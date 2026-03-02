Новини
Под облаците на конфликта: Българско семейство с две деца остана блокирано в Дубай

2 Март, 2026 08:52

"В събота сутрин, когато получихме първото известие за удари, се опитахме да пътуваме още същия ден. Дори успяхме да си вземем билети, но впоследствие затвориха летището”, разказа Ваня Иванова

Под облаците на конфликта: Българско семейство с две деца остана блокирано в Дубай - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Ваня Иванова и Олег Иванов - семейство с две деца заминават за почивка в Дубай, но вместо очакваната ваканция, попадат в извънредна ситуация. След рязко влошаване на обстановката в града, те взимат решение да напуснат по-рано от планираното, притеснени за сигурността си. Опитът им да се приберат обаче се проваля, разказват от Нова телевизия.
Летището в Дубай е затворено, полетите са отменени и семейството остава блокирано на място, заедно с децата си, в условия на нарастващо напрежение и несигурност.
„Вече се чувстваме в безопасност. През предните дни следвахме инструкциите на властите. Трябваше днес вечерта да си пътуваме към София, но в събота сутрин, когато получихме първото известие за удари, се опитахме да пътуваме още същия ден. Дори успяхме да си вземем билети, но впоследствие затвориха летището”, разказа Ваня.

По думите ѝ семейството се е свързало с консулството ни, както и с МВнР, а съветите били едни и същи – да останат в хотела.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 в мазата

    27 0 Отговор
    има чудесни условия

    08:56 02.03.2026

  • 5 Да си бяха направили

    36 3 Отговор
    застраховка “война”.
    Проблемът си е техен.

    08:56 02.03.2026

  • 7 Голяма драма!

    40 2 Отговор
    Късам си потника.

    08:56 02.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    23 10 Отговор
    ЕС обяви война на Иран а САЩ излизат от войната.

    08:57 02.03.2026

  • 9 Нас това

    30 2 Отговор
    какво ни топли?

    08:58 02.03.2026

  • 11 Шопо

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Израел също има хубави курорти

    08:58 02.03.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    39 2 Отговор
    Почвам да събирам капачки за билета ви! Въоръжете се с търпение!

    08:58 02.03.2026

  • 13 Ами сега

    41 0 Отговор
    Всичката фамилия на Таки,Маки,Петьо Еврото,делян и силикон..ките ,блокирани в Дубай,мале,мале,трябва дистанционно ..да управляват страната.

    08:58 02.03.2026

  • 14 Георги

    37 1 Отговор
    ами то МВнР от поне две седмици казва да не се пътува за там. Сега какво, да ги съжаляваме, че въпреки всички предупреждения са отишли на почивка ли?

    Коментиран от #20, #39

    08:58 02.03.2026

  • 15 Сила

    25 2 Отговор
    Кое е Ваня и кое Олег ...не се разбира от фотото !!?

    08:58 02.03.2026

  • 17 Аз почивам

    35 1 Отговор
    по пейките в парковете или на риболов ! Далече съм даже и от "паркирани" самолети ! И долу горе нямам проблеми !
    Чудя им се на "почиващите" в Дубай и др. дестинации от ноя род ! Те не гледат ли ТВ не се ли информират какво и къде става или искат да кажат, че са "почивали" и те там където е недостъпно за "простолюдието" !

    09:00 02.03.2026

  • 19 Спомени от миналото.

    9 4 Отговор
    Тази ситуация ми напомня за ковид когато група българи работещи извън България се опитвахме да се приберем.Не бяха бомби но беше невидимия" враг",вирусът.Беше голямо приключение,но накрая успяхме да се приберем.Няма да разказвам подробности защото е дълго за обяснение.Прибрахме се без помощ от българска страна.Но ще помня случката цял живот.

    09:01 02.03.2026

  • 20 Сила

    21 0 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Е само им виж физиономиите... сигурно не могат да четат !!!?

