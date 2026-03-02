Новини
Дим се издига над американското посолство в Кувейт

2 Март, 2026 08:12 847 27

В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки

Дим се издига над американското посолство в Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт, предаде Ройтерс, като се позова на днешен разказ на очевидец, съобщи БТА.

В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

На територията на Кувейт се намират няколко американски бази, в това число и базата „Арифджан“, в която е изнесеният щаб на сухопътния компонент на Военното командване на САЩ за Близкия изток, припомня Франс прес. Американската армия поддържа също така складове с боеприпаси в Кувейт. Във военновъздушната база „Али ас Салем“ е разположена голяма американска експедиционна ескадрила, както и бойни дронове "Ем Кю 9 Рийпърс", пише БТА.

В събота Кувейт беше разтърсен от мощни експлозии, предаде Асошиейтед прес. Държавната новинарска агенция КУНА съобщи, че кувейтската армия е прехванала ракети в своето въздушно пространство. Кувейтското министерство на отбраната каза, че базата „Али ас Салем“ е била атакувана с балистични ракети, всички от които са били прехванати от кувейтските военновъздушни сили и от системите за противовъздушна отбрана. Отломки от прехваната ракета са ранили 3 кувейтски военни, предаде Франс прес, като се позова на кувейтското министерство на отбраната. Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни съобщи, че в базата „Али ас Салем“ има и италиански военни, които са невредими. Нанесени са значителни щети по пистата на базата, добави министърът, цитиран от АНСА.

Говорител на кувейтската Агенция за гражданско въздухоплаване заяви, че дрон е взел на прицел кувейтското международно летище, като няколко служители са пострадали леко при удара. Нанесени са били материални щети на Първи терминал на аерогарата. В изявление на министерството на външните работи на Кувейт, цитирано от КУНА, се казваше, че страната си запазва правото да се защити.


Кувейт
  • 1 реалистъ

    9 7 Отговор
    Стана като Киев за три дни...

    Коментиран от #18

    08:13 02.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    16 0 Отговор
    Явно там са опекли говеждото в чест на дъ греат американ арми бютюфуул.

    08:15 02.03.2026

  • 3 честен ционист

    11 16 Отговор
    Янките затова си демонтираха паметника и почти вече са закрили посолството в София.

    Коментиран от #7, #13

    08:15 02.03.2026

  • 4 Сталин

    17 1 Отговор
    Както казват арабите - убий еврей и отиваш в рая

    08:15 02.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    След ударите срещу Кипър ЕС обяви война на Иран.Германия и Франция се включват в ударите срещу Иран.Честита война Сънчовци

    Коментиран от #10, #15, #25

    08:16 02.03.2026

  • 6 Сталин

    14 1 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    08:16 02.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    9 0 Отговор
    Черен дим-- сатанински папа, сатанински равин.

    08:16 02.03.2026

  • 9 има красиво видео

    11 0 Отговор
    Американски F-15 беше свален над Кувейт, вероятно с "приятелски огън"

    08:17 02.03.2026

  • 10 Сталин

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тези западни мародери от Франция , Германия Англия помагаха още от първия ден на кошерните терористи

    08:17 02.03.2026

  • 11 Ми щом няма ранени

    8 1 Отговор
    Защо има линейки. Нищо за всички случай.

    08:18 02.03.2026

  • 12 Пич

    14 1 Отговор
    Тези кравари и евреи са напълно неадекватни, и стратегически неграмотни !!! От мощното им реване достигам до извода, че те най сериозно са градили стратегии върху очакванията, че като гръмнат няколко пъти, Иран ще легне като кутре и ще чака дали ще го погалят, или ще го избират!!! Ама ритнаха вълча порода, която се обърна и им съдра гащите, и тия идиоти не знаят какво да правят, освен да се оплакват, че кучето хапе!!!

    08:18 02.03.2026

  • 13 Добро утро

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Много поздрави от Банско.

    08:18 02.03.2026

  • 14 Ми щом няма жертви

    8 1 Отговор
    Значи са избягали да ге.

    08:19 02.03.2026

  • 15 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Как така без Полска К?

    08:19 02.03.2026

  • 16 Леле

    1 7 Отговор
    Чалмарите така настъпиха мотиката, че ще летят на талази при аллаха.

    Коментиран от #27

    08:20 02.03.2026

  • 17 Сталин

    6 0 Отговор
    Всички американски посолства по света трябва да бъдат запалени ,тези терористи трябва да бъдат гонени и убивани навсякъде,в САЩ вече започнаха джихад ,вчера мюсюлманин застреля петима души реднеци в бар

    08:21 02.03.2026

  • 18 Хахахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    Да, а Путин взима територии, а тръмпчо и еврейския му приятел взимат дебелото всички знаем къде

    08:21 02.03.2026

  • 19 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ОЩЕЕЕ !М..... ОБОРСКА

    08:22 02.03.2026

  • 20 Шопо

    4 0 Отговор
    Замириса на кравешко печено

    08:22 02.03.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    И пламъци трябва да има, много пламъци...

    08:22 02.03.2026

  • 22 Скоро и в други държави

    2 0 Отговор
    и градове на арабския п-в.

    08:22 02.03.2026

  • 23 Иван

    1 0 Отговор
    Кувейт и летище София-- вечна дружба! Надежда Нейнски е гарант.

    08:23 02.03.2026

  • 24 Какво

    1 0 Отговор
    Стана с укритието , което удариха иранците ,било е под синегога нито синигогата я има нито осем сгради наоколо толкова е била мощна ракетата . А долу в подземието е било пълно с уплашени евреи , та не се знае колко са жертвите , отмъщение да децата в училището .

    08:24 02.03.2026

  • 25 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ама те Нато до Украйна не успяха да стигнат за 5 години, а до Иран не ми се мисли, сигурно ще им отнеме десетилетия, между другото руските герои освободиха Гришино, работата за укрите отива към своя край

    08:25 02.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Леле":

    Реджеп Тайп Ердоган преди тях.

    08:25 02.03.2026