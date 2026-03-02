Новини
Свят »
Кипър »
Британската военновъздушна база в Кипър е станала обект на иранска атака

Британската военновъздушна база в Кипър е станала обект на иранска атака

2 Март, 2026 09:06 1 743 59

  • иран-
  • кипър-
  • великобритания-
  • военна база-
  • акротири

Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“ срещу базата в Акротири, която е най-голямата военна база на Великобритания в региона

Британската военновъздушна база в Кипър е станала обект на иранска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кипърските власти и президентът на страната Никос Христодулидис потвърдиха, че базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири (Югоизточен Кипър) е била обект на атака с ирански дрон „Шахид“ тази нощ, съобщават Ройтерс и в. „Сайпръс мейл“, предаде БТА.

„Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция“, заяви Христодулидис днес, след като потвърди информацията за атаката с дрон срещу британската база, информира Ройтерс.

В своя публикация в социалните мрежи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис също потвърди нападението и съобщи, че кипърските власти „следят ситуацията“, а „компетентните органи незабавно са активирали необходимите протоколи за сигурност“, пише „Сайпръс мейл“. По думите на Летимбиотис заради възникналата ситуация е бил свикан и националният съвет за сигурност, а правителството е в „постоянна координация“ с властите на британската база и с правителството в Лондон.

Рано тази сутрин британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“ срещу базата в Акротири, която е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

След нападението с дрон властите на британската база в Акротири са планирали временното преместване на несъществения персонал като предпазна мярка, се посочва в съобщение на Администрацията на суверенните бази, цитирано от Ройтерс. „Другите съоръжения, които Великобритания има на острова, ще продължат да функционират нормално“, се казва още в съобщението.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не гласувайте

    32 9 Отговор
    За партии на атлантическите терористи

    Коментиран от #31

    09:09 02.03.2026

  • 2 555

    18 3 Отговор
    Вторият самолетоносач в Средиземно море ли е?

    09:09 02.03.2026

  • 3 Ганьо

    31 3 Отговор
    А бе до вчера се радвахте на военни бази на американци, как е...тези хиени вземат каквото им трябва у бягат...

    09:09 02.03.2026

  • 4 ПО ТОЧНО

    20 3 Отговор
    НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНО

    09:10 02.03.2026

  • 5 Странно

    18 3 Отговор
    Вчера кипърски министър каза ,че няма такова нещо. Ингилизите си измислят, ама бяха опровергани.

    09:10 02.03.2026

  • 6 Последния кин Еф

    6 3 Отговор
    Безмер е в пламъци

    09:11 02.03.2026

  • 7 Сталин

    19 2 Отговор
    Сега цървулите освен в Украйна,ще ви пращат и в Иран да мрете за ционизма и исраhell,както казва Сатаняху който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит

    09:11 02.03.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 5 Отговор
    Страх тресе англетата! Дано да ужищожат цялата им база!

    Коментиран от #27

    09:11 02.03.2026

  • 9 базата в Акротири ли

    14 3 Отговор
    НЕ участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция ? Олееее..... атлантически лъжи .....

    09:11 02.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    4 9 Отговор
    След ударите срещу Кипър ЕС обяви война на Иран.Германия и Франция се включват в ударите срещу Иран.

    09:12 02.03.2026

  • 11 Фен

    12 3 Отговор
    А нашето летище, кога? И НАТО какво прави сега? Мрази Тръмп, или спазва великият член 5? Или ще се ушомоли, както ще направи и ако ударят по нас?

    Коментиран от #13, #15, #33

    09:13 02.03.2026

  • 12 Хахаха

    11 3 Отговор
    Уж беше само едно дронче. Кажете за балистичните ракети, че наред е и летище София!

    09:14 02.03.2026

  • 13 Путин

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Ти си чакай реда, и той ще дойде...бързай бавно...

