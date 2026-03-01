Новини
Михаела Василева се издаде, че е финалистка в „Ергенът"

1 Март, 2026 19:17 1 066 8

Блондинката сподели в Инстаграм кадри от партито на екипа в Шри Ланка по случай приключването на шоуто

Михаела Василева се издаде, че е финалистка в „Ергенът" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Михаела Василева е сигурна финалистка в петия сезон на „Ергенът”, доверяват от кухнята на шоуто. Съвсем неволно блондинката също се издаде, споделяйки в Инстаграм кадри от партито на екипа в Шри Ланка по случай приключването на шоуто, които вече са изтрити. Така стана ясно, че наистина е стояла до края, пише hotarena.net.

Снимките на предаването вече свършиха, но финалът за зрителите ще се излъчи след няколко седмици. Въпреки че правилата на продукцията изискват имената на победителките да останат тайна, Михаела без да иска сама потвърди, че е спечелила сърцето на най-младия ерген Марин.




Между двамата се забеляза химия още на първата им среща, а общите им моменти в шоуто досега показват, че наистина се харесват.

Предстои да видим дали връзката им ще продължи и извън светлините на прожекторите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    2 1 Отговор
    Като я гледам - връзки ! Даже и със секс не е пробила !

    19:19 01.03.2026

  • 2 Българин

    3 0 Отговор
    Кажи ми бяла българко
    защо си толкова хубава,
    толкова истинска,
    толкова женственна.
    От слънцето ли си изпратена,
    От луната ли си целувана,
    От вятъра ли си прегръщана
    Или от Бога паднала.
    Кажи ми бяла българко
    от жена ли си родена
    или от четката
    на влюбен художник.
    Нима си от майка родена
    Истинска майка българска
    от песен излюпена
    или все красотата
    от обич изпредана
    на вяра богата.
    От зората ли свежест си взела
    От балкана ли си сила почерпила
    и била яка до днес.
    Кажи ми бяла българска щерко
    на България която си надежда,
    копнеж, или обич, вяра,
    борба или песен, жена или светлина,
    мечта или реалност, или всичко заедно?
    Ех ти неповторима вълшебнице
    моя омайна българска тайна...

    19:20 01.03.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Сега ако излезе и че е стриптизьорка, цена няма (образно казано, знаем, че има, но...колко?).😎

    19:24 01.03.2026

  • 4 Българин

    5 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    19:24 01.03.2026

  • 5 Тази ще търси портфейл

    2 1 Отговор
    Ако се съди по погледа на тази млада дизайнерка, Марин го чака участта на Евгени от предишния сезон на "Ергенът".

    19:30 01.03.2026

  • 6 Гъдю машиниста

    3 1 Отговор
    Цена?

    Коментиран от #8

    19:39 01.03.2026

  • 7 ами,

    1 0 Отговор
    Лика прилика като два стръка иглика са си с Марин.Другите жени ориентирани към него не са нищо особено и не му подхождат дори визуално.

    19:54 01.03.2026

  • 8 ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гъдю машиниста":

    Цена ще питаш за краварката в десния ъгъл,това можеш да си позволиш.

    19:56 01.03.2026