Филип Киркоров се разплака по време на концерт заради баща си

2 Март, 2026 07:16 825 11

  • филип киркоров-
  • бедрос киркоров-
  • концерт-
  • разплака

Бедрос Киркоров почина на 18 март 2025 г.

Филип Киркоров се разплака по време на концерт заради баща си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът Филип Киркоров се разплака по време на концерт, съобщи Channel Five. Той не можа да сдържи сълзите си по време на изпълнението на песента „Ти си с нас“. След това на сцената бе показан баща му, народният артист на Русия Бедрос Киркоров.

„Имах щастието да познавам и да бъда приятел с много от тези велики артисти. Светлината на тези хора е толкова ярка, че все още не оставя място за тъжни или скръбни мисли за тях. Хората си отиват, но докато животът ни продължава, ние трябва да ценим всеки миг“, заяви певецът от сцената.

Бедрос Киркоров почина на 18 март 2025 г. В края на септември 2024 г. Филип Киркоров заяви, че баща му е вкъщи поради влошено здравословно състояние. Певецът призна, че 92-годишният Киркоров е слаб, но е изписан от болницата.

През януари Mash съобщи, че на 20 декември Бедрос Киркоров е приет в интензивно отделение в тежко състояние поради лечение с алтернативна медицина.


  • 1 мда

    6 1 Отговор
    Тоя е руския Азис

    07:24 02.03.2026

  • 2 Емииии…

    1 2 Отговор
    Да поплачем заедно,… значи…
    за моя тати…

    07:24 02.03.2026

  • 3 Жалък

    4 3 Отговор
    хондурасТ…

    07:26 02.03.2026

  • 4 хаберих

    3 0 Отговор
    Тя, след първа среща:
    - Ще се радвам, пак да вечеряме?!
    - Още ли си гладна, ма?!

    07:27 02.03.2026

  • 5 Цар Карлос Червенооки Българомразец

    0 0 Отговор
    Когато си поръчаш Азис от Алиекспрес, получаваш това на снимката

    07:52 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 смок

    0 0 Отговор
    Още колко килограма злато ще си тури на главата тоя?!

    07:58 02.03.2026

  • 8 Ццц

    0 1 Отговор
    Скъпи евроатлантици, без този на снимката, Зеленски щеше да е аниматор в някой детски кът в Кривой рог. Да се маймуни на децата, а те да го заплюват. 🤣

    08:04 02.03.2026

  • 9 Българският

    0 0 Отговор
    Сандокан.
    С двата ножа… Сандо, Сандокан…

    08:04 02.03.2026

  • 10 ДавАйте друзя

    0 0 Отговор
    да паплачем за мой папа…

    08:07 02.03.2026

  • 11 Купейките

    0 0 Отговор
    Сме най Големите Фенове

    На Киркоров.

    Нашия Любим Носител

    На Руските Семейни и Традиционни Ценности.

    08:19 02.03.2026