    09:15 02.03.2026

  • 14 ХиХи

    8 2 Отговор
    Мани ги тия англета, един бавен дрон не можеха да фанат

    09:15 02.03.2026

  • 15 Последния кин Еф

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Не четеш ли - вече ни удариха

    09:15 02.03.2026

  • 16 ахахаха

    7 9 Отговор
    Хаменей е вярвал в силата на руското и кихайско пво и е останал в резиденцията си надявайки се поне не предупреждение за атака, за да се скрие под земята. Но не.

    Коментиран от #38

    09:16 02.03.2026

  • 17 Давайте Аятоласи

    2 8 Отговор
    Издухани .

    Вкарайте сега и Англичаните да ви думкат

    Не вид стигат САЩ и Израел

    Давайте вкарайте и Англичаните в кашата

    Хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #35

    09:16 02.03.2026

  • 18 Епично Гневен

    9 0 Отговор
    Искам да бъда ясен пред Христодулидис : Британската база в Кипър е суверенна британска територия която сами сте им отстъпили!!! Така че вашата страна няма нищо със случая и няма за какво да се тръшкате и шашкате!

    „Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция“, заяви Христодулидис

    09:16 02.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защо ли

    6 1 Отговор
    Там има голям комплекс от радари, които се използват за атакуване и насочване на ракети над Иран.

    Коментиран от #56

    09:19 02.03.2026

  • 21 Искам да бъда ясен

    10 4 Отговор
    Хората в нашата страна мразят атлантизма и атлантическите милитаристи и нацисти. Не желаят и заводи за барути в България. Не желаят окупаторите НАТО

    09:20 02.03.2026

  • 22 ВВП

    5 3 Отговор
    Руснаците трябва да ликвидират базата в Кипър ..Те са опастност за РФ.и за интересите им в Сирия...Веднага .

    09:21 02.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Запознат

    6 1 Отговор
    Има материали щети ,убити и ранени при удара .
    Свален е американски Ф-15 в Кувейт ,пилотите са живи .

    09:23 02.03.2026

  • 26 ВВП

    5 1 Отговор
    Атлантъзмтт е опасен за здравето на еврейските заселници в Израил..Много Тягаво става .да благодарят на рижия толуп, и на Биби..

    09:23 02.03.2026

  • 27 Тимур

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Смени вица

    09:24 02.03.2026

  • 28 Топчията

    4 2 Отговор
    Сега е момента руснаците до омлатят базата с далекобойни ракети и да го пишат на Иран ,па после ходи доказвай .

    09:24 02.03.2026

  • 29 Не гласувайте

    8 0 Отговор
    За партии на атлантическите терористи. Атлантиците са болни хора. Забравете ги за винаги

    09:24 02.03.2026

  • 30 Пич

    7 0 Отговор
    А аз ще кажа друго! Това ми прилича на британска постановка, която ще им "даде казус бели" да се намесят във войната, за да докопат нещо и те!!! Защо?! Ами защото не само Иран, никой не би бил толкова тъп, че да прати дрон на хиляди километри, който освен че фасулски лесно ще бъде свале, няма потенциал за никакви сериозни щети, които да нанесе върху базата!!! Аз бих пратил хиперзвукова ракета каквито Иран има. Тя трудно ще бъде свалена, и ще нанесе сериозни щети! А вие...?! А дрон ли бихте ударили?! Все едно да гръмнеш пиратка колкото да дадеш причина на някой да те набие!? Край нямат английските номера!

    09:24 02.03.2026

  • 31 Муухахахихихи

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Не гласувайте":

    Гласувйте само за партии близки до руския агресор-терорист.......ха ха ха ха ха...........

    09:26 02.03.2026

  • 32 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    7 2 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж !

    09:26 02.03.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Няма как да ползват член 5, след като сами са започнали действията. Не, че им дреме де... Който не е осъзнал, че законите от последните десетилетия не струват даже цената на хартията, на която са написани, живее в пълна заблуда...

    09:27 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 666

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Давайте Аятоласи":

    Англичаните отдавна са превзети от евреите. В "демикрацията" ли вярваш, пи тек?

    09:28 02.03.2026

  • 36 Мишел

    6 1 Отговор
    Има ли разлика между военни бази на САЩ и военни бази на Англия, от които самолети на САЩ атакуват Иран?

