Новини
Любопитно »
Бони Блу призна, че най-много харесва секса с девствени мъже

Бони Блу призна, че най-много харесва секса с девствени мъже

2 Март, 2026 08:16 2 100 25

  • бони блу-
  • секс-
  • девствени

"Искам да спя с хора, които не са правили секс от известно време или които са девствени."

Бони Блу призна, че най-много харесва секса с девствени мъже - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалната британска порнозвезда Бони Блу, известна с това, че преспа с 1000 мъже за 12 часа, посочи мъжете, с които най-много се наслаждава да прави секс, пише Daily Star.

В ексклузивно интервю за изданието, Блу призна, че често получава предложения от известни личности.

„Много футболисти и поп звезди се свързват с мен. Вероятно съм имала и политици, но не ги познавам и не мога да ги назова“, каза порномоделът. Британският модел обаче призна, че най-много се наслаждава да прави секс с редовните си фенове и почитатели.

"Искам да спя с хора, които не са правили секс от известно време или които са девствени. Това ми харесва. Предпочитам ги пред тези, които имат дузина други момичета, чакащи на опашка."

В същото интервю Бони Блу се застъпи за мъжете с наднормено тегло и заяви, че най-секси черта на човек не е външният му вид, а самочувствието.

По-рано Бони Блу обяви за бременността си. Това се случи след поредния секс маратон на порнозвездата, в който участваха 400 мъже.


Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щок

    2 1 Отговор
    каза порномоделката.

    08:19 02.03.2026

  • 2 Бони блу

    2 1 Отговор
    Да роди няколко деца
    Да остави нещо след себе си

    08:20 02.03.2026

  • 3 Освалдо Риос

    4 1 Отговор
    Права е Бони, и най-грозният мъж има шанс дори и с най-красивата жена, обратното обаче не е вярно.

    08:20 02.03.2026

  • 4 цербер

    0 2 Отговор
    Аз не съм девствен ,но бих се гушкал с тази,русата.

    08:20 02.03.2026

  • 5 Хахаха

    10 2 Отговор
    Аз съм девствен, но няма да и пусна! Нека и подскача мидата от възбуда, ама няма!

    08:20 02.03.2026

  • 6 Скъсан километраж

    5 0 Отговор
    И аз искам нова кола, ама парите ми стигат само за таралясник на милион километра.

    08:20 02.03.2026

  • 7 О времена, о нрави!

    7 0 Отговор
    Едно време се търсеха девствени моми. Днес женорята се хвалят, че са преспали с по 1 000 и повече мъже и изтъкват, че им е най-приятно да правят секс с девствени мъже?! Накъде отива светът?

    08:23 02.03.2026

  • 8 любим

    2 0 Отговор
    С девственни моми сеха също е гот!

    08:24 02.03.2026

  • 9 файчо

    1 0 Отговор
    Не знам какви времена и какви нрави,ама на жените туй нещо им се прави и после пушат цигари,като ТЕЦ-ови комини.

    08:27 02.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само да източва мъжете не става

    1 1 Отговор
    Трябва и деца да има

    08:29 02.03.2026

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор
    Радваме се за тях!

    08:30 02.03.2026

  • 13 Да,

    9 0 Отговор
    Изключително полезна статия. И Ви плащат за това?????

    08:31 02.03.2026

  • 14 Жалко за Алън Тюринг

    0 0 Отговор
    Който спаси света от германците с тяхната енигма

    08:31 02.03.2026

  • 15 Тя ще ви пусне

    1 0 Отговор
    Поне да е нещо което се лекува.

    08:32 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Курсант

    4 0 Отговор
    Има ли някой да вярва на тия глупости 43 секунди на сеанс за "преспиване".

    08:36 02.03.2026

  • 19 Хмм

    4 0 Отговор
    и за какво е тази статия, за сексуалното възпитание на българските ученици, да опитат и те?

    08:36 02.03.2026

  • 20 Нищо ново

    1 0 Отговор
    само една дълта кулва.

    08:36 02.03.2026

  • 21 Еволюция

    4 0 Отговор
    Като новобранец най много обичах да цепя девици. Сега са ми досадни и безинтересни.Сега най много обичам зрели яки оври с превъртян километраж! Въобще не ме притеснява, че са ги карали хиляди мъже.

    08:42 02.03.2026

  • 22 Венелино

    4 0 Отговор
    брилянтна статия за 8 часа сутринта. Намери си някоя друга работа, моля те!

    08:42 02.03.2026

  • 23 коки

    5 0 Отговор
    ми да се запише учителка в някой техникум...

    08:46 02.03.2026

  • 24 Някой

    5 0 Отговор
    И това защо трябва да е новина? За да ни покажете, че можете да копаете дъното?

    08:51 02.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.