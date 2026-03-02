Филип Киркоров се разплака по време на концерт заради баща си

Певецът Филип Киркоров се разплака по време на концерт, съобщи Channel Five. Той не можа да сдържи сълзите си по време на изпълнението на песента „Ти си с нас“. След това на сцената бе показан баща му, народният артист на Русия Бедрос Киркоров.

„Имах щастието да познавам и да бъда приятел с много от тези велики артисти. Светлината на тези хора е толкова ярка, че все още не оставя място за тъжни или скръбни мисли за тях. Хората си отиват, но докато животът ни продължава, ние трябва да ценим всеки миг“, заяви певецът от сцената.

Бедрос Киркоров почина на 18 март 2025 г. В края на септември 2024 г. Филип Киркоров заяви, че баща му е вкъщи поради влошено здравословно състояние. Певецът призна, че 92-годишният Киркоров е слаб, но е изписан от болницата.

През януари Mash съобщи, че на 20 декември Бедрос Киркоров е приет в интензивно отделение в тежко състояние поради лечение с алтернативна медицина.