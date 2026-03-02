Бони Блу призна, че най-много харесва секса с девствени мъже

Скандалната британска порнозвезда Бони Блу, известна с това, че преспа с 1000 мъже за 12 часа, посочи мъжете, с които най-много се наслаждава да прави секс, пише Daily Star.

В ексклузивно интервю за изданието, Блу призна, че често получава предложения от известни личности.

„Много футболисти и поп звезди се свързват с мен. Вероятно съм имала и политици, но не ги познавам и не мога да ги назова“, каза порномоделът. Британският модел обаче призна, че най-много се наслаждава да прави секс с редовните си фенове и почитатели.

"Искам да спя с хора, които не са правили секс от известно време или които са девствени. Това ми харесва. Предпочитам ги пред тези, които имат дузина други момичета, чакащи на опашка."

В същото интервю Бони Блу се застъпи за мъжете с наднормено тегло и заяви, че най-секси черта на човек не е външният му вид, а самочувствието.

По-рано Бони Блу обяви за бременността си. Това се случи след поредния секс маратон на порнозвездата, в който участваха 400 мъже.