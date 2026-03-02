Дим се издига над американското посолство в Кувейт

Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт, предаде Ройтерс, като се позова на днешен разказ на очевидец, съобщи БТА.
В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки.
Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.
На територията на Кувейт се намират няколко американски бази, в това число и базата „Арифджан“, в която е изнесеният щаб на сухопътния компонент на Военното командване на САЩ за Близкия изток, припомня Франс прес. Американската армия поддържа също така складове с боеприпаси в Кувейт. Във военновъздушната база „Али ас Салем“ е разположена голяма американска експедиционна ескадрила, както и бойни дронове "Ем Кю 9 Рийпърс", пише БТА.
В събота Кувейт беше разтърсен от мощни експлозии, предаде Асошиейтед прес. Държавната новинарска агенция КУНА съобщи, че кувейтската армия е прехванала ракети в своето въздушно пространство. Кувейтското министерство на отбраната каза, че базата „Али ас Салем“ е била атакувана с балистични ракети, всички от които са били прехванати от кувейтските военновъздушни сили и от системите за противовъздушна отбрана. Отломки от прехваната ракета са ранили 3 кувейтски военни, предаде Франс прес, като се позова на кувейтското министерство на отбраната. Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни съобщи, че в базата „Али ас Салем“ има и италиански военни, които са невредими. Нанесени са значителни щети по пистата на базата, добави министърът, цитиран от АНСА.
Говорител на кувейтската Агенция за гражданско въздухоплаване заяви, че дрон е взел на прицел кувейтското международно летище, като няколко служители са пострадали леко при удара. Нанесени са били материални щети на Първи терминал на аерогарата. В изявление на министерството на външните работи на Кувейт, цитирано от КУНА, се казваше, че страната си запазва правото да се защити.
