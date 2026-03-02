Под облаците на конфликта: Българско семейство с две деца остана блокирано в Дубай

Ваня Иванова и Олег Иванов - семейство с две деца заминават за почивка в Дубай, но вместо очакваната ваканция, попадат в извънредна ситуация. След рязко влошаване на обстановката в града, те взимат решение да напуснат по-рано от планираното, притеснени за сигурността си. Опитът им да се приберат обаче се проваля, разказват от Нова телевизия.
Летището в Дубай е затворено, полетите са отменени и семейството остава блокирано на място, заедно с децата си, в условия на нарастващо напрежение и несигурност.
„Вече се чувстваме в безопасност. През предните дни следвахме инструкциите на властите. Трябваше днес вечерта да си пътуваме към София, но в събота сутрин, когато получихме първото известие за удари, се опитахме да пътуваме още същия ден. Дори успяхме да си вземем билети, но впоследствие затвориха летището”, разказа Ваня.
По думите ѝ семейството се е свързало с консулството ни, както и с МВнР, а съветите били едни и същи – да останат в хотела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 в мазата
08:56 02.03.2026
5 Да си бяха направили
Проблемът си е техен.
08:56 02.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Голяма драма!
08:56 02.03.2026
8 Последния Софиянец
08:57 02.03.2026
9 Нас това
08:58 02.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шопо
До коментар #3 от "стоян георгиев":Израел също има хубави курорти
08:58 02.03.2026
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:58 02.03.2026
13 Ами сега
08:58 02.03.2026
14 Георги
Коментиран от #20, #39
08:58 02.03.2026
15 Сила
08:58 02.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Аз почивам
Чудя им се на "почиващите" в Дубай и др. дестинации от ноя род ! Те не гледат ли ТВ не се ли информират какво и къде става или искат да кажат, че са "почивали" и те там където е недостъпно за "простолюдието" !
09:00 02.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Спомени от миналото.
09:01 02.03.2026
20 Сила
До коментар #14 от "Георги":Е само им виж физиономиите... сигурно не могат да четат !!!?
09:01 02.03.2026
21 Възраждане
09:01 02.03.2026
22 Звездоброец
09:02 02.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ВВП
09:02 02.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Механик
Ето в това се заключва смисъла на цялата статия.
Автора обаче е казал същото но с много повече думи. Освен това го е повторил точно ТРИ пъти.
Изглежда им се плаща на написана буква.
п.п.
Колкото за "бедстващото" българско семейство, то тук ме изгубихте. Хич не ми дреме. Да си носят риска, щом им се "почива е Дубай".
09:04 02.03.2026
27 Гост
09:04 02.03.2026
28 Вашето мнение
09:04 02.03.2026
29 ВВП
Коментиран от #37
09:05 02.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Лошотията няма граници
До коментар #3 от "стоян георгиев":Хора,чета ви и не вярвам колко злобни може да сте.Не мислите ли че всеки може да попадне в някаква ситуация и да се нухдае от помощ???Страшно е написаното от много от вас.Недейте така!Помислете в каква ситуация може да попаднете и да се нуждаете от друг да ви помогне!!!Престанете,ще се удавите в собствената ви злоба!
Коментиран от #40, #50
09:07 02.03.2026
32 Бай Дън
09:09 02.03.2026
33 Миньоро
09:09 02.03.2026
34 Ей ся почвам да
09:10 02.03.2026
35 Хаби ела в Дубай
09:10 02.03.2026
36 българина
Коментиран от #46, #48
09:14 02.03.2026
37 животът е един
До коментар #29 от "ВВП":И кво като не ходиш а море - ти губиш. Пък иначе ще накривиш шапката на бг мафията, от мен да знаеш. Много са ми смешни такива - решат нещо на инат и така сто години живеят апук. Ми ти си прецакания, бе.
09:17 02.03.2026
38 Рамбо
09:18 02.03.2026
39 помислете бе
До коментар #14 от "Георги":Така е, но ако не знаете - екскурзиите се плащат месеци предварително, до месец преди пътуването ти искат цялата сума. Туроператора до последно ти казва няма проблем, за да не му изгори бизнеса, а и да се откажеш не връщат парите!
Коментиран от #55
09:21 02.03.2026
40 Механик
До коментар #31 от "Лошотията няма граници":А ние четем такива като Вас и не можем да повярваме как може да има толкова промити хора.
Да, всеки може да "попадне в ситуация", но описания случай няма нищо общо.
Преди няколко месеца САЩ и Израел атакуваха Иран.
От 2 месеца насам към Иран пътуват БОЙНИ кораби на САЩ. От 2 месеца Тръмп се заканва да заличи Иран. От две седмици МВнР предупреждава българите да не пътуват в тая посока.
Вестници писаха, че се очаква война. Телевизия гърмеше, че с е очаква война...
Къде тук е "ситуацията" поради която трябва да съчувстваме на това семейство? Все едно да плачем за някой, когото сме предупредили, че напред по пътя има дълбок ров, а той е продължил и е паднал в него.
Коментиран от #45, #47
09:21 02.03.2026
41 нннн
Не мога да разбера. Някои безразсъдно правят опасни неща. После реват да ги съжалят и спасят(за наша и моя сметка).
09:22 02.03.2026
42 Ето това е останало след 1878г.
09:22 02.03.2026
43 При това
09:23 02.03.2026
44 Здрасти
09:23 02.03.2026
45 ижижа
До коментар #40 от "Механик":Хората в околните страни и хора от други дестинации също са блокирани. Човек не може да предвиди всичко. Пълно е с туристи от всички страни там, така че...Просто трбява да им се помогне на тези хора. Лесно е да се каже отстрани - на мен не може да ми се случи. Може!
Коментиран от #53
09:24 02.03.2026
46 Амиии
До коментар #36 от "българина":в БГ-то няма ли колониални военни бази? Къде да се местим, че да няма?
09:25 02.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 верно ли
До коментар #36 от "българина":Това беше невероятно тпо.
09:27 02.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пукал
До коментар #31 от "Лошотията няма граници":Ами ходи ги спасявай КВО ревеш от дивана !
09:28 02.03.2026
51 Съсувствам им
Всеки си поема риска!
А Пеевски дали сите прбрал челядтта?
Много се вълнувам, че той привлича като магнит дронове и бомби!
09:28 02.03.2026
52 стоян
09:37 02.03.2026
53 таралеж
До коментар #45 от "ижижа":отивай помагай!
09:41 02.03.2026
54 Питащ
09:46 02.03.2026
55 Георги
До коментар #39 от "помислете бе":може и да те учудва, но да знам го това. Ако мисленето им стига само до там, къде и колко пари са дали, значи си заслужават съдбата напълно. След като му е било толкова важно да не изгори с едни пари, защо сега се оплаква? Туроператора може да говори каквото си иска, но има МИНИСТЕРСТВО, винаги когато пътувам навън проверявам какво казва министерството.
09:51 02.03.2026