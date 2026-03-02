Под облаците на конфликта: Българско семейство с две деца остана блокирано в Дубай

Ваня Иванова и Олег Иванов - семейство с две деца заминават за почивка в Дубай, но вместо очакваната ваканция, попадат в извънредна ситуация. След рязко влошаване на обстановката в града, те взимат решение да напуснат по-рано от планираното, притеснени за сигурността си. Опитът им да се приберат обаче се проваля, разказват от Нова телевизия.

Летището в Дубай е затворено, полетите са отменени и семейството остава блокирано на място, заедно с децата си, в условия на нарастващо напрежение и несигурност.

„Вече се чувстваме в безопасност. През предните дни следвахме инструкциите на властите. Трябваше днес вечерта да си пътуваме към София, но в събота сутрин, когато получихме първото известие за удари, се опитахме да пътуваме още същия ден. Дори успяхме да си вземем билети, но впоследствие затвориха летището”, разказа Ваня.

По думите ѝ семейството се е свързало с консулството ни, както и с МВнР, а съветите били едни и същи – да останат в хотела.