    09:28 02.03.2026

  • 37 Митя Бомбата

    2 2 Отговор
    Ще пада ядрото в Техеран.

    09:28 02.03.2026

  • 38 Историк

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "ахахаха":

    Кое не разбра бе пррррр ∆ льооо ,хората десетки пъти го повториха ,че Хаменей се е движел свободно и е решил да стане мъченик като с жертва ,по този начин сплотява страната и шиитите в Близкия Изток срещу американоизраелската агресия .

    Коментиран от #45, #51

    09:28 02.03.2026

  • 39 Искам да бъда още по ясен !

    5 3 Отговор
    Хората в нашата страна мразят атлантизма и атлантическите милитаристи и нацисти. Не желаят и заводи за барути в България. Не желаят окупаторите НАТО

    Коментиран от #40, #43

    09:29 02.03.2026

  • 40 Копейка

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Искам да бъда още по ясен !":

    Не на еврото! Коце Циганина ни каза че ще приемем долара!

    09:30 02.03.2026

  • 41 Нека да изгори

    4 1 Отговор
    базата за педофили в Акротири ! Не на атлантическите педофили и извратеняци. НЕ на педофилското НАТЮ

    Коментиран от #53

    09:31 02.03.2026

  • 42 Някой

    3 2 Отговор
    След референдум в България да се забрани да има чужди военни бази и войски. С позволение тук само при помощ след нападение.

    Коментиран от #55

    09:31 02.03.2026

  • 43 Копейкотрошач

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Искам да бъда още по ясен !":

    Колко минути ще ти издържи вратленцето?

    09:31 02.03.2026

  • 44 ВВП

    3 3 Отговор
    Никой няма да реве за стърмър и за рижия толуп...Никой..

    Коментиран от #47

    09:32 02.03.2026

  • 45 Пак аз

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    Аятолаха умря като мъченик,а путлер пета година се е заровил в бункера под Урал.

    09:33 02.03.2026

  • 46 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    3 3 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга

    09:34 02.03.2026

  • 47 Zaxaрова

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "ВВП":

    Ние искрено скърбим за другаря Хомейни!!!

    09:34 02.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Да поизбессим стотина комунета викам

    2 3 Отговор
    По случай влизането на България в еврозоната.

    Коментиран от #54

    09:36 02.03.2026

  • 50 Мишел

    1 1 Отговор
    Над Кувейт е свален самолет McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle на САЩ. Съдбата на американския пилот е неизвестна. Това е трети F15, свален от началото на войната.

    09:36 02.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 НЕ гласувайте

    2 1 Отговор
    За партии на атлантическите терористи, НЕ гласувайте и за канадските туристи !

    09:38 02.03.2026

  • 53 Синчето на Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Нека да изгори":

    Не говори така за нас.....

    09:39 02.03.2026

  • 54 3 март нищожество

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Да поизбессим стотина комунета викам":

    Какъв празник е, знаеш ли?

    09:40 02.03.2026

  • 55 Oня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    Колкото и да се тръшкате като заклани кокошки с антизападните си Лозунги,не забравяйте че сте точно 23,7% Русофилска ГМЕЖ от Народа!А наистина ли си въобразявате че с Похвата "тъп,но упорит" ще постигнете нещо ааа? :)

    /

    09:42 02.03.2026

  • 56 Голем смех

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Защо ли":

    За атаката на САЩ не са ползват радари, само САТЕЛИТИ....ама кой да знай.

    09:43 02.03.2026

  • 57 Без такива Банга Ранга

    0 0 Отговор
    Да не видите летящият кемпер после

    09:45 02.03.2026

  • 58 хаха 🤣

    0 0 Отговор
    Този дрон или телепортиран от иранска територия, или анлотерористите са си взривили шашка в подобие на дрон за да влезнат във войната. 🤣🤣🤣

    09:46 02.03.2026

  • 59 военновъздушна база

    0 0 Отговор
    Трябва да е само въздушна

    09:47 02.03.2026