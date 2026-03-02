Джон Бон Джоуви става на 64 г. днес

На днешния 2 март рожден ден има едно от големите имена на световната рок сцена - Джон Бон Джоуви. Музикант, певец, композитор и актьор, той е носител на редица награди, част е от Залата на славата на авторите на песни и е включен в Rock and Roll Hall of Fame след безпрецедентен вот от феновете през 2018 г, пише radio1rock.bg.

Започнал своята кариера на 18-годишна възраст през 1980 година, той разчупва стереотипа за шеметния живот от типа „секс, наркотици и рокендрол“. Покорител на женските сърца, но отдаден на семейството. Това е фронтменът на Bon Jovi, който е роден през 1962-ра година в Ню Джърси и днес празнува своя 63-ти рожден ден.

По случай празника на големия рок музикант ви представяме интересни факти за него:

► Джон Бон Джоуви има двама брата. Тримата имат италианско потекло от страната на своя баща, който е бил бръснар. По майчина линия той има германско и руско потекло.

► Започва работа още от дете, за да подпомага семейството си. Първата му работа е продавач на вестници.

► Жени се за ученическата си любов - Доротеа Хърли през 1989 г. в Graceland Chapel в Лас Вегас и са заедно и до днес. Имат четири деца – една дъщеря – Стефани и трима сина – Джеси Джеймс, Джейкъб и Ромео Джон.

► Има записани два солови албума "Blaze of glory" (1990 г.) and "Destination anywhere" (1997 г.) и продадени над 100 милиона албума с групата му.

► През 2009 Джон е въведен в Залата на славата на Ню Джърси, а заедно с Ричи Самбора е вписан в Залата на славата на авторите на песни.

► През 1996 година списание People го нарежда сред най-красивите мъже на света. 4 години по-късно същото списание го определя за "Най-сексапилната рок звезда".

► Определя за свои идоли Франк Синатра и Брус Спрингстийн.

► Освен музикант, Джон Бон Джоуви е и актьор. Има няколко филмови роли - "Moonlight and Valentino", "The Leading Man", "Destination Anywhere", "Homegrown", "Little City", "No Looking Back", "Row Your Boat", "U-571", както и няколко епизодични роли в ТВ сериалите "Сексът и градът и "Али Макбийл".