дава . И е отишла да дава на босът си защото и е плащал като му дава . Обаче и е плащал не със свои , а с пари на фирмата за това, че му дава извънредно , а не за това , че работи за фирмата извънредно . В следствие на което фирмата е изгонила от работа и двамата . И сега булката с ниска социална отговорност се изкарва много морална лъжейки , че е напуснала по собствено желание.
Коментиран от #14
21:08 20.12.2025
13 Факт
До коментар #11 от "Знае":Много семейства са като терористични клетки срещу всеки, който не им се побира в представите! Макар да заместват любовта между тях с омраза към другите
Коментиран от #20
21:11 20.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пустиня(к)
До коментар #11 от "Знае":Таа клауза е неписана у сека фирма: "Не си вади онаа работа тама, дет си вадиш леба!"
21:15 20.12.2025
16 Факт
До коментар #14 от "Тоест":Като да си хванат в крачка!
Коментиран от #19
21:17 20.12.2025
17 Рогач
До коментар #5 от "Верно ли":Никой не я е карал тази да си набута профилът в социалните мрежи насила. Никой не я е накарал насила да прави интим с шефът си и да се натиска с него на обществено място , за съответните облаги разбира се ! Що не се е хванала с портиерът , или чистачът на фирмата ? Щото от тях не зависи професионалната и кариера , нали ? Да си разсипеш семейството и да обречеш децата си на безбащинство правейки пълна програма на Кама Сутра с боса си явно е константа за висок женски морал и семейнопригодност.
Коментиран от #18
21:17 20.12.2025
18 Верно ли
До коментар #17 от "Рогач":Ква кама сутра бе? Двамата са се прегърнали на някакъв концерт!
21:23 20.12.2025
19 Има
До коментар #16 от "Факт":Само две причини за да те хванат в крачка ! Защото си глупав , или защото не можеш да се контролираш ! Всички останали са производни на тези !
21:24 20.12.2025
20 Знае
До коментар #13 от "Факт":Много държавни частни фирми и корпорации карат служителите си да подписват Кодекс от етични норми, като нарушаването му води до тяхното автоматично уволннение. Причината за тове е както причинена вреда в следствие некоректното толериране на любовникът за сметка на други , по кадърни от него служители на фирмата . Така и определени закани в някой щати позволяващи на зарязаният съпруг да търси финансово обезщетение за разрушеното му семейство от любовникът на семейсният си партньор , но и от фирмата в която те са работили , за това , че тя е допуснала това да се случи . Колкото и невероятно да ти звучи има щати в които такъв закон съществува и това също е причина фирми да карат служителите си да подписват такива закони. Не е коректно единслужител чрез кревата да прави кариера за сметка на другите , по кадърни от него , нали ?
21:31 20.12.2025