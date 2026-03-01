Новини
Любопитно »
Вин Дизел с неочаквана реакция към един най-обсъжданите филми

Вин Дизел с неочаквана реакция към един най-обсъжданите филми

1 Март, 2026 15:28 1 148 7

  • sinners-
  • вин дизел-
  • грешници-
  • реакция

"Грешници" безспорно е един от най-добрите филми на годината.", категоричен е актьорът

Вин Дизел с неочаквана реакция към един най-обсъжданите филми - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В света на киното похвалите невинаги звучат искрено. Но когато актьор от ранга на екшън звездата Вин Дизел излезе публично и нарече даден филм "един от най-добрите на годината", това вече е новина, която си заслужава да бъде споделена. Точно това се случи с филма "Sinners" ("Грешници") — продукция, която все по-осезаемо се превръща в културен феномен, след като получи цели 16 номинации за "Оскар", пише actualno.com.

В емоционална публикация в социалните мрежи Дизел не просто поздрави екипа, а подчерта значението на филма отвъд чисто художествените му качества. Според него "Грешници" не е просто силен проект, а произведение със социална и историческа тежест. А когато човек, изградил кариера върху глобални франчайзи и масова публика, говори за "културно значение", това придава допълнителна тежест на думите му.

В дълъг пост в Instagram Дизел признава, че е силно впечатлен и заинтригуван. "Толкова много хубави неща могат да се кажат за този филм", пише той към снимка с актьорите.


Самият актьор обяснява, че свързва сюжета със себе си. Вин Дизел ясно се припознава във филма на няколко нива – не просто като зрител, а като човек, който намира лични и емоционални връзки с историята и героите.

Той се идентифицира с персонажите чрез факта, че самият той е близнак, което го кара да усеща дълбоко представянето на близнаците в сюжета (Майкъл Б. Джордан). Освен това намира връзка с личната си история и корени – режисьорът е роден в Оукланд, същото място като биологичния му баща, и Дизел споделя, че гордостта му е "до небето", докато наблюдава млад творец от неговия град да стига до най-голямата сцена в киното. Той също така се припознава в жанровите и митологични елементи на филма, свързани с фантазия, вампири и чудовища, които са част от личните му интереси и текущи проекти. Накрая, възхищението му към успехите на режисьора и културното значение на филма го кара да възприема "Грешници" не само като художествено произведение, но и като история, в която вижда отразени свои лични, културни и професионални преживявания.

"Грешници" безспорно е един от най-добрите филми на годината.", категоричен е актьорът.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Бе то фрашкано с негри на снимката.🤣

    15:31 01.03.2026

  • 2 Джамбаза

    7 0 Отговор
    Гледал съм и по-тъпи филми от Грешници, но не много по-тъпи.

    15:32 01.03.2026

  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    6 0 Отговор
    От утре литър дизел ще ни струва минимум 5 левро!

    Коментиран от #4

    15:51 01.03.2026

  • 4 ше го пиеш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    през хаспуха

    15:52 01.03.2026

  • 5 Накино

    2 1 Отговор
    Напиши колко ще струва билета за кино , щото инфлацията е към .....%?

    15:55 01.03.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Вярвам му. Бих го гледал ако имах възможност!

    16:38 01.03.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Филма Праведници гледаме всеки ден. Все мръсници се оказват!

    16:39 01.03.2026