Новини
Любопитно »
Джон Бон Джоуви става на 64 г. днес

Джон Бон Джоуви става на 64 г. днес

2 Март, 2026 07:44 2 393 14

  • джон бон джоуви-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на музиканта

Джон Бон Джоуви става на 64 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 2 март рожден ден има едно от големите имена на световната рок сцена - Джон Бон Джоуви. Музикант, певец, композитор и актьор, той е носител на редица награди, част е от Залата на славата на авторите на песни и е включен в Rock and Roll Hall of Fame след безпрецедентен вот от феновете през 2018 г, пише radio1rock.bg.

Започнал своята кариера на 18-годишна възраст през 1980 година, той разчупва стереотипа за шеметния живот от типа „секс, наркотици и рокендрол“. Покорител на женските сърца, но отдаден на семейството. Това е фронтменът на Bon Jovi, който е роден през 1962-ра година в Ню Джърси и днес празнува своя 63-ти рожден ден.

По случай празника на големия рок музикант ви представяме интересни факти за него:

► Джон Бон Джоуви има двама брата. Тримата имат италианско потекло от страната на своя баща, който е бил бръснар. По майчина линия той има германско и руско потекло.

► Започва работа още от дете, за да подпомага семейството си. Първата му работа е продавач на вестници.

► Жени се за ученическата си любов - Доротеа Хърли през 1989 г. в Graceland Chapel в Лас Вегас и са заедно и до днес. Имат четири деца – една дъщеря – Стефани и трима сина – Джеси Джеймс, Джейкъб и Ромео Джон.

► Има записани два солови албума "Blaze of glory" (1990 г.) and "Destination anywhere" (1997 г.) и продадени над 100 милиона албума с групата му.

► През 2009 Джон е въведен в Залата на славата на Ню Джърси, а заедно с Ричи Самбора е вписан в Залата на славата на авторите на песни.

► През 1996 година списание People го нарежда сред най-красивите мъже на света. 4 години по-късно същото списание го определя за "Най-сексапилната рок звезда".

► Определя за свои идоли Франк Синатра и Брус Спрингстийн.

► Освен музикант, Джон Бон Джоуви е и актьор. Има няколко филмови роли - "Moonlight and Valentino", "The Leading Man", "Destination Anywhere", "Homegrown", "Little City", "No Looking Back", "Row Your Boat", "U-571", както и няколко епизодични роли в ТВ сериалите "Сексът и градът и "Али Макбийл".


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жив и здрав

    16 3 Отговор
    Голем пич! Помага на бедните хора и не парадира с това.

    12:01 02.03.2025

  • 4 Име

    16 3 Отговор
    Да е жив и здрав!

    12:02 02.03.2025

  • 5 ЕЛЛИН

    16 4 Отговор
    Достоен за уважение не само като музикант , но и като човек . Миналата година през септември по време на заснемането на видеоклипа “The People’s House” от албума “Forever” върху мост спаси жена от самоубийство!

    12:02 02.03.2025

  • 6 Прецакан

    12 1 Отговор
    Преди 35 години вярвахме, че скоро ще ги видим. Вместо това Джон лично отказваше концерти в София, макар да беше многократно канен и да минаваше от тук на път за Атина или Истанбул. Накрая все пак се домъкна веднъж, за да си изгуби гласа по средата на концерта. Така и никога не чухме на живо големите хитове, които пускаха всеки ден по радиата.

    13:26 02.03.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    7 0 Отговор
    Някога го харесвах но после спрях нещо много му стана сладникава музиката ,Дже не бих казал ,че е рок по скоро поп рок . И като е написано в един коментар , дойде да пее и загуби глас . Вече не е модерен и а доста по добри от него и от неговото поколение .

    15:12 02.03.2025

  • 9 Сори

    5 1 Отговор
    В крайна сметка обаче, идват Гънс енд роузес, мадър фъкърс! Когато Слаш изсвири соло, Вселената замлъква!

    19:09 02.03.2025

  • 10 64ти, не 63ти!!!

    3 0 Отговор
    Роден е 1962, а 2026-1962 колко е?! Оправете си математиката и после драскайте, иди.оти такива!

    07:48 02.03.2026

  • 11 И докато

    0 2 Отговор
    Е жив няма да дойде в България за концерт което е жалко 😁

    07:53 02.03.2026

  • 12 Гергана Лазарова в предаването

    2 1 Отговор
    “Неделя 88” ги обяви като Бон Жовѝ.
    После дълго търкаляха това Бон Жовѝ докато не дойде вятърът на прЕмяната.
    За мен ‘Жони е един кресльо, но пиклите друго разправят.
    То на тях и един пръст да им покажеш те ще се радват и ще се смеят.
    Нищо особено, само рекламата на заглавието му голяма.

    07:54 02.03.2026

  • 13 Стас

    2 0 Отговор
    Джон Бон Джоуви става на 64 г. днес......роден през 1962-ра година в Ню Джърси и днес празнува своя 63-ти рожден ден. КОЕ Е ВЯРНОТО?!?!?! ХА,ДЕ!!!!

    07:55 02.03.2026

  • 14 ‘Жонката и той

    1 1 Отговор
    окъса камшика…
    Крякаше някога и подскачаше с дрънкалото, обаче го налазиха годините и него.
    Вече мирише на 70.

    08:01 02.03.2026