    09:01 02.03.2026

  • 21 Възраждане

    30 1 Отговор
    За тази специална военна операция се знаеше от месеци. Кой нормален ще ходи на екскурзия в Дубай. То е все едно да си планирал почивка в Донбас през февруари 2022-ра. 300000 войници бяха на границата още декември

    09:01 02.03.2026

  • 22 Звездоброец

    19 0 Отговор
    Нека си почиват хората в Дубай . Тези сигурно са от 15-те хиляди споменавани от Росен Миленов

    09:02 02.03.2026

  • 24 ВВП

    10 1 Отговор
    Аз отивам в Стара планина ,Пирин ,Алтай ,Кавказ..Татрите ,пиринеите ...

    09:02 02.03.2026

  • 26 Механик

    25 0 Отговор
    Отишли на почивка, станала война, купили си билети, нямало полети.
    Ето в това се заключва смисъла на цялата статия.
    Автора обаче е казал същото но с много повече думи. Освен това го е повторил точно ТРИ пъти.
    Изглежда им се плаща на написана буква.
    п.п.
    Колкото за "бедстващото" българско семейство, то тук ме изгубихте. Хич не ми дреме. Да си носят риска, щом им се "почива е Дубай".

    09:04 02.03.2026

  • 27 Гост

    18 0 Отговор
    "Да би мирно стояло, не би чудо видяло!" - Българска народна поговорка!

    09:04 02.03.2026

  • 28 Вашето мнение

    20 0 Отговор
    И сега каква, ние трябва да се чувстваме длъжни да им платим извънредния престой и пътя наобратно?

    09:04 02.03.2026

  • 29 ВВП

    14 1 Отговор
    На плаж не ходя от 1995та ,защото мафията конфискува Черно море ..Бг политиците предадоха България ..ходя по горите ,с Окраинката ,моята немска овчарка..

    Коментиран от #37

    09:05 02.03.2026

  • 31 Лошотията няма граници

    5 18 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Хора,чета ви и не вярвам колко злобни може да сте.Не мислите ли че всеки може да попадне в някаква ситуация и да се нухдае от помощ???Страшно е написаното от много от вас.Недейте така!Помислете в каква ситуация може да попаднете и да се нуждаете от друг да ви помогне!!!Престанете,ще се удавите в собствената ви злоба!

    Коментиран от #40, #50

    09:07 02.03.2026

  • 32 Бай Дън

    10 0 Отговор
    Не може в Дубай без преживяване! Като се завърнат да си направят една почивка и в Донбас!

    09:09 02.03.2026

  • 33 Миньоро

    16 0 Отговор
    Като качвате снимки в социалните мрежи не ревете. Сега за какъв сте ревнали? Да не би МВнР да ви е изпратило там?

    09:09 02.03.2026

  • 34 Ей ся почвам да

    9 0 Отговор
    рева!

    09:10 02.03.2026

  • 35 Хаби ела в Дубай

    9 0 Отговор
    и ква стана тя , Дубай Мубай май всички искат да бягат пт рая на земята

    09:10 02.03.2026

  • 36 българина

    10 2 Отговор
    там където има колониални бази, не се ходи! следващия път ще знаете

    Коментиран от #46, #48

    09:14 02.03.2026

  • 37 животът е един

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "ВВП":

    И кво като не ходиш а море - ти губиш. Пък иначе ще накривиш шапката на бг мафията, от мен да знаеш. Много са ми смешни такива - решат нещо на инат и така сто години живеят апук. Ми ти си прецакания, бе.

    09:17 02.03.2026

  • 38 Рамбо

    5 4 Отговор
    Олег Иванов чий го дири в Дубай и защо не търси помощ от руското посолство? Или ще го пратят на фронта да защитава "Родину мать"

    09:18 02.03.2026

  • 39 помислете бе

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Така е, но ако не знаете - екскурзиите се плащат месеци предварително, до месец преди пътуването ти искат цялата сума. Туроператора до последно ти казва няма проблем, за да не му изгори бизнеса, а и да се откажеш не връщат парите!

