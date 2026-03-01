Михаела Василева се издаде, че е финалистка в „Ергенът"

Михаела Василева е сигурна финалистка в петия сезон на „Ергенът”, доверяват от кухнята на шоуто. Съвсем неволно блондинката също се издаде, споделяйки в Инстаграм кадри от партито на екипа в Шри Ланка по случай приключването на шоуто, които вече са изтрити. Така стана ясно, че наистина е стояла до края, пише hotarena.net.
Снимките на предаването вече свършиха, но финалът за зрителите ще се излъчи след няколко седмици. Въпреки че правилата на продукцията изискват имената на победителките да останат тайна, Михаела без да иска сама потвърди, че е спечелила сърцето на най-младия ерген Марин.
Между двамата се забеляза химия още на първата им среща, а общите им моменти в шоуто досега показват, че наистина се харесват.
Предстои да видим дали връзката им ще продължи и извън светлините на прожекторите.
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
19:19 01.03.2026
2 Българин
защо си толкова хубава,
толкова истинска,
толкова женственна.
От слънцето ли си изпратена,
От луната ли си целувана,
От вятъра ли си прегръщана
Или от Бога паднала.
Кажи ми бяла българко
от жена ли си родена
или от четката
на влюбен художник.
Нима си от майка родена
Истинска майка българска
от песен излюпена
или все красотата
от обич изпредана
на вяра богата.
От зората ли свежест си взела
От балкана ли си сила почерпила
и била яка до днес.
Кажи ми бяла българска щерко
на България която си надежда,
копнеж, или обич, вяра,
борба или песен, жена или светлина,
мечта или реалност, или всичко заедно?
Ех ти неповторима вълшебнице
моя омайна българска тайна...
19:20 01.03.2026
3 Евгени от Алфапласт
19:24 01.03.2026
4 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
19:24 01.03.2026
5 Тази ще търси портфейл
19:30 01.03.2026
6 Гъдю машиниста
Коментиран от #8
19:39 01.03.2026
7 ами,
19:54 01.03.2026
8 ха ха
До коментар #6 от "Гъдю машиниста":Цена ще питаш за краварката в десния ъгъл,това можеш да си позволиш.
19:56 01.03.2026