    Коментиран от #55

    09:21 02.03.2026

  • 40 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #31 от "Лошотията няма граници":

    А ние четем такива като Вас и не можем да повярваме как може да има толкова промити хора.
    Да, всеки може да "попадне в ситуация", но описания случай няма нищо общо.
    Преди няколко месеца САЩ и Израел атакуваха Иран.
    От 2 месеца насам към Иран пътуват БОЙНИ кораби на САЩ. От 2 месеца Тръмп се заканва да заличи Иран. От две седмици МВнР предупреждава българите да не пътуват в тая посока.
    Вестници писаха, че се очаква война. Телевизия гърмеше, че с е очаква война...
    Къде тук е "ситуацията" поради която трябва да съчувстваме на това семейство? Все едно да плачем за някой, когото сме предупредили, че напред по пътя има дълбок ров, а той е продължил и е паднал в него.

    Коментиран от #45, #47

    09:21 02.03.2026

  • 41 нннн

    11 0 Отговор
    Аз затова не ходя на почивка в Дубай. То и пари нямам, де.
    Не мога да разбера. Някои безразсъдно правят опасни неща. После реват да ги съжалят и спасят(за наша и моя сметка).

    09:22 02.03.2026

  • 42 Ето това е останало след 1878г.

    8 0 Отговор
    Пир по време на чума! Всеки сам решава според умствения и ...... потенциал.

    09:22 02.03.2026

  • 43 При това

    13 0 Отговор
    отдавна очакващо се и нестабилно международно положение да тръгнеш да ваканцуващи в тези региони е буквално безумно нещо !

    09:23 02.03.2026

  • 44 Здрасти

    6 1 Отговор
    Аз като се обърна и гледам на всички тука из блока децата са им в къщите. В сряда са на училище.

    09:23 02.03.2026

  • 45 ижижа

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Хората в околните страни и хора от други дестинации също са блокирани. Човек не може да предвиди всичко. Пълно е с туристи от всички страни там, така че...Просто трбява да им се помогне на тези хора. Лесно е да се каже отстрани - на мен не може да ми се случи. Може!

    Коментиран от #53

    09:24 02.03.2026

  • 46 Амиии

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "българина":

    в БГ-то няма ли колониални военни бази? Къде да се местим, че да няма?

    09:25 02.03.2026

  • 48 верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "българина":

    Това беше невероятно тпо.

    09:27 02.03.2026

  • 50 Пукал

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лошотията няма граници":

    Ами ходи ги спасявай КВО ревеш от дивана !

    09:28 02.03.2026

  • 51 Съсувствам им

    9 0 Отговор
    Но сега за всеки ли, който е попаднал в обсега на атаките ще ни занимавате?
    Всеки си поема риска!
    А Пеевски дали сите прбрал челядтта?
    Много се вълнувам, че той привлича като магнит дронове и бомби!

    09:28 02.03.2026

  • 52 стоян

    1 0 Отговор
    Рев и сополи - останали българи блокирани в Дубай -вода и храна ли няма - че дубайците не са ли блокирани в Дубай

    09:37 02.03.2026

  • 53 таралеж

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "ижижа":

    отивай помагай!

    09:41 02.03.2026

  • 54 Питащ

    2 0 Отговор
    И къв го дирят там? Аман от малоумници, че и с деца.Колко време се говори,че ще има патаклама.Ма ние сме с парички и ще правим каквото си искаме.Сега да треперят

    09:46 02.03.2026

  • 55 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "помислете бе":

    може и да те учудва, но да знам го това. Ако мисленето им стига само до там, къде и колко пари са дали, значи си заслужават съдбата напълно. След като му е било толкова важно да не изгори с едни пари, защо сега се оплаква? Туроператора може да говори каквото си иска, но има МИНИСТЕРСТВО, винаги когато пътувам навън проверявам какво казва министерството.

    09:51 02.